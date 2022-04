Fans de Daddy Yankee reaccionaron con memes a fallas en la preventa de boletos para conciertos de Guadalajara y Monterrey

Después de que comenzara la preventa en línea para los boletos de los últimos conciertos de Daddy Yankee en tierras tapatías y regias, los fans se quejaron del mal funcionamiento de la página con memes (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Daddy Yankee uno de los más grandes expositores del reggaetón, género musical que se ha popularizado en los últimos años y ha sido inspiración de muchos artistas incluso europeos, ha anunciado su retiro y con ello, la que será su última gira internacional en la que incluirá a México

El cantante puertorriqueño anunció las fechas de los últimos conciertos de su carrera en México, eventos que se vieron sujetos a modificaciones y que actualmente contemplan a los estados de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz y Quintana Roo.

El martes 12 y miércoles 13 de abril, comenzó la preventa de boletos para sus conciertos de Monterrey (24 de noviembre) y Guadalajara (26 de noviembre), la cual, según usuarios, presentó algunos errores e inconvenientes al momento de adquirir las entradas a través de Funticket, la página encargada de la venta.

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Los seguidores del artista no tardaron en expresar por medio de redes sociales, sus molestia y desesperación por conseguir un lugar para ver al interprete de Gasolina por última vez en escenarios mexicanos, así que ante la inminente saturación de la página web, sus fans hicieron tendencia su nombre en la plataforma de Twitter con el hashtag #daddyyankee.

Los cibernautas denunciaron que Funticket activó un contador de cuánto faltaba para la venta, la cual se cayó tan solo unos minutos antes de que terminara la cuenta regresiva, ocasionando memes en la red social al darse cuenta que algunos usuarios regios y tapatios “quedaran como payasos” al no poder conseguir los aclamados boletos.

No obstante, la cuenta regresiva no fue el único problema. Los seguidores de Daddy Yankee también se quejaron de que la plataforma comenzó a redireccionarlo a otra página, además de que pedía no compartir información privada, cosa que asustó a quienes querían hacer el pago con tarjeta electrónica.

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Raymond Ayala, más conocido como Daddy Yankee, es un artista reggaetonero originario de Puerto Rico, cuyo legado es amplio y uno de ellos quizás el más importante es haber sido el primer artista urbano en haber recibido el Premio Billboard Salón de la Fama.

Fue impulsor de temas como Rompe, Gasolina, Ella me levantó, Dura y Despacito, además de que ha vendido más de 17 millones de discos y posicionado 84 canciones en la lista de Hot Latin Songs de Billboard, con siete No. 1 y 36 en el Top 10.

Asimismo, fue el primer artista de reguetón en realizar una presentación en vivo en el escenario de los Billboard, esto sin duda abrió un gran paso a los artistas urbanos, ya que nunca antes alguno había estado presente en dicha premiación. El también llamado Big Boss, fue honrado en el Salón de la Fama de los Billboard.

De igual manera abrió el paso a la música urbana en los Billboard, y logró ganar 10 Récords Guinness, 20 Billboard Music Award, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 7 Latin Grammy Awards y 3 American Music Awards.

En la actualidad es uno de los máximos influyentes de la música urbana, considerado una leyenda viva.

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

El 20 de marzo de 2022 a través de un video publicado en su cuenta de YouTube, el artista agradeció a sus fans por el apoyo recibido en tantos años de carrera e hizo el anuncio de lo que ya se venía especulando, su retiro definitivo de los escenarios.

Indicó que este sería apenas culminara su último tour en más de 10 países. A dicha gira la ha llamado “La Última Vuelta” y empezará en agosto y terminará en diciembre de este 2022. Exactamente son 14 los países que visitará el boricua, según su propia página web.

