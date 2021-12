“Seré candidato”: Fernández Noroña aseguró que será el presidenciable de la 4T en 2024

Fernández Noroña volvió a mostrar su interés por la candidatura a la Presidencia de la República (Foto: Diputados PT)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, volvió a referir su interés por la candidatura a la Presidencia de la República para el proceso electoral de 2024; sin embargo, en esta ocasión indicó que está seguro de que será el representante de la coalición que conformarán el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Por medio de su cuenta de Twitter, el legislador respondió a un tuit donde el usuario @acquirimus indicó que Noroña ya tiene asegurada la candidatura en la Partido del Trabajo y puesto que hará “un buen papel”, se dividirán los votos entre los candidatos de izquierda, dándole paso a la oposición a ganar terreno en algunos rubros.

“Noroña tiene su candidatura a la presidencia con el PT. Hará un buen papel y codyuvará a dividir el votos”

Fernández Noroña respondió a un mensaje en Twitter (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Sin embargo, el comentario no gustó mucho al petista, pues le aseguró al internauta que “muy a su pesar”, él será el candidato a la presidencia por la coalición en los comicios nacionales de 2024.

No obstante, destacó que solo lo será el representante de la izquierda mexicana con los tres partidos, pues no irá solo con un instituto. Dando a entender que si no sale elegido en las encuestas que se harán, no buscará por otra vía competir por el máximo puesto político en el país.

“Muy a tu pesar, seré candidato a la presidencia por @PartidoMorenaMx, @PTnacionalMX y @partidoverdemex o no seré”, redactó este domingo 26 de diciembre.

El petista aseguró que también será el candidato de Morena (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Esta no es la primera vez que Noroña habla de sus aspiraciones políticas, pus el pasado 24 de noviembre compartió en sus redes sociales una encuesta realizada por Jesús López Jaramillo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), donde se buscaba al “candidato ideal” para sustituir a López Obrador.

“De los funcionarios mexicanos que han hecho públicas sus aspiraciones a candidatura presidencial para 2021, ¿quién te parece el sucesor ideal de AMLO yendo en alianza por MORENA, PT y Verde?”, fue la pregunta que el grupo de estudio tuvo que responder.

Las opciones fueron: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República; finalmente, Gerardo Fernández Noroña.

En aquel día, se habían acumulado 2,800 votos, de los cuales, el 43% fueron para Noroña, el 36% para Marcelo Ebrard, el 21% para Claudia Sheinbaum, y finalmente, el 1% para Ricardo Monreal.

Gerardo Fernández Noroña respaldó las encuestas que lo colocan como sucesor de AMLO (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Un día después, el portal Nota Mx realizó otro sondeo que colocó a Noroña (50%) por encima de Sheinbaum Pardo (11%) y Ebrard Casaubón (39%). Finalmente el polémico comunicador conocido como El Chapucero también realizó un sondeo en redes.

“¿Quién te gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena-PT-Verde en 2024?”, fue la pregunta que lanzó. Entre las opciones, además de los antes mencionados, sumó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López. Sin embargo, la ventaja la tomaron Fernández Noroña y Ebrard, ambos con 38% de los votos.

Con toda esta oleada de información y nombres, el petista respaldó todos estos ejercicios digitales y aseguró que quienes los hacen son los encargados de elegir los nombres, y mencionó que en cualquiera deberían estar mínimo cuatro: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y él.

“Quienes hacen sondeos o encuestas deciden unilateralmente a quienes incluir. Yo creo que en todas las consultas deberían incluir mínimo a @Claudiashein, @m_ebrard, @RicardoMonrealA y a su charro negro. Pero hay libertad de exclusión ciertamente”, escribió el diputado federal.

SEGUIR LEYENDO: