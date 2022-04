Caso Debanhi Escobar: qué dijo en vivo AMLO en la mañanera de este viernes 22 abril de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Bueno, nos da mucho gusto iniciar el día aquí, en el histórico puerto de Veracruz. Desde el día de ayer estamos en Veracruz. Ayer, para recordar la invasión estadounidense al puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914.

Y también ayer ya se inició por la tarde la construcción de una planta cervecera, que se iba a instalar originalmente en Mexicali, pero los habitantes de Mexicali no aceptaron en una consulta que se llevó a cabo, por la falta de agua, lo que sucede en el norte del país, que escasea el agua, mientras en el sur sureste tenemos agua suficiente, en el sureste está el 70 por ciento del agua del país.

Entonces, hay muchos recursos naturales en el sureste y ahora que se está invirtiendo en el sureste, que hay inversión pública federal, esto significa más desarrollo para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Ayer hablábamos que sólo de inversión pública en el sureste hay cerca de 30 mil millones de dólares en distintas obras; esto nunca se había visto en la historia de nuestro país. Ya saben que crecía el norte, crecía el Bajío, crecía el centro, pero el sureste se quedaba siempre rezagado. Ahora hay esta inversión pública y también se está impulsando mucho la inversión privada.

En el caso de esta empresa cervecera es una inversión en Veracruz, en este municipio, de mil 300 millones de dólares. Esto va a significar la creación de muchos empleos, de trabajo en Veracruz. Y hay el compromiso de los empresarios que van a construir esta planta de concluirla en el 2024. Ya tienen el financiamiento, adquirieron 300 hectáreas cerca de este puerto, ya tienen todos los permisos de los gobiernos, el gobierno municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal, ha sido de mucho apoyo la participación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Y nos da mucho gusto estar aquí siempre, estar en Veracruz, pues es recordar nuestra historia. No se podría hablar de la historia de México, no se podría relatar la historia de México sin Veracruz. Es un puerto estratégico, fundamental a lo largo de la historia de México, de nuestra gran nación.

Entonces, vamos también el día de hoy a tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, de Canadá, también con empresarios mexicanos, aquí en el puerto de Veracruz, en San Juan de Ulúa.

Y luego vamos a recorrer la carretera que se abrió, se inauguró a la altura de San Rafael, Veracruz, que estaba detenida, tardó como cinco años inconclusa por un conflicto con campesinos y habitantes de comunidades, de pueblos. Hablamos con ellos y se llegó a un arreglo y ya se resolvió el problema y ya se abrió la nueva autopista hasta Poza Rica.

Y vamos también con el gobernador a ver la posibilidad de ampliar de Cardel hacia adelante para poder llegar hasta Tampico con una carretera de dos carriles; una carretera, perdón, de cuatro carriles, una carretera moderna al norte de Veracruz.

Y, como siempre lo hacemos cuando estamos aquí en Veracruz, vamos a informar sobre la situación de seguridad, que es muy importante el tema por la preocupación que tiene la gente de que garanticemos la paz, la tranquilidad en todo el país.

Entonces, vamos a informar. Yo ya hice la introducción, el prólogo, ahora Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, nos va a dar a conocer su punto de vista y luego el almirante José Rafael Ojeda Durán va a informar sobre los datos en materia de seguridad en Veracruz.

Y también va a intervenir Ricardo Mejía, que es subsecretario de Seguridad Pública, para informar sobre la situación lamentable de una joven que perdió la vida en Nuevo León. Todavía no se sabe sobre la causa, pero que sí ha generado, como es lógico, mucha inquietud, preocupación y queremos informar sobre lo que conocemos del caso, que está conducido, tratado por el gobierno de Nuevo León.

Y ellos están a cargo de la investigación y estamos nosotros dispuestos a ayudar en todo para que se aclare lo sucedido, ayudar en la investigación si nos lo solicitan. Porque tenemos todos que ayudar, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad, temas que tienen que ver con violencia y todos tenemos que ayudarnos, unos a otros, para que se aclaren los hechos, se castigue a responsables, si existen, si hay responsables, que no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió y es posible siempre aclarar todo, poniendo por delante la verdad, el no mentir y dar toda la información.

Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Si les parece, pues ya vamos a darle la palabra al gobernador, a Cuitláhuac.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, GOBERNADOR DE VERACRUZ: Presidente, para nosotros siempre es un gusto recibirlo acá. Es un motivo de orgullo que el presidente también sea veracruzano.

Decirle que gracias a la excelente coordinación con las fuerzas federales hemos tenido resultados muy positivos en el tema de seguridad y esto también ha sido un motivo más por el cual también estamos obteniendo la confianza del capital privado para las inversiones en Veracruz.

Desde luego, el factor más importante en conseguir la tranquilidad, la construcción de la paz en nuestro estado tiene que ver con la inversión pública de más de 60 mil millones de pesos que se hacen y se entregan aquí en Veracruz a través de los programas federales. Durante un año es lo que más o menos llega a los bolsillos directos de las familias veracruzanas y esto aminora la presión social, debido a la descomposición que nos causaron más de 30 años de políticas neoliberales. Por eso estamos agradecidos con usted, presidente. Usted ha recorrido el estado ya y ha percibido que la gente de Veracruz le tiene especial cariño a usted y a su gobierno.

Vamos a seguir trabajando de manera conjunta. En verdad que agradezco a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional, todo el apoyo y coordinación que han ofrecido, que aquí la Fiscalía General del estado ha sido muy importante su labor y siempre ha obtenido la coordinación con estas fuerzas y los resultados hablan por sí solos.

Muchas gracias. Bienvenido siempre a Veracruz.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Vamos a informarles de la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Veracruz.

Veracruz tiene 212 municipios, más o menos 71 mil, cerca de 72 mil kilómetros cuadrados y ocho millones de habitantes aproximadamente, con tres municipios más importantes de sur a norte, como lo podemos ver: Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.

En lo que se refiere a la incidencia delictiva de diciembre de 2018 a marzo del 22, en el lugar que ocupa… Vamos a ver los lugares que ocupa a nivel nacional en los delitos de impacto por cada 100 mil habitantes.

En el secuestro, el tercer lugar; feminicidio, el quinto lugar; extorsiones, séptimo lugar; robo a transportistas, el 10º lugar; robo a negocio, el 11º lugar; robo en transporte, 15º lugar; robo a transeúntes, el 12º; homicidio doloso, el 18º lugar. Y el total de delitos, el 21º lugar. Vamos a estarlo viendo uno por uno.

En lo que se refiera al secuestro ocupa el tercer lugar, han existido hasta marzo de este año cinco casos, va decreciendo este delito.

En lo que se refiere a feminicidio ocupa el quinto lugar, ha habido seis casos en lo que va en el mes de marzo.

Extorsiones, séptimo lugar, va a la baja. Ha habido 65 casos con referencia a los meses anteriores, por eso decimos que va a la baja.

En lo que se refiere a robo a transportistas el 11º lugar, con 12 casos, decreciendo este delito.

En robo a negocios el 11º lugar, también con 437 casos, va decreciendo con respecto a los meses anteriores.

Robo en transporte, aquí sí va a la alta con 23 casos en marzo y ocupa el 15º lugar con respecto a la media nacional.

En robo a transeúntes ocupa el 12 lugar con 280 casos, va decreciendo con respecto a los meses anteriores.

En homicidios dolosos ocupa el 18 lugar con 78 casos, va decreciendo también este delito.

Y con lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración, al mes de marzo ocupa Veracruz el lugar número nueve con respecto a la media nacional.

Y con respecto a homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en esta presente administración, al mes de marzo Veracruz ocupa el lugar número 18 con respecto a la media nacional.

Los municipios con mayor incidencia delictiva, como lo podemos ver, desde luego Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Poza Rica y Acayucan. Total en el estado, 23 mil 149; y de esos siete municipios, entre ellos, ocupan el 44 por ciento.

En lo que se refiere a seguridad pública aquí en el estado, las fuerzas del estado, en lo que se refiere a la policía estatal municipal y la policía naval, tienen un estado de fuerza de nueve mil 650, eso es lo real. Los operativos, estamos hablando de ocho mil 643. Se tiene un déficit del 57 por ciento con respecto a la media que marca la ONU, que vendría siendo un promedio de 22 mil 575 elementos.

Con respecto a las fuerzas federales, entre lo que la suma nos da de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, aunándole a las fuerzas estatales, como la policía estatal, municipal y la Policía Naval, se tiene un total operativo de 24 mil 715 elementos en el estado.

En lo que se refiere a la Guardia Nacional, la construcción de sus cuarteles, se han construido 15 compañías, como se ven ahí distribuidas y adicionalmente la Secretaría de la Defensa Nacional donó cinco predios en los cuales está operando en instalaciones militares la Guardia Nacional; y para el año que viene, 2023, se tienen contempladas la construcción de 12 compañías más para que se haga un total en el estado de 32 compañías de la Guardia Nacional.

En lo que se refiere a todos los aseguramientos que ha habido en el estado de Veracruz, del 1º de diciembre del 18 al 20 de abril del 22 podemos ver los diferentes numerarios que están aquí, el decomiso de marihuana, de vehículos asegurados, aeronaves, la madera, porque también es un tráfico ilícito que hay aquí en el estado y las armas de fuego, cartuchos, etcétera, el gran numerario lo podemos ver aquí.

En lo que se refiere a robo de combustibles aquí en la presente administración, podemos ver los ductos que traviesan el estado, están en seis lugares, son los que más podemos decir que hay robo de hidrocarburos. Tenemos el total de tomas clandestinas, mil 937.

En lo que se refiere a aseguramientos de ese delito, vehículos, 258 vehículos se han asegurado, más de dos millones de combustibles se han asegurado también, 32 predios y se han detenido a 171 elementos.

En lo que se refiere a apoyo a población civil en cuestiones de búsqueda y rescate, en el estado se cuentan con dos estaciones navales de búsqueda y rescate, una en Veracruz y la otra en Coatzacoalcos, en donde ha habido en Veracruz ocho operaciones y se han rescatado a 19 personas, en Coatzacoalcos 18 operaciones con un rescate de 11 personas.

Igualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un Subcentro Regional de Búsqueda y Rescate Aéreo, que es la Estación Aérea Militar número siete en Canticas, Veracruz, que tienen 38 elementos.

Se han activado nueve veces el apoyo en cuestiones de accidentes aéreos y a personales asistidas 28 personas.

En lo que se refiere y por último al Plan DN-III de la Defensa Nacional, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional, en la presente administración aquí en el estado de Veracruz se han beneficiado a 84 mil 873 personas.

La Secretaría de la Defensa tiene seis mil 367 elementos desplegados, Marina dos mil 530 y Guardia Nacional 79. Aquí podemos ver el equipo con la que cada una de las dependencias apoya.

Y se han atendido 88 incendios forestales; lluvias severas, 52 casos; incendios urbanos, 23; derrame de sustancias químicas, 20 casos; accidentes vehiculares, 15; deslaves, siete; explosiones, seis; accidentes ferroviarios, tres; accidentes aéreos, uno; con el huracán se han atendido en una ocasión que pasó por aquí; y amenaza de bomba, una; y frente frío, dos.

Esto es lo que podemos informarles a ustedes con respecto a la situación de seguridad aquí en el estado de Veracruz.

Muchas gracias.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Muy buenos días a todas y a todos.

Por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ante el caso de la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, en Escobedo, Nuevo León, que se tiene conocimiento desapareció el pasado 8 de abril por la noche en la colonia Nuevo Castilla, en Escobedo, Nuevo León, donde la joven provenía de un convivio, de una fiesta y desciende de un taxi de Uber en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde fue vista por última ocasión a un costado de la empresa de transportes Alcosa; de ahí se tomó una imagen, que es la que ha circulado profusamente en la red y ha identificado la movilidad social en torno a la búsqueda de Debanhi.

El día de ayer se localizó un cuerpo de una femenina sin vida dentro de las instalaciones del motel ‘Nueva Castilla’, en Escobedo, Nuevo León, a escasa distancia de donde fue ubicada en la última ocasión la joven Debanhi y dentro de esta cisterna de agua, a una profundidad de cuatro metros, fue localizado el cuerpo de una mujer.

Aquí se aprecia, en la siguiente lámina, la vista trasera e imágenes satelitales del motel ‘Nueva Castilla’, en donde se localizó el cuerpo de Debanhi. Si se puede apreciar, esta es la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, esta es la parte de acceso vehicular al motel.

Esto que está aquí en círculo, que es una construcción, es un restaurant que está en el mismo motel ‘Nuevo Castilla’, que también se puede ingresar por la calle, por la acera de la carretera.

Este es el acceso vehicular, esta es la zona de cuartos del motel y aquí, cerca de una barda perimetral, al lado del restaurant, pero por la parte interior, se encuentran las cisternas donde fue ubicado el cuerpo de una mujer.

Señalar que el alertamiento lo dan empleados del propio motel ante olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuyo fiscal es Gustavo Guerrero, emitieron un comunicado el día de ayer —si ponemos la siguiente gráfica— donde señalan que en el reconocimiento de terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Debanhi Susana Escobar, los agentes investigadores asignados al caso han localizado el cuerpo sin vida al interior de una cisterna de agua abandonada e informaban, esto en la noche de ayer, que se habían emprendido acciones para la recuperación del cuerpo con apoyo de Protección Civil del estado y que esto implicaba, por la profundidad, las condiciones de abandono del lugar, dificultades de carácter técnica para los peritos del campo.

Informar con posterioridad, si me permiten, que, como lo señalábamos, establecimos comunicación con el fiscal general del estado, Gustavo Guerrero, instruidos por la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Señalar que esto fue ante al interés que hay siempre del presidente de la República por este tipo de eventos, que no haya impunidad, que haya un claro esclarecimiento de los hechos y en tal virtud dar a conocer que formalmente no se nos ha solicitado colaboración por parte de las autoridades del estado ni la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, fue de motu propio, por un interés en el tema y por una política de cero impunidad que nos comunicamos para enterarnos directamente de la situación.

Sin embargo, resaltar, como lo hemos hecho siempre con las autoridades locales y con las fiscalías cuando hay temas de esta naturaleza, toda la disposición del gobierno federal para poder constituirse y apoyar en las investigaciones, como se ha hecho en otros estados con buenos resultados en el marco de la política de cero impunidad.

También decirles que en la última comunicación que se tuvo con el fiscal hace algunos momentos nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al Servicio Médico Forense para hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven Debanhi. Sin embargo, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi.

Señalar que vamos a reiterar esta disposición, pero también, dada la naturaleza del tema, dada la alta relevancia que el tema ha adquirido en la opinión pública nacional, de ser el caso y con pleno respeto de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, se podría plantear de parte del gobierno federal la atracción del caso de ser necesario.

Hasta ahora señalar que estaremos atentos con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y reiterar de parte del Gobierno de México toda la solidaridad con la familia de Debanhi, con las amistades y con la comunidad de Nuevo León.

Sería cuanto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Hola, buenos días, presidente.

Nada más en este caso de Debanhi Escobar, me surge nada más una duda. Esto está apuntando, de acuerdo con la información que tiene el gobierno federal, primero, en caso de que el gobierno de Nuevo León o la fiscalía ¿esto lo podría atraer la FGR, sería la Fiscalía General de la República?

Y, número dos, si esto está apuntando más a un accidente o a un homicidio, de acuerdo con la información que cuenta con el gobierno federal o lo que les ha pasado la fiscalía del estado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, primero lamentar el hecho y, como aquí lo mencionó Ricardo Mejía, enviar un abrazo, nuestras condolencias a los familiares de la joven, a sus amigos, amigas y buscar que haya información, que se conozca todo.

Nosotros consideramos que, además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad. Por eso hablamos de cero impunidad, que se castiguen los delitos que se cometen, que no haya impunidad y esto tiene que ver con la información que se ofrezca con los argumentos, que no haya duda, incertidumbre sobre ningún caso.

Cada semana nosotros hemos tomado ya la decisión de informar de hechos relevantes, lamentables y, sobre todo, la actuación del gobierno. Es una sección que vamos a acomodar en la semana.

