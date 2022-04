“Yo siento que está viva, la vamos a econtrar”: madre de Debanhi agradeció el apoyo de la ciudadanía

Padres de Debanhi agradecieron el apoyo que les han brindado (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

La desaparición de Debanhi Escobar Bazaldúa sigue conmocionando a toda la ciudadanía a lo largo del país. El nombre de la joven de 18 años que acudió a una fiesta con unas amigas y que fue vista por última vez en el municipio de Escobedo en Nuevo León, ahora ha sido estandarte de lucha para exigir seguridad para todas las mujeres que viven en México.

Pese a que los padres de Debanhi han asegurado que el gobernador regiomontano Samuel García ha estado al pendiente de los avances de su búsqueda, aún se desconoce su paradero. No obstante, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa se han unido a las autoridades correspondientes para encontrar con vida a su hija, la cual vieron por última vez el pasado 8 de abril.

Aunado a ello, Dolores Bazaldúa agradeció a todos aquellos que se han encargado en difundir información acerca de las vestimenta y el lugar en donde fue vista por última vez a Debanhi.

La joven acudió a una fiesta acompañada de dos amigas (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

“Yo le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando, al gobierno que nos está ayudando porque ahorita ellos están haciendo lo suyo. A todas las mamás que han perdido a sus hijas y que no saben nada de ellas, yo las entiendo, ahora siento ese dolor que ellas sintieron”, declaró la madre de Debanhi. “Es el quinto día y no sabemos nada de mi hija, yo estoy segura que hoy vamos a tener una noticia, mi corazón me lo dice. Yo siento que Debanhi está viva, la vamos a encontrar”, agregó.

Por su parte, Mario Escobar, quien en días pasados comentó que han tratado de extorsionarlo con el paradero de su hija, aseguró que a pesar de la información falsa que se le ha presentado, no descansará para encontrar a Debanhi.

“Estamos conscientes que si alguna persona la tiene, nos mandaría una foto, y les decimos, mi esposa y yo, si la tienen regrésenosla, porque nosotros somos la única gente que sabemos lo que está sufriendo nuestra hija, lo que estamos sufriendo nosotros, y somos los únicos que podemos tenerla para bien de ella”, sentenció el padre de Debanhi.

Boletín de Búsqueda de Debanhi Susana (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue vista por última vez el pasado 9 de abril tras asistir con dos amigas a una fiesta en la colonia Nueva Castilla. De acuerdo con los asistentes, la joven y sus acompañantes se trasladaron a su hogar con un chofer de una aplicación de taxis que ofrecía sus servicios fuera de la plataforma, siendo este el que tomara su última foto.

Aunado a ello, el martes 12 de abril, autoridades del municipio de Salinas detuvieron a un hombre por su posible relación con la desaparición de Debanhi Escobar.

Jesús N, de 46 años, detenido en la Colonia Los Pilares, a unos 40 kilómetros al norte de Monterrey, fue señalado por varias personas de acosar mujeres e intentar llevárselas.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

La ficha de búsqueda de Debanhi, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en Nuevo León, señala que la última vez que la vieron vestía una blusa de tirantes blanca, falda oscura y tenis de bota tipo Converse, color negro.

Como características físicas se detalló que es una mujer de complexión delgada, tez blanca y cabello castaño, claro, lacio y largo. En tanto, en señas particulares se describe que tiene una cicatriz en la barbilla y en la mano derecha; además, usa brackets.

SEGUIR LEYENDO: