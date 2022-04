Caso Debanhi Escobar: joven reveló que intentó llevarla a casa

Debanhi está desaparecida desde el pasado 9 de abril (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

La desaparición de Debanhi Escobar ha conmocionado a todo México. Mucho se ha hablado del tema, pero poco es lo que se sabe entorno a su paradero. Aunado a ello, recientemente ha circulado en redes un video de una joven que aseguró que le habría ofrecido llevarla a su casa.

La usuaria de Instagram identificada como @nsml_stephanie señaló que diversas personas se acercaron a la joven de 18 años con tal de auxiliarla y que llegara a salvo a su hogar, sin embargo, no tuvieron suerte pues las amigas de Debanhi aseguraron que contaban con una persona de “confianza” para su traslado.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo”, declaró la usuaria de dicha red social.

No obstante, la cibernauta enfatizó que las amigas de Debanhi le indicaron que alguien las llevaría a su domicilio por ellas. Lamentablemente no fue así para la joven de 18 años, pero sí para sus acompañantes.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

“Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, sin embargo, sus amigas no quisieron, dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y esto no fue así”, reveló.

Ante ello, la usuario de Instagram @nsml_stephanie lamentó su desaparición: “Hoy nos falta ella y es indignante ver cómo ella estuvo tan cerca, al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pueda estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos, que la ayudáramos a ella en el estado en el que estaba”, añadió.

Cabe mencionar que en días atrás, la madre de Debanhi, Dolores Bazaldúa, agradeció a todos aquellos que se han encargado en difundir información acerca de las vestimenta y el lugar en donde fue vista por última vez a su hija.

“Yo le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando, al gobierno que nos está ayudando porque ahorita ellos están haciendo lo suyo. A todas las mamás que han perdido a sus hijas y que no saben nada de ellas, yo las entiendo, ahora siento ese dolor que ellas sintieron”, declaró la madre de Debanhi.

Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi, buscando a su hija (Foto: REUTERS/Andrea Jimenez)

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue vista por última vez el pasado 9 de abril tras asistir con dos amigas a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo de Nuevo León. De acuerdo con los asistentes, la joven y sus acompañantes se trasladaron a su hogar con un chofer de una aplicación de taxis que ofrecía sus servicios fuera de la plataforma, siendo este el que tomara su última foto.

Aunado a ello, el martes 12 de abril, autoridades del municipio de Salinas detuvieron a un hombre por su posible relación con la desaparición de Debanhi Escobar.

Jesús N, de 46 años, detenido en la Colonia Los Pilares, a unos 40 kilómetros al norte de Monterrey, fue señalado por varias personas de acosar mujeres e intentar llevárselas.

La ficha de búsqueda de Debanhi, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas en Nuevo León, señala que la última vez que la vieron vestía una blusa de tirantes blanca, falda oscura y tenis de bota tipo Converse, color negro.

Como características físicas se detalló que es una mujer de complexión delgada, tez blanca y cabello castaño, claro, lacio y largo. En tanto, en señas particulares se describe que tiene una cicatriz en la barbilla y en la mano derecha; además, usa brackets.