INTERLOCUTOR: ¿Los jueves?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Los jueves, es que se va a llamar así, como ya se menciona, Cero Impunidad.

Entonces, en este caso, aunque corresponde al gobierno del estado, ya lo están tratando desde hace tiempo, desde la desaparición, ellos están a cargo de todo el proceso, nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió y, sin adelantar juicios, ayudar en la investigación, si lo solicita el gobierno de Nuevo León.

También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. Este asunto correspondería a la Fiscalía General, también si los familiares, los amigos, lo consideran, para que no haya dudas y se aclare.

INTERLOCUTOR: Presidente, Nuevo León, más allá de este caso de Debanhi Escobar, Nuevo León, con la información que tiene el gobierno federal, con las reuniones que tienen diario de seguridad, ¿Nuevo León es un foco rojo por desapariciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No está considerado entre los estados con más violencia, esto no quiere decir que no haya violencia, pero no está en los nueve estados que consideramos y que se registra más violencia.

Lo podríamos ver con el informe de ayer. Si ponen el informe sobre homicidios de ayer.

INTERLOCUTOR: Pero, en el tema de las desapariciones ¿no está generando una preocupación mayor más allá de este caso mediático?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los estados hay estos hechos lamentables, o casi en todos, porque hay más de la mitad de las entidades federativas en donde son muy bajos los índices de homicidio en general y de feminicidios y de delitos graves.

Hay por lo general en un día, en la mitad de los 32 estados o 32 entidades federativas, la mitad, 15, en 16 en donde no hay un homicidio. Por ejemplo, ayer…

INTERLOCUTOR: Diez estados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diez estados sin homicidios.

Y si vemos, pues es Michoacán, ahí sí aparece Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, pero no tenemos a Nuevo León como los estados… A ver si en el informe sobre… el informe sobre homicidios, el lugar que ocupa. El lugar 10.

INTERLOCUTOR: Diez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para contestarte con información, con datos ¿no?

Esto es en general. Guanajuato sí, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Chihuahua, pero básicamente en estos seis estados es el 50 por ciento, en seis estados y hay estos estados que prácticamente no hay homicidios.

Eso es lo que sucede.

Ahora, a ver si no tienen por cada 100 mil habitantes.

¿A dónde está Michoacán, perdón, Nuevo León? Casi como Veracruz, un poquito más. Pero esta es la media, está debajo de la media.

De todas formas, no queremos que sucedan estos hechos y que no se actúe. Próximamente, el jueves que viene, vamos a informar de cómo se ha ido avanzando en hechos lamentables como este de la joven de Nuevo León y también de periodistas. Y ya prácticamente sólo en un caso y ya tenemos avanzado la investigación, sólo en un caso no hay detenidos en cuanto a asesinatos de periodistas; eso, el jueves. Y ya esperemos que para el jueves próximo ese caso pendiente se aclare, porque ya se tiene la información.

Diario estamos tratando estos asuntos.

INTERLOCUTOR: Presidente, de vuelta a lo que va a ocurrir en un rato más, ¿qué se les va a ofrecer a los empresarios de Estados Unidos, de Canadá, para que inviertan en el sur del país? Si va a platicar con el embajador de Estados Unidos, ¿de qué tema?

También se viene en junio la Cumbre de las Américas. Me parece que es una cumbre importante. ¿Usted va a participar? Tengo entendido que sí va a estar físicamente ahí, pero ¿sabemos qué día va a estar en esa cumbre?, ¿qué día va a participar?

¿Y cuáles son las garantías también qué se les está dando a estos empresarios? Por ejemplo, los de la cervecera que están aquí y también tengo entendido que vienen más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, va a ser importante la reunión. En efecto, va a estar hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y vienen empresarios, ya lo manifesté, de Estados Unidos, de Canadá.

Se va a exponer todo lo relacionado con el desarrollo del sureste y en especial el Plan del Istmo, que comprende Oaxaca y Veracruz, vamos a decir de manera directa, porque también incluye Chiapas, incluye Tabasco.

Van a estar hoy los gobernadores de Veracruz, nuestro anfitrión, va a estar el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Chiapas, el gobernador de Tabasco, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, los secretarios de Defensa, el secretario de Marina, porque la Secretaría de Marina es la encargada de atender toda la zona del istmo y el proyecto en general.

Así como para el Tren Maya se está creando una empresa que va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el Tren Maya y para los aeropuertos, así también el proyecto del istmo va a ser manejado por la Secretaría de Marina.

Estamos hablando de cerca de mil kilómetros de vías férreas. Ya está por licitarse la modernización del tramo de Tapachula, de la frontera sur con Guatemala, hasta Ixtepec y ya está en construcción el tramo del Istmo de Salina Cruz a Coatzacoalcos, pero también se está por licitar el tramo de Coatzacoalcos a Palenque para rehabilitar la vía. Y va a haber trenes de carga y pasajeros en toda esta región.

INTERLOCUTOR: ¿Y eso lo va a hacer la Marina en conjunto con las empresas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso se está coordinando, primero, con la participación de la Secretaría de Hacienda y de todas las secretarías, pero al final quien va a operar toda esta empresa, en el caso del istmo, va a ser la Secretaría de Marina.

Esto incluye los puertos de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, un ramal especial que se va a construir del ferrocarril de Estación Chontalpa a Dos Bocas; incluye el puerto de Dos Bocas; incluye el puerto de Nuevo Chiapas y también comprende la creación de 10 parques industriales en todo el corredor del Istmo.

Entonces, para eso es que vienen estos empresarios. Se les va a dar a conocer todo el proyecto.

Y son pues muy buenas las relaciones, hay confianza; ayer lo expresaba el presidente del consejo de administración de esta cervecera que se va a instalar en Veracruz.

Y hay algo que debe conocerse, porque lo que buscamos siempre es socializar la información. Antes se decía que la política era asunto de los políticos y luego que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos, como si fuesen cosas inalcanzables de comprender por la gente, por el pueblo. Pues no son tan complicadas. La política es asunto de todos y la economía desde luego que es asunto de todos. Puede haber expertos, pero en lo fundamental todos tenemos conocimiento de la economía y de la política.

El que dice que es un analfabeta político o que no le importa la política, pues no sabe, la verdad, lo que dice, porque su vida depende de la política. A ver si al rato vemos algo de Bertolt Brecht sobre el analfabetismo político, que es interesante.

Y lo mismo en el caso de la economía. Imagínense si no va a saber de economía una mamá, que tiene un ingreso y lo tiene que estirar para alimentar a sus hijos y para comprarles la ropa. Son economistas las familias, todos sabemos de eso.

Bueno, con ese propósito es que conviene saber que la relación económica-comercial de México con Estados Unidos se da fundamentalmente hacia el norte. Ayer nos presentaron una gráfica, un mapa de México y las posibilidades que tiene de desarrollo si se piensa en la costa este de Estados Unidos, que está en lo económico, en lo comercial, prácticamente virgen, porque todo el potencial económico-comercial se da con California y con Texas, no con la costa este.

Entonces Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, son puertos estratégicos; Ceiba Playa en Campeche, para llegar a la costa este de Estados Unidos y el transporte por barco es más económico.

Entonces, ya se está buscando eso, una integración económica con la costa este de Estados Unidos.

Ayer Marcelo publicó —a ver si está— un video o un mensaje en su tuit con esta imagen de México, lo que se presentó ayer en la cervecera, hay una lámina que ilustra bastante lo que buscamos, lo que queremos.

INTERLOCUTOR: Un mapa de flujo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: Decía que era un mapa de flujo, lo que decía el tuit del canciller.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

A ver si está el tuit de Marcelo, sobre todo la imagen. Sí, a ver. Esto.

Toda la relación económica, que es fundamental, más con la reactivación del tratado comercial se da aquí.

Bueno, la cervecera la querían colocar por aquí, en Mexicali, pero aquí en el norte ya no hay agua, los recursos están aquí y esta región estaba abandonado.

¿Cuál es el potencial?

Pues está Veracruz, está Coatzacoalcos, es todo esto, la cosa este de Estados Unidos. Y aquí está el istmo, el Pacífico y todo lo que significa Asia.

Entonces, esto es lo que se busca. Por lo mismo, no hace falta también mucha planeación estatal, los inversionistas saben de esto. Por lo mismo, en Veracruz se instala Nestlé, muy cerca de ahí es donde va a estar la planta, por lo que significa esto, esta integración económica que nosotros estamos propiciando que haya acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, porque nos conviene, porque significa inversión.

México es de los países, si no el país, con más potencial de desarrollo por la fortaleza de su región, por América del Norte y esto garantiza inversión extranjera que cada vez está creciendo más, hay un crecimiento constante de la inversión extranjera y esto significa empleos, significa bienestar. Si hay crecimiento económico, hay empleos; si hay empleos, hay bienestar; si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad.

Eso es lo que estamos haciendo. Y para ese propósito es la reunión y aclarar todas las dudas y ayudar a que siga llegando inversión foránea al país.

INTERLOCUTOR: Lo de la Cumbre de las Américas, nada más si tiene la fecha.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es en junio.

INTERLOCUTOR: En junio, perfecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es a principios de junio, no tengo todavía la fecha exacta. Sé que va a celebrarse en Los Ángeles, California, en junio y voy a asistir.

Y ya se confirmó también que vamos a llevar a cabo una gira por Centroamérica y por el Caribe. Vamos a visitar a partir del día 5 de mayo Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Vamos a estar en estos países hermanos, vecinos y luego vamos a ir a esta cumbre a la que estamos invitados por el presidente Biden.

INTERLOCUTOR: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Local.

PREGUNTA: Muy buenos días.

Pablo Jair Ortega, de Versiones News de Veracruz y columna Sin Nombre.

Dos preguntas en concreto y rápidas, presidente. Si nos podría confirmar la construcción de la planta cervecera en la comunidad Vargas, de aquí, del puerto.

Y la otra, que tiene que ver con tema de seguridad. El secretario de Marina mencionaba que uno de los puntos rojos, focos rojos de Veracruz, pues es Acayucan. Y precisamente en el tramo de la autopista Acayucan a Minatitlán, a un costado había o hay un terreno que se había donado, entiendo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso hay un letrero, todavía por ahí se observa. Yo soy de Minatitlán y viajo seguido, ahí está ese letrero. Preguntarle qué ha pasado con ese terreno que se había donado, entiendo, en los tiempos de Fidel Herrera Beltrán.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí, la comunidad es Vargas donde se va a instalar la cervecera Constellation. Pertenece al municipio de Veracruz. Ha estado ayudando también la presidente municipal para que se tengan todos los permisos. Y ya están iniciando, ya compraron, decía yo, 300 hectáreas, ya están afinando el proyecto constructivo.

Van a utilizar tecnología de punta, van a cuidar los acuíferos, no se va a afectar el agua para el abasto de Veracruz, ni para otras comunidades o actividades, ellos van a perforar pozos en el terreno. Ya se hicieron los estudios, tienen ya los permisos de Conagua, de Medio Ambiente. Hablaba yo de una inversión de mil 300 millones de dólares, van a contratar 600 ingenieros.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ: En el inicio de la construcción más de 252 mil empleos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dos mil empleos directos y muchos empleos indirectos. Va a ayudar bastante esta inversión.

Acerca del terreno, vamos a ver lo que nos estás informando. Sí se tienen ya los 10 terrenos para los 10 parques industriales en todo el corredor del istmo.

Y hay algo que considero importante, hoy lo va a dar a conocer el almirante Ojeda. En todo el istmo la seguridad va a estar a cargo de la Secretaría de Marina, esto va a ayudar mucho, además de que está en Veracruz participando como en el todo el país la Guardia Nacional.

Ya se han construido… A ver si ponemos la lámina de los cuarteles que se han construido en Veracruz de la Guardia Nacional y cuántos más se van a construir, porque lo que se busca es tener presencia de la Guardia Nacional en todo el estado.

Hasta ahora 12 ¿no? más cinco, en total van a ser 32 instalaciones de la Guardia.

Entonces, ya se tienen estos, en el 20 en Córdoba, en Las Choapas, en Tuxpan, en Xalapa; en el 21, Coatepec, Cosamaloapan, Huatusco, Omealca, Pánuco, Papantla y Sayula; el 22, Córdoba, Cosamaloapan, Álamo y Coatzacoalcos. Y estos son los que se están pensando construir el año próximo más instalaciones de la Secretaría de la Defensa.

Entonces, esto no existía. Cada cuartel de la Guardia es para 120 elementos.

Entonces, se está territorializando la seguridad y la protección de los ciudadanos. Además de las policías estatales, de las policías municipales, la Guardia en todo el estado. Por eso los resultados.

Y como siempre lo planteamos, Cuitláhuac aquí lo mencionó, ayuda mucho el que se atiendan las causas, el que haya trabajo, el que el salario alcance, el ingreso de las familias, el que se atienda a los jóvenes.

No se tienen resultados sólo con cuarteles o sólo con policías, o elementos de la Guardia Nacional o de las Fuerza Armadas, o sólo con cárceles, o sólo con leyes severas o con amenazas de mano dura.

Todo eso, sí, hay que tomarlo en consideración y trabajar todos los días de manera coordinada, como lo hacemos. Es importante la perseverancia, el atender directamente el problema, no delegarlo a los secretarios de gobierno o al secretario de Gobernación o a la secretaria de Seguridad Pública, no, verlo directo, porque esto importa mucho.

Bueno, pero aun haciendo todo, como se hace, trabajo coordinado, permanente, con profesionalismo, con disciplina, sin corrupción, sin impunidad, lo más importante de todo es el bienestar del pueblo. Por ejemplo, la atención a los jóvenes, eso es importantísimo.

Claro, antes decían, como para darnos el avión, cuando hablábamos de este tema, que había que atender las causas, nos decían ‘sí, sí, sí, pero ¿cuánto tiempo se lleva en verse resultados?, ¿qué van a hacer ya?’ y decíamos: hay que empezar, porque por esa excusa de que los resultados se ven a mediano plazo nunca se hacía nada por atender las causas, nunca se hizo nada por atender a los jóvenes.

Entonces, como nosotros no erramos, sabíamos que había que irnos al fondo, desde el principio Jóvenes Construyendo el Futuro, desde el principio becas, lo que nunca se había hecho.

Bueno, ¿cuánto tiempo nos llevó controlar primero y lograr una tendencia a la baja en delitos?

Pues más de tres años. Imagínense si no hubiésemos iniciado con los programas de Bienestar, no tendríamos los resultados de ahora.

En el caso de Veracruz, miren, hay dos millones 390 mil 726 viviendas, hogares, dos millones 390 mil, porque Veracruz tiene más de ocho millones de habitantes.

Bueno, en programas sociales reciben apoyo dos millones 58 mil. Estamos hablando del 90, 95 por ciento de los hogares en general que cuando menos reciben un apoyo. Y ya vamos a estar al 100 por ciento.

El que no recibe una pensión para adulto mayor, una pensión para discapacidad, una beca está en el programa Sembrando Vida, es cañero y recibe un apoyo para que siga produciendo.

Es joven y no tiene trabajo. ¿Saben cuántos jóvenes están trabajando como aprendices en Veracruz? Cincuenta y dos mil 459 jóvenes que reciben salario mínimo para que se estén formando, se estén capacitando. Pero se les da una opción.

¿Cuántos jóvenes que están estudiando en el nivel superior, en universidades, tienen becas en Veracruz?

Treinta y un mil 588 jóvenes.

¿Cuántos adultos mayores reciben una pensión en Veracruz?

Setecientos 85 mil 560 adultos mayores. Y tenemos el compromiso, que ya estamos cumpliendo, de entregar el apoyo a partir de los 65 años y aumentar la pensión. Ya para enero del 24 va a ser el doble la pensión, ya si es una familia de adultos mayores van a tener ya ingresos para lo básico. Eso se llama Estado de bienestar. Bueno, ese Estado de bienestar es el que nos ayuda mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. La paz es fruto de la justicia.

