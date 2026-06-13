Tras elecciones de Coahuila donde el PRI arrasó, diputado del PT demanda juicio político contra Manolo Jiménez por presunta injerencia

Ricardo Mejía Berdeja demanda juicio político contra Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, por presunta inherencia en el proceso electoral. (Crédito: Cámara de Diputados)

Luego de que se dieran a conocer los resultados preliminares de las votaciones en Coahuila donde el PRI arrasó con las diputaciones, al obtener los 16 distritos de mayoría relativa con el 55% de los votos, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo (PT) presentó este viernes una demanda de juicio político.

Berdeja se lanzó contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez por presuntas violaciones graves a la Constitución, a los derechos humanos y al proceso electoral del pasado 7 de junio.

PUBLICIDAD

Mejía Berdeja acusa represión policial contra Morena y el PT

El legislador aseguró que ambos funcionarios permitieron actos de represión contra integrantes de Morena y del Partido del Trabajo antes, durante y después de la jornada electoral.

“El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Mencionó que varios legisladores federales describieron cómo fueron maltratados y privados de su libertad por elementos de la policía estatal, a la que llamó “policía política de Manolo Jiménez“.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, demandó juicio político en contra de Manolo Jiménez Salinas por presunta injerencia en elecciones de Coahuila.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los casos denunciados está el de Antonio Flores, quien habría sido golpeado tras su detención. Su hermana, Tania Flores, también habría resultado agredida.

PUBLICIDAD

“A su hermana no solamente la golpearon, sino que también le echaron gas lacrimógeno en el ojo. Ahorita tiene un problema fuerte en la córnea, hubo abuso sexual y todo esto por la policía estatal”, declaró Mejía Berdeja.

El diputado señaló que fue testigo directo de la actuación de la policía estatal durante el recuento de votos en el distrito 6, con cabecera en Frontera, donde los elementos de seguridad habrían actuado para intimidar a representantes y candidatos de oposición.

PUBLICIDAD

Compra de votos con códigos QR: “la nueva generación del fraude”

Mejía Berdeja aseguró que durante la jornada existió una operación sistemática de compra de votos mediante códigos QR, esquema que Morena ya había denunciado la noche del 7 de junio bajo el nombre de “QRgate”.

“No hubo elecciones libres y auténticas en Coahuila. El voto se compró a través de códigos QR. Las elecciones eran un mercado de compra-venta de entre 500, 600 y hasta mil pesos“, afirmó el legislador.

PUBLICIDAD

El PRI encabeza las votaciones.

El mecanismo, según las denuncias, habría funcionado así:

Los ciudadanos recibían un código QR individual antes de acudir a votar.

Al emitir su sufragio a favor del PRI, fotografiaban la boleta marcada.

La imagen era leída por celulares vinculados a un sistema digital que registraba el voto.

El sistema autorizaba un pago en efectivo territorializado.

El diputado adelantó que impulsará reformas para prohibir el uso de códigos QR y celulares como mecanismos de compra de voto. “El PRI ha hecho de lo cibernético un mecanismo de fraude; entonces, hay que regular eso”, dijo.

PUBLICIDAD

Señalamientos al gobernador y al fiscal de Coahuila

Mejía Berdeja también denunció que programas sociales se repartieron “indiscriminadamente” en violación del artículo 134 constitucional, y que funcionarios estatales y subsecretarios participaron en el conteo de votos e intimidaron a ciudadanos el día de la elección.

Alito Moreno da conferencia tras elecciones en Coahuila. (X/@alitomorenoc)

El legislador asumió una postura directa sobre las responsabilidades. “Yo responsabilizo directamente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y a los mandos de la policía estatal de cualquier agresión a mi integridad física y de compañeras y compañeros del Partido del Trabajo", declaró.

PUBLICIDAD

Llamó además a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados a dar trámite a los juicios políticos pendientes. “La política no puede estar por encima de la justicia y de la ley”, sostuvo.

Por su parte, Manolo Jiménez aseguró en días recientes que en el estado se respetan las instituciones, descartó “focos rojos” durante la jornada electoral del pasado 7 de junio.

PUBLICIDAD