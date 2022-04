Caso Debanhi Escobar: qué pasó en la fiesta previa a su desaparición, quién estuvo ahí y por qué no se ha investigado

(Foto: Debanhi/Instagram)

Debanhi Escobar está desaparecida desde la madrugada del 9 de abril, se sabe que la noche anterior la joven de 18 años acudió a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León.

Aunque no se ha revelado el nombre del propietaro del lugar a donde acudió Debanhi, se sabe que la Quinta está cerca o sobre la calle Via de Numancia; además, la madre de la joven confirmó que se ubica a una cuadra del lugar donde fue fotografiada por un conductor de taxi por aplicación. Esta imagen se hizo viral en los primeros días de la búsqueda.

Es por esto que diversos habitantes de esta zona así como diversos internautas han señalado que Debanhi acudió a la Quinta Venecia, pero cerca también se encontraban la Quinta Toscana y la Quinta Villa Montijo.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Hasta el momento no existen reportes oficiales sobre quiénes eran los organizadores o anfitriones de la fiesta y tampoco hay videos, fotografías ni registros de otros asistentes al evento. Sin embargo, han trascendido algunas versiones no confirmadas donde se asegura que había personas relacionadas al crimen organizado en la convivencia, por lo que nadie ha publicado grabaciones al interior del lugar.

Otras versiones apuntan a que en la fiesta únicamente había adolescentes y jóvenes de la edad de Debanhi, probablemente compañeros de su bachillerato o su universidad, ya que es estudiante de Derecho, pero no hay información pública que confirme quiénes habían sido los asistentes además de sus amigas.

Familiares, amistades y voluntarios repartieron volantes para buscar a Debanhi (Foto: REUTERS/Daniel Becerril )

Cabe señalar que la información sobre las personas que asistieron a la fiesta no se ha confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dependencia que podría estar investigando al respecto sin hacerlo público para evitar entorpecer la información.

En cuanto a Debanhi, sus amigas -quienes la dejaron sola y llamaron al chofer por aplicación- sostuvieron en un principio le habrían intentado jugar una “broma”, pero la prima de la joven de 18 años terminó de desbaratar esa versión.

De acuerdo con la familiar, Ivonne, Alejandra y Jessari aseguraron que Debanhi se había comportado agresivamente al interior de la fiesta, por lo que se fueron antes de la reunión. Mandaron a un conductor, pero por causas aún no esclarecidas este terminó dejándola sola en el camino tras presuntamente

Luego de que el caso se viralizara, la indignación de las personas creció porque las amigas la habían dejado sola, sin embargo, otra joven explicó que si hubo personas al interior de la fiesta que si intentaron ayudarla.

Debanhi Escobar fue a una fiesta en la colonia Nueva Castilla. La última vez que se le vio estaba en un camellón de la carretera de la muerte Monterrey-Nuevo Laredo (Mapa: Infobae México)

La usuaria de Instagram identificada como @nsml_stephanie señaló que diversas personas se acercaron a Debanhi con tal de auxiliarla y que llegara a salvo a su hogar, sin embargo, no tuvieron suerte pues las amigas de Debanhi aseguraron que contaban con una persona de “confianza” para su traslado.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo”, declaró la usuaria de dicha red social.

No obstante, la internauta enfatizó que las amigas de Debanhi le indicaron que alguien las llevaría a su domicilio por ellas. Lamentablemente no fue así para la joven de 18 años, pero sí para sus acompañantes.

(Foto: Facebook)

“Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así”, reveló.

La información más reciente de la joven, es que se realizó la revisión de 18 dispositivos de grabación de los establecimientos ubicados en las inmediaciones de su última localización y se obtuvieron 15 vídeos.

En uno de ellos, se captó que, después de bajarse a la mitad de la carretera, Debanhi cruzó hacia el otro lado de la vialidad, luego de recorrer 20 metros hasta una empresa de transportes de carga de nombre Alcosa, lugar al cual entró por su propio pie pero nunca fue captada saliendo.

Se presume que la joven acudió al lugar para solicitar ayuda después de su misterioso descenso del taxi por aplicación, pero no se sabe por quién fue atendida después de que entró al lugar.