Hay quienes piensan de otra manera, hay quienes piensan que todo es mano dura, se burlan cuando digo abrazos no balazos, pero no se avanza mucho sólo con medidas coercitivas. Siempre digo: no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. La gente no es mala por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.

¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el verdadero combate a la delincuencia organizada, el más profundo?

Es quitarle a los jóvenes que no tengan un semillero, que ya nadie quiera trabajar de ‘halcón’, porque les van a pagar para estar informando y ahí comienzan una carrera delictiva, que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social.

¿Por qué lo del huachicol? ¿Por qué creció tanto?

Porque intervenían, rompían, perforaban un ducto, se llevaban la gasolina en pipas y le dejaban a la gente para que recogiera con bidones gasolina. Y la misma gente protegía, porque el gobierno no atendía al pueblo, tenían base social.

Entonces, el gobierno tiene la obligación de atender las necesidades de la gente y ese es el mejor camino, esa es la mejor opción, alternativa. Entonces vamos a seguir en eso ¿no?

Muy bien. Nacional.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Benito Jiménez, del periódico Reforma.

Preguntarle, sólo en el tema de Debahni, más allá del ofrecimiento de la Fiscalía General de la República para apoyar en la investigación, durante la búsqueda de esta joven se hallaron más cuerpos de mujeres que habían sido desaparecidas, al menos cinco, es el registro.

¿Esto no está prendiendo alertas en el gabinete federal, no sólo en el caso de esta joven, sino de otras mujeres?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos. Por eso tenemos la reunión diaria desde las 6:00 de la mañana y estamos tomando medidas, estamos actuando.

Todos los días nos reunimos los que estamos aquí y recibimos el parte de lo que está sucediendo y afortunadamente en el último reporte, esto lo informó la secretaria, tuvimos ya una disminución en feminicidios. ¿No pones la gráfica?

Desde luego, aunque sea uno, tenemos que estar. Aquí en Veracruz se informó de un feminicidio hace dos días, ¿no?

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ: Ya está detenido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya está detenido el responsable.

Entonces, estamos trabajando en eso.

INTERLOCUTOR: Presidente, sobre el tema del Tren Maya, ¿cómo está tomando el gobierno federal las suspensiones de los jueces? Una última suspensión otorgada hace unos días para el Tramo 5 Sur del Tren Maya. Siguen los trabajos de este proyecto, pero se está cayendo el desacato. ¿Cómo están tomando ustedes estas suspensiones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no estamos en desacato, estamos respetando la decisión de los jueces, nada más atendiendo jurídicamente el asunto, aportando información.

Por ejemplo, en estos amparos no hay amparos presentados por afectados en este tramo. Es como lo del aeropuerto, que no se amparaban los campesinos, se amparaban los adversarios nuestros. En el caso del aeropuerto era Claudio X. González y todo su grupo de ‘Juntos por la Corrupción’, tenían hastaa un despacho encabezado por un exministro de la Corte muy conservador y muy hipócrita, Cossío. Y ahora es lo mismo.

¿No se les hace raro que no haya amparos de los ejidatarios, de los propietarios, sino el amparo es de supuestos, porque no me consta, ambientalistas que de repente surgen? Al día siguiente de que inauguramos el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ sale la campaña de los artistas, al día siguiente, de pura casualidad.

Pero les voy a poner otro caso. ¿No pones de favor el plano del Tren Maya?

Primero, no son los campesinos. Se hicieron consultas; la mayoría de la gente, la inmensa mayoría está a favor, quiere el Tren Maya.

No hay daños al medio ambiente. Estamos nosotros, al contrario, estamos sembrando árboles como nunca en la historia en toda la ruta del Tren Maya.

Si por eso quiero hablar con los artistas, para darles información, sí, quiero hablar con ellos para explicarles. Porque, miren, desde aquí desde Palenque, todo esto, toda la península, está Escárcega y regreso, son mil 500 kilómetros, es una gran obra. Son cinco estados, es Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mil 500 kilómetros.

De aquí de Palenque hasta aquí ya había ferrocarril y en la mayor parte se está utilizando el derecho de vía que ya existía. El ferrocarril de aquí, el Ferrocarril del Sureste, bueno, los que tienen mi edad todavía alcanzaron a viajar en tren de pasajeros.

Entonces, no hay afectación y desde luego prácticamente no hay amparos.

Bueno, aquí es la autopista de Mérida a Cancún, es todo el derecho de vía de la autopista.

¿Qué, no es raro que en este tramo, que son 120 kilómetros, haya amparos por todo? ¿Qué es lo que hay por aquí?

Pues son los intereses muy fuertes, hay una evidencia, entre otras.

Pon la imagen de Calica, lo que no vieron los ambientalistas, que ya estoy hasta sospechando de que estén promoviendo estas empresas los amparos, porque nosotros tomamos la decisión de detener la destrucción de Calica, que tienen más de dos mil hectáreas y estaban usando desde los tiempos de Zedillo y de la señora Carabias como banco de material toda esa área para llevarse la grava a construir caminos en Estados Unidos, una gran destrucción.

Entonces, como se detuvo… No, me refiero a la imagen donde está el banco de Calica y la brecha del tren.

INTERLOCUTOR: Los artistas están dispuestos a ir el lunes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, los recibo el lunes.

INTERVENCIÓN: ¿A qué hora?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso del día para informarles.

Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Y ya después que reciban toda la información les voy a entregar un documento. Después, ya que se pronuncien y que sus asesores con toda libertad de manifiesten. Pero quiero hablar con ellos.

Miren esto, este es el banco de material. Aquí está la costa, aquí hay un puerto, un muelle y de ahí sacan todo el material, o lo sacaban, a Estados Unidos, una empresa constructora muy importante, Vulcan, de las más importantes.

Esta es la brecha del tren. Todo esto significa, cuando mucho en los 100 kilómetros o 120 kilómetros, desde Tulum a Cancún, 300 hectáreas.

Esto es acahual, no es monte alto, no es selva. El acahual siempre ha existido, porque es lo que permite la fertilidad del suelo con los sistemas de producción antiguos, de la tumba, de la rosa y de la quema. Se tumban estos árboles que no son caobas, que no son cedros, se quema, viene el agua, esperan a que llueva y siembran en el maíz.

Como es un sistema rotativo el de la tecnología tradicional, para el siguiente cultivo del maíz se busca otro lugar mientras se recupera el que ya se utilizó. Es un sistema de rotación.

Bueno, esto además lo estamos reponiendo porque se están sembrando 400 mil hectáreas y posiblemente más, porque se están sembrando mil millones de árboles en el programa Sembrando Vida, mil millones de árboles.

Entonces, en estos estados del sureste como 400 mil hectáreas, nada más en Chiapas 200 mil y hay 80 mil sembradores.

Adicionalmente, aparte, bueno, les estamos haciendo la propuesta a los de Vulcan, porque ellos son dueños de estos terrenos, creo que son dos mil hectáreas en total ¿no?, más de dos mil, entonces lesestamos diciendo: ya no van a poder, aunque hagan campañas, aunque vayan al Departamento de Estado a acusarnos, ya no van a poder sacar, extraer material, o sea, no va a ser banco de material, entonces vamos a llegar a un arreglo, es lo que estamos buscando.

Les estamos proponiendo: cambien de actividad económica, les ayudamos —bueno, pues lo que se hizo ayer aquí— para que tengan permisos y puedan de acuerdo a la densidad de suelo, respetando el medio ambiente, utilizando… Porque son como albercas ya, naturales, porque esto no es artificial, o sea, el color del agua así es, estamos hablando del Caribe, es de las zonas más bellas del mundo.

Entonces, vamos a llegar a un arreglo, les damos permisos para un parque turístico.

Por aquí cerca de está XCaret y lo de XCaret —dicho sea de paso, que tampoco lo vieron, o pasó de noche, los artistas— perforaron cenotes, ríos submarinos. Entonces, ya tienen un desarrollo turístico ahí.

Bueno, estamos planteando, sin destrucción, llegar a un acuerdo.

Lo otro, porque regresando a los árboles, es que les planteamos: les compramos.

¿Y por qué digo así, les compramos?

