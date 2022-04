“Están subestimando a la gente”: Noroña reiteró que será el presidenciable de la 4T en 2024

Gerardo Fernández Noroña habló de sus aspiraciones políticas para 2024 (Foto: Cámara de Diputados)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), reiteró que será el candidato que represente al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), en las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con el periodista Daniel Rosas, el petista habló de sus aspiraciones políticas entorno a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que el perfil de izquierda que posee “no lo representa ningún compañero o compañera” de la 4T.

Pese a que enalteció el trabajo de quienes podrían representar al partido guinda en 2024, Fernández Noroña cree que él tendría bastantes posibilidades de ganarles, pues, según sus declaraciones, “están subestimando a la gente”.

“Claudia Sheinbaum es una compañera espléndida, súper preparada, muy trabajadora; es una mujer muy capaz. Marcelo Ebrard ha sido un canciller espléndido, es un hombre extraordinario con gran capacidad y (Ricardo) Monreal, que tiene mala prensa con los compañeros y compañeras, yo creo que no se le ha reconocido el trabajo que ha hecho desde el Senado de la República. Adán Augusto es mi hermanito, es un hombre muy capaz”, declaró Fernández Noroña.

El petista enalteció el trabajo de Ebrard, Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

No obstante, Fernández Noroña señaló que en caso de ser candidato a la presidencia de México, lo haría, únicamente, con la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), descartando rotundamente la posibilidad de lanzarse como independiente.

“Para mí lo importante es el movimiento. Necesitarían hacerme una verdadera canallada para que yo decidiera correr de otra manera. Tienen que ganar en la encuesta y si no me ganan pues yo seré el candidato”, comentó el petista.

Durante la entrevista, el legislador del PT señaló que pese a que la 4T ha puesto como prioridad a la clase baja, esta no ha sido beneficiada durante la administración de López Obrador, ya que, de acuerdo a sus comentarios, existe corrupción en el poder Legislativo y Judicial.

“Dice nuestro movimiento: ‘Primero los pobres’, pues no hemos llegado a los más pobres. Si llegas aquí y te encuentras a un montón de gente en el Metro, en la calle, pues eso no puede ser esos son los más pobres y no hemos llegado a ellos. Todo eso tiene que cambiar”, aseveró.

Noroña señaló que la 4T no ha llegado a los más pobres (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con la la consultora Enkoll, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias con 37% de los encuestados que votarían para que ella sea la candidata, mientras que en segundo puesto está el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, con 20%.

Según el sondeo, el 35% de los encuestados dijo que votaría por Morena en 2024, un 4% por el PT y un 1% por el PVEM, con lo que la alianza de partidos de López Obrador alcanzaría un 40 %.

En segundo lugar está el Partido Acción Nacional (PAN) con 19%, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo un 8% y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 2% de las preferencias.

Monreal aseguró que Sehinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: EFE)

Cabe mencionar que Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado de la República, aseguró que Sheinbaum Pardo es la candidata predilecta de López Obrador.

“Todo mundo sabe que es una aspirante desde el momento mismo en que el presidente lo dio a conocer ya hace un año, a mí no me parece anormal, me parece normal que ella esté en ese proceso y que esté luchando porque dentro de Morena pueda participar. No voy a hablar mal de ella, no creo que sea el momento, le deseo suerte”, dijo Monreal Ávila el pasado 8 e abril.

SEGUIR LEYENDO: