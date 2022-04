Claudia Sheinbaum es aspirante desde que AMLO lo dio a conocer: Ricardo Monreal

Monreal reafirmó sus intenciones políticas para 2024 (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, volvió a reafirmar sus intenciones políticas en las elecciones presidenciales de 2024, sin embargo, aseguró que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la candidata predilecta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En conferencia de prensa desde el Senado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comentó que seguirá trabajando por lograr la simpatía de la ciudadanía, no obstante, le deseó suerte a la mandataria capital a dos años de que se lleve a cabo las elecciones en donde se decidirá al próximo o próxima titular del Ejecutivo.

“Todo mundo sabe que es una aspirante desde el momento mismo en que el presidente lo dio a conocer ya hace un año, a mí no me parece anormal, me parece normal que ella esté en ese proceso y que esté luchando porque dentro de Morena pueda participar. No voy a hablar mal de ella, no creo que sea el momento, le deseo suerte”, declaró Monreal Ávila.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, el legislador del partido guinda señaló que por ahora se enfocará en desempeñar plenamente su papel dentro del Senado, pero que esperará el momento oportuno para inscribirse como un posible candidato de Morena en 2024

“No estamos desesperados, estamos trabajando en el Senado, tratando de cumplir la ley. Yo soy estricto en el cumplimiento de la ley, observo el Estado de Derecho y no me genero ningún problema porque creo en la ley. Soy un hombre formado en la disciplina jurídica, y las naciones cuando tengan la observancia fiel al Estado de Derecho y al principio de la legalidad, siempre serán mejores”, sentenció el presidente de la Jucopo.

En septiembre del año pasado, la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero en la capital del país encabezada por el Jefe del Ejecutivo y la mandataria, fue un hecho que marcó pauta dentro del partido guinda debido a que López Obrador enalteció el trabajo de Sheinbaum Pardo al frente de la CDMX y dijo que se siente bien representado por ella.

“Es una ciudad muy solidaria, muy fraterna, además bien gobernada por Claudia Sheinbaum”, dijo López Obrador en ese entonces.

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, lo que causó ruido en la esfera política del país fue que López Obrador alzó la mano de Sheinbaum Pardo al mismo tiempo que la señalaba. Ante ello, funcionarios públicos, periodistas, analistas y académicos catalogaron ese hecho como un posible destape por parte del tabasqueño.

Pese a que Sheinbaum Pardo ha liderado en las encuestas previas al 2024, en más de una ocasión, la mandataria capitalina ha dicho que su prioridad es la CDMX, no obstante, también ha dejado en claro que el candidato que represente a Morena en las boletas tendrá que ser seleccionado por medio de una encuesta interna.

“Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena, está por los estatutos, es algo con lo que concuerdo, pero además, el Presidente de la República siempre lo ha mantenido inclusive previamente a que existiera Morena, es algo que inclusive está en los estatutos y me parece un método adecuado”, señaló la mandataria capitalina en conferencia de prensa en 2021.

De acuerdo con la la consultora Enkoll, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias con 37% de los encuestados que votarían para que ella fuese la candidata, mientras que en segundo puesto está el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, con 20%.