Porque como no hay corrupción tenemos presupuesto. El presupuesto rinde cuando no hay corrupción, no hace falta contratar deuda. Hablaba yo de 30 mil millones de dólares de inversión en el sureste, sólo la refinería de Dos Bocas nueve mil millones de dólares, en tren 12, 13 mil millones de dólares, más otras obras. Y no es crédito, no es deuda, es presupuesto.

Entonces, sí tenemos para comprar y convertirlo en parque o en área protegida.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Ya aceptaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ya aceptaron. A ver, explícalo, porque es interesante.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Ayer nos reunimos con el representante de Vulcan y ya aceptó la propuesta, va a ser un parque natural. La Semarnat entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad.

Y se acordó que el material que habían extraído lo van a poder sacar, exportar, se les dio un permiso por parte del área de Aduanas, Horacio Duarte, se les dio un permiso, primero por dos meses que se va a aumentar en términos de ley hasta tres años.

Y, de acuerdo con la Secretaría de Marina, van a hacer trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puerto de cruceros y habrá un área, una administración portuaria que tendrá la Secretaría de Marina.

Adicionalmente, se acordó que el día de hoy habrá una inspección de los ingenieros militares para determinar si el material que ellos tienen puede ser utilizado en la construcción de las obras del Tren Maya y eso no se ha determinado todavía. Piden ellos la posibilidad de que haya una estación del Tren Maya y se comprometen a donar una parte del terreno para que se pudiese construir ahí.

El desarrollo en una primera etapa abarca un predio de 400 hectáreas y todas las demás van a quedar como un área de reserva natural.

INTERLOCUTOR: ¿Se habló de montos, secretario?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Se habló de montos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya si es así ellos invierten, es inversión de ellos.

Pero volvemos al plano del tren, que es un poco lo que les voy a explicar a los artistas. Además del Sembrando Vida que está en todo el tren, en toda la ruta del tren, pregunten. Por ejemplo, les voy a decir: vayan a Xpujil. Aquí está Calakmul, esta es reserva y aquí deben de haber como cinco mil sembradores, esto es reforestación.

El programa de reforestación de México es el programa más importante del mundo y a las pruebas me remito. Estamos invirtiendo mil 300 millones de dólares en la reforestación. Con todo respeto, no invierten eso en Estados Unidos ni en ningún país europeo.

Entonces, aparte del programa Sembrando Vida, aquí mismo se están por adquirir 10 mil hectáreas. Se va a ampliar la reserva de Calakmul, es otra zona natural protegida, esto significan árboles.

Bueno, en Tulum es el Parque del Jaguar, aquí la base naval aérea de la Marina, el aeropuerto con terrenos que se adquirieron más lo que pertenece a la zona arqueológica de Tulum van a conformar un parque natural de mil hectáreas, aquí.

El tren, hablaba yo de que es de Tulum a Cancún, donde hemos tenido más problema. Para no afectar, no se utilizó el derecho de vía de la carretera, porque imagínense, dos años en construcción, por muchas obras que se hubiesen hecho íbamos a tener aquí un problema de la gente, vial muy fuerte. Entonces, se decidió irnos por atrás, por los espaldares, alejarnos de la playa y lo que está más cerca de la playa es lo que tiene más cenotes y es donde están los ríos submarinos. Entonces, el trazo nuevo es por atrás, para evitar afectar cenotes y ríos subterráneos.

Por eso recomiendo también y les voy a entregar a los artistas un video de una comunidad muy cerca de Tulum, Jacinto Pat, que vive de los cenotes y nos dijeron: ‘Nosotros ayudamos porque queremos el tren, pero procuremos —porque son sus tierras—procuremos que sea atrás, ocho kilómetros atrás de donde están los cenotes’.

Esa gente dio a su anuencia, pero todos, tenemos anuencia de todos, no hay amparo. Entonces, ¿de dónde surgen los amparos?

Bueno, luego está de Tulum al tramo de Escárcega, acá. Aquí está ya la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, tienen 10 campamentos. De aquí acá, fíjense el tramo, casi es lo mismo que de Tulum a Cancún, o como la mitad. Es un solo ejido este, es el ejido Felipe Carrillo Puerto, tienen 100 mil hectáreas. Campesinos, indígenas mayas de primera, igual que los de Jacinto, igual que los de Xpujil igual que todos los campesinos de allá.

Bueno, ¿qué nos dicen los de Carrillo Puerto?

‘Todo lo que requieran’, pero aquí es muy probable que lo que se utilice va a ser la carretera, el derecho de vía de la carretera para el tren.

Aquí está el aeropuerto de Tulum, el nuevo aeropuerto. Ellos fueron los que dieron la tierra de esas 100 mil hectáreas, porque este ejido llega hasta los límites con Tulum.

¿Qué más les…?

Ah, bueno, de este lado aquí está Campeche, este es Edzná y por aquí está Uxmal, no aparece. Aquí tenemos un terreno de más de dos mil hectáreas, también otro parque natural se va a llamar Nuevo Uxmal.

Estamos cuidando el medio ambiente y esta obra va a ayudar muchísimo al desarrollo, porque los que llegan a Cancún, que llegan y salen 600 vuelos diarios, lo que queremos es que no se queden aquí, en la Riviera Maya, sino que puedan internarse y conocer por el lado de la selva alta y por el lado del golfo, Caribe-golfo todo México y en especial las zonas arqueológicas, porque es la región con zonas arqueológicas de mayor esplendor cultural artístico, no hay en el mundo una región así.

Entonces, para eso es lo del Tren Maya.

Y vamos a informar también, lo estamos haciendo, a los jueces y cumpliendo con toda la legalidad, pero ya estamos acostumbrados a brincar obstáculos de estos. No lo digo de manera despectiva, pero sí son muy conservadores y muy hipócritas, porque se vuelven feministas, se vuelven ecologistas, se vuelven defensores de derechos humanos, o sea, se van transformando.

Y ya los conocemos porque cuando me tocó hacer el segundo piso en la Ciudad de México los enfrenté, toda una campaña. Decían, entre otras cosas, que se iban a caer; afortunadamente —toco madera— no se han caído.

Nos promovieron también amparos. En ese entonces un buen abogado, de los que ya no hay, mucho mejor que Cossío, o sea, Burgoa, nos interpuso un amparo en contra de los segundos pisos y muchas cosas que enfrentamos, campañas en los medios.

Ahí están los segundos pisos; terminaron copiándonos y la diferencia es que los que hicimos nosotros no son de paga, porque yo sostengo… Por eso casi no hemos dado concesiones, porque si el ciudadano ya paga impuesto, pues eso es lo que debe usarse para la construcción de las obras. ¿Cómo es que pagas impuestos…? Porque todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos, porque en todo está el IVA. ¿Cómo es que si ya pagaste impuestos todavía para usar un servicio tienes que volver a pagar?, porque esa es la concepción neoliberal.

Así, dando concesiones, pues es fácil ¿no? decir ‘vamos a hacer muchas carreteras y aeropuertos y trenes, todo concesionado, pero con cargo a la gente o con el doble de lo que la gente tiene que pagar’.

Entonces, eso es lo que vamos a explicar a los artistas y los vamos a recibir.

Veracruz y una mujer.

PREGUNTA: Ana Lilia Velázquez, de Noticias Siglo XXI.

A mí me gustaría saber cuál es su opinión, siguiendo con el tema del Tren Maya. Aquí en la región de Balzapote, en la región de los tuxtlas, es considerado biosfera protegida. Sin embargo, de ahí se está extrayendo la roca balsámica, la roca para la construcción del Tren Maya. Ambientalistas veracruzanos piden que cese, porque se trata de un área protegida.

Y la otra, ayer el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, acusó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso federal, Sergio Gutiérrez Luna, de no haber operado bien lo de la reforma eléctrica y lo llamó hasta mequetrefe y todo eso ¿no?

¿Usted coincidiría con él? ¿O cuál sería el llamado?, porque los tres son del mismo partido, es lo que llama la atención.

Eso es todo.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ¿tienes la información, por favor?

Y lo otro también. Yo no sé de eso.

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ: Sí, como no.

Bueno, primero, en efecto, hay un banco en la zona de los tuxtlas. Todos cuentan con manifiestos de impacto ambiental federal. El estado a través de la Procuraduría del Medio Ambiente los ha intervenido y también estamos ya en la firma del convenio para la remediación y compensación ambiental, los empresarios están en toda la disposición de colaborar en ello.

Con respecto a la manifestación, bueno, pues son manifestaciones a título personal del secretario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nacional.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos.

Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy y Diario Basta, de Grupo Cantón.

Señor presidente, nada más para aprovechar el tema todavía de la reforma eléctrica que sigue vigente, conocer si su gobierno tiene planeado, derivado de esta aprobación de la Corte para avalar la ley eléctrica, saber si tiene planeado cabildear o llegar a acuerdos con Iberdrola o con las empresas que mantienen cierto porcentaje de participación en el mercado eléctrico, saber si se tiene planeado esto y quiénes o qué instancia sería la encargada de realizar estas negociaciones o acuerdos con la industria eléctrica privada.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, miren, ya hemos hablado del tema. Voy a tratarlo, voy a procurar ser breve, porque ya hemos hablado.

La nueva ley eléctrica ya fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia, punto uno.

En esta nueva ley eléctrica se establecen normas claras, diría inapelables. Voy a hablar de tres o cuatro:

Una, la Comisión Federal de Electricidad va a poder echar a andar, va a poder operar todas sus plantas de generación de energía eléctrica, esto no podía hacerlo con la ley anterior. Tiene capacidad para producir casi el 100 por ciento aun con el abandono en que la dejaron de la energía eléctrica del país, pero sólo tenía permitido subir a la red el 38 por ciento. Ahora con la nueva ley va a poder subir toda la energía eléctrica que tenga capacidad de producir. Como se va a seleccionar a las plantas para que no haya contaminación, con la aplicación de esta disposición legal, de ese 38 por ciento ya podría la Comisión Federal aumentar su capacidad de generación en 54 por ciento, nada más con esa disposición.

Lo segundo, ya la ley declara como fraude, exactamente el término es fraude legal, todo lo que es la compra de energía o la venta de energía con el mecanismo del autoabasto simulado, lo que hacían, de que Iberdrola construía una planta y metía de socio a mil, dos, mil, tres mil consumidores. Luego va a venir aquí Adán a explicar, porque los abogados tienen más elementos sobre esto.

Entonces ya esa simulación no se va a poder hacer, ya se prohibió, ya el que consuma esa luz mediante esos acuerdos está en la ilegalidad con lo que estipula la nueva ley eléctrica.

Lo tercero, que es importante, en la producción de energía se considera que las hidroeléctricas —lo que es obvio, pero que no se aceptaba por lo truculento de la ley anterior— que las hidroeléctricas producen energía limpia, las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, esos fueron los avances.

¿Qué va a pasar con 70 mil empresas que tienen este sistema?

Setenta mil usuarios, no los que distribuían la energía, que esos son 10 y son empresas extranjeras, que inscribían a sus clientes, eran como la Comisión Federal de Electricidad, había varias comisiones federales de electricidad, sociedad anónima, privadas. Pues eso se declaró como ilegal.

Bueno, pero ellos daban ese servicio y obtenían muchas utilidades porque no pagaban el llamado porteo, que significa la transmisión. Ponía yo el ejemplo de que una planta termoeléctrica en Tampico usaba toda la línea de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad para vender energía eléctrica en Guatemala.

¿Quién paga la transmisión?

Pues el pueblo, es un subsidio.

Bueno, ya estando así las cosas tomamos la decisión de esperar y no iniciar demandas penales, porque se está hablando de fraude a la ley, sino vamos a hablar con las empresas y vamos a informarle también a estos usuarios, muchos de buena fe que fueron engañados, manipulados o que pensaban de que sacaban ventajas con estos subsidios y que así se ayudaba.

Entonces vamos a hablar con ellos para decir: busquemos un acuerdo.

INTERLOCUTOR: ¿Quién hablaría con ellos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El secretario de Gobernación es el que va a coordinar este asunto con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con la secretaria de Energía y el secretario de Hacienda, los que tiene que ver, pero la coordinación la va a tener el secretario de Gobernación.

Porque tampoco se trata de decir: la ley a secas, vámonos, porque ni siquiera podrían decir ‘nos vamos a quedar sin energía eléctrica’, porque la Comisión Federal de Electricidad puede ofrecer el abasto.

Entonces, es buscar el diálogo, es decir, ya es ilegal esto, vamos buscando una salida donde ya no se siga perjudicando a la hacienda pública, que no se siga sobajando a la Comisión Federal de Electricidad, que se respete la ley y que ustedes sean atendidos para darles opciones, por ejemplo, tiempo, que se pueda suscribir un acuerdo para que gradualmente se vaya cumpliendo con el nuevo marco jurídico.

Eso es básicamente.

También decirles que para los usuarios de energía eléctrica, que por eso es nuestra lucha, no hay aumento en términos reales a las tarifas, para alrededor de 50 millones de hogares no hay aumentos en las tarifas.

Y en el caso de estas empresas grandes tampoco se trata de que los aumentos sean como en España, donde ellos manejan el sistema eléctrico y les va muy mal a los usuarios y ese es el modelo que querían mantener aquí.

Y fue muy lamentable que los legisladores, muchos diputados, votaron a favor de esta injusticia, a favor de las empresas extranjeras y no a favor del pueblo de México, de fortalecer a una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad.

Entonces, Adán podría explicar jurídicamente qué significó lo de la resolución de la Corte.

Porque primero alegaban —fíjense en la desesperación— de que no se habían contado bien los votos. ¡Cómo no se van a poder contar 11 votos! Pero además hubo una transmisión pública, la sesión fue pública, yo la vi, bueno, una parte, pero vi lo esencial, lo que me interesaba, porque con cuatro votos a favor ya se declaraba constitucional la ley eléctrica y era lo que me interesaba básicamente y ya cuando vi que se tenían los cuatro votos ya me sentí tranquilo.

Pero luego se hizo una votación artículo por artículo y está en la transmisión y de repente dicen ‘no se contó bien’ y ya fue contundente la Suprema Corte porque hace dos días ya da a conocer el resultado oficial y ya informando de que sí se contó bien.

Hay dos artículos: esto que tiene que ver con declarar fraude legal ese tipo de autoabasto, lo votaron 11 ministros de 11; y otro, en donde ya no pueden vender excedentes, lo votaron 10 ministros de 11.

Entonces, hay que buscar ya nada más la opción.

Pero tú puedes agregar algo, legal o de lo que quieras.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, realmente es recuperar o iniciar el proceso de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, fortalecerla, darle la seguridad a la Comisión Federal de Electricidad que van a poder operar todas las plantas, sobre todo las hidroeléctricas.

Y como ya dijo el presidente, se dividió la votación por artículos. Hay artículos como esos dos, que tienen 11 y 10 votos respectivamente, en donde se reconoce la facultad de la Comisión Federal de Electricidad para que sea despachada la energía de las centrales propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, tienen ocho votos en un caso y en otro creo que tiene 10, son constitucionalmente válidos.

Hay tres o cuatro artículos que obtuvieron solamente cuatro votos a favor, pero, de todas maneras, se les reconoce que son constitucionales, básicamente.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente; gracias, secretario.

Y ahora nada más a manera de retomar un poco lo que usted comentó en su informe de los 100 días y aprovechando que estamos en Veracruz, este comentario que le hizo a la secretaria de Energía con respecto a la refinería de Dos Bocas si va a estar lista en junio.

Comentarle, presidente, que Grupo Cantón tuvo a bien visitar la refinería, las instalaciones, hacerlas públicas. Y preguntarle, la secretaria de Energía afirmó que estaría lista para la fecha prevista y a su vez, presidente, que se iniciaría la producción de gasolina. Preguntarle, presidente, si estaría usted de acuerdo con este posicionamiento de la secretaria y si usted ratificaría que va a estar lista la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, para la fecha prevista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, yo aprovecho para comentar que este fin de semana es Veracruz y también San Luis Potosí, vamos a La Huasteca potosina.

Y el próximo fin de semana es supervisión del Tren Maya, pero el día 1º de mayo es domingo y vamos a hacer el acto de conmemoración del Día del Trabajo en la refinería de Dos Bocas.

Y no sólo es el acto de conmemoración de esta fecha tan importante, porque hoy están trabajando en esa obra alrededor de 38 mil obreros, 38 mil, hoy.

Entonces, vamos a estar el día 1º de mayo para conmemorar, hacer un homenaje a los trabajadores, porque ¿qué haríamos sin los trabajadores?, ¿cómo construimos una obra así si no son los trabajadores de la construcción? A veces se olvida, se piensa que todo es capital y que no cuenta el trabajo. No, los trabajadores son fundamentales.

Entonces, también voy para supervisar, porque a partir del día 1º ya quedarían dos meses y quiero ver cómo va el avance.

También comentar, porque Denise Dresser y todos los intelectuales orgánicos, los que no están contentos con la transformación porque son conservadores o estaban a favor del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, simulando de que eran independientes, ahora están diciendo de que lleva dos meses el aeropuerto, un mes, ¿no?, un mes y no se usa, no hay vuelos. Esa es su campaña.

Siempre en cualquier obra son procesos, no se está pensando de que se inicia una obra o se empieza un servicio y ya al 100 en operación, en ningún caso, o sea, lleva tiempo. Además, no queremos imponer nada, queremos convencer, estamos convenciendo a las líneas para que vayan pasándose.

Hay ventajas en el nuevo aeropuerto. Bueno, primero, que es, como dirían los exquisitos, de clase mundial. De verdad, es un aeropuerto de calidad, o sea, aunque no lo quieran ver, es un gran aeropuerto.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah sí y se usa y tiene como ocho o 10 vuelos los que iniciaron. Y claro que el vuelo que sale a Villahermosa es a las seis y media de la mañana, pues tiene menos pasaje que el que regresa a las 12 del día.

Todo eso lo estamos viendo y estamos pidiéndole a las aerolíneas que utilicen el aeropuerto, porque el aeropuerto de la Ciudad de México ya está saturado, o sea, es público, es notorio.

El nuevo aeropuerto tiene muy buenas instalaciones, tiene un servicio de primera, se ahorran como 45 minutos, una hora en trámites, desde que llegan hasta que abordan, cuesta menos el vuelo porque se cobra menos a las empresas aéreas.

Entonces, estamos buscando convencerlos, porque no queremos ejercer nuestra autoridad, porque podríamos decir: ya no vas a tener más vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México, los vas a tener acá, por interés público y porque tenemos la facultad de hacerlo y otras medidas, pero lo mejor es persuadir, es convencer.

Bueno, esto ya lo traen de campaña ¿no? como iniciaron otra campaña, que quiero aprovechar esto.

Bueno, termino nada más con este asunto de la refinería. Decir que una refinería y está el caso de la refinería de Salina Cruz, que fue la última que se hizo, hace más de 40 años, la última, esa la inauguraron y entró en operación seis meses después, porque hay un proceso.

Entonces, vamos a ver cómo le hacemos, pero ya va a estar terminada.

Y para mí y para los mexicanos es un motivo de satisfacción, de orgullo. Es una obra más y en este caso es par que no compremos la gasolina en el extranjero, que se produzca la gasolina, que logremos la autosuficiencia en gasolinas en el país, es muy interesante.

Hay una campaña ahora que es también muy peculiar, porque luego se enojan mucho y, la verdad, tengo aplicarme más en la geometría del lenguaje, en colocar bien las palabras y ahora sí, ni modo, me van a tener que esperar porque tengo que hablar hasta más despacio. Si de por sí no hablo de corrido, ahora que no los quiero ni testerear procuro hablar despacio.

Pero hay un escritor que es famosísimo y tiene muchos lectores en un sector de clase media que se llama Martín Moreno. Ese señor vende libros, pero al por mayor y tiene muchísimos lectores, muchos lectores.

Para mí pues es un mal escritor, lo respeto ¿no?, pero además tiene como característica el que calumnia, miente, inventa historias, pues la novela histórica puede tener fantasía ¿no?, pero este toda la fantasía, toda la mentira, tiene que ver con el descrédito a quienes han luchado por la libertad de nuestro pueblo, los que han luchado por la justicia. Por ejemplo, ha escrito en contra del general Cárdenas y también inventando cosas y desde luego no me quiere y es correspondido, o sea, tenemos diferencias. Llegó a decir, entre otras cosas, hace poco, que, si de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en el Zócalo.

¿Qué creen que está haciendo ahora, el que dijo eso?

Está encabezando una campaña en contra nuestra también, que le llaman ‘No al odio’, porque como se está señalando de que partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando a empresas extranjeras, legisladores, que es la verdad, ahora como buenos conservadores, que tienen como doctrina la hipocresía, ya se sienten acosados.

¿No les ha tocado tratar con ese tipo de personas? ‘Me estás agrediendo, pero no me levantes la voz’, cuando ellos son… Y apenas empieza uno a defenderse. Es muy característico ese tipo de personas.

A ver si no está el video, lo tiene el caricaturista ‘Rape’, de cómo… De sus palabras de este señor y luego ahora, cómo está convocando a la campaña de no al odio. Para que vean estas actitudes ¿no? Esto se deriva de lo de la campaña en contra del Tren Maya, del aeropuerto internacional, de la refinería.

¿Qué decían?

‘¡Cómo se va invertir en una refinería si ya no se va a usar el petróleo!’, que estábamos mal.

¿Por qué está más barata la gasolina en México que en Estados Unidos?

Porque no les hicimos caso y nos metimos a rehabilitar las refinerías y estamos construyendo la refinería y estamos construyendo una coquizadora y compramos una refinería en Estados Unidos, en Texas, ¿para qué?, pues para que tengamos la gasolina y no nos pase lo que sucede en otros países, en donde los precios de las gasolinas están por las nubes.

Nada más en inflación, en Estados Unidos 8.5 en marzo, nosotros 7.5. Eso no se había visto.

Pero en lo que tiene que ver con energéticos, la inflación en México en energéticos, 0.6, ¿por qué?, porque tenemos las gasolinas y el gas y el diésel; la inflación en Estados Unidos en energéticos 2.5 y nosotros, repito, 0.6.

¿No tienes…? ¿Sí?

No me vaya a acusar de que estoy llamando a lincharlo, porque también esto es normal. Y la gente, nuestro pueblo es muy bueno, no es de malas entrañas.

Miren lo que decía el señor. Ponle volumen.

(INICIA VIDEO)

FRANCISCO MARTÍN MORENO BIEHL​​: Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de… no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro.

Y además otra cosa, quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero yo no lo escuché bien, repítelo bien.

(INICIA VIDEO)

FRANCISCO MARTÍN MORENO BIEHL​​: Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de… no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro, te lo juro.

Y además otra cosa, quien vote por Morena el año que entra será también un traidor a la patria.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues este señor, con Claudio X. González, con los dirigentes de los partidos del bloque conservador, ahorita tienen una campaña.

¿No pones la campaña que tienen, el cartel? Esta es la campaña. Miren quién la promueve, el que nos quiere quemar con leña verde en el Zócalo.

Esta es la doble moral, las dos caras, es la hipocresía. Eso me lo dijo una vez y me quedé pensando, Monsiváis, Carlos Monsiváis, me dijo: ‘No te olvides que la única doctrina de la derecha —yo digo del conservadurismo— es la hipocresía.

Entonces, estamos viviendo tiempos interesantes, es un momento estelar en la historia de nuestro país, porque están saliendo todas estas cosas.

Y me da mucho gusto poder estar aquí en Veracruz, en mi tierra.

Ya saben de que yo soy jarocho, choco-jarocho, porque mi madre era tabasqueña y mi padre veracruzano y, de acuerdo a la constitución de Veracruz, los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Entonces mi padre era veracruzano, yo soy veracruzano.

Y no voy a fallarles, paisanos, no les voy a fallar.

Y ya nos vamos, porque están… nos están esperando la picada y el café con leche, el lechero. Ya, ya, quedan pendientes los dos.

