Descubren túnel de 20 metros y toma clandestina de hidrocarburo en un predio de Ecatepec

Un reporte vecinal por olor a combustible llevó a la Policía Municipal y a la Marina a un predio de la colonia Viento Nuevo, donde hallaron una conexión ilegal al poliducto federal Tuxpan-Azcapotzalco. Crédito: Especial

Una toma clandestina de hidrocarburo conectada al poliducto federal del tramo Tuxpan-Azcapotzalco fue descubierta en un predio de la colonia Viento Nuevo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Este hallazgo incluyó un túnel de 20 metros de longitud, dos camionetas adaptadas para el robo de combustible y diverso material relacionado con la actividad ilícita.

La operación comenzó la mañana del jueves, cuando elementos del sector 15 de la Policía Municipal recibieron un reporte vecinal sobre un fuerte olor a combustible en la calle Viento de Lucha. Al llegar al lugar, encontraron personal de Bomberos que ya había confirmado la presencia de una toma clandestina.

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La conexión al poliducto federal

Los uniformados municipales y elementos de la Secretaría de Marina delimitaron el perímetro del predio de forma inmediata. Poco después, especialistas de la Gerencia de Inteligencia de Operaciones y Logística de Pemex, junto con personal de Seguridad Física de la misma institución, ingresaron al inmueble para verificar el hallazgo.

De acuerdo con medios locales, los técnicos de Pemex corroboraron que la toma clandestina estaba conectada mediante una manguera de alta presión directamente al poliducto de 16 pulgadas del tramo Tuxpan-Azcapotzalco. Esa tubería forma parte de la red hidráulica federal de distribución de hidrocarburos.

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Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

La toma clandestina de hidrocarburo en Ecatepec operaba a través de una conexión ilegal al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, de 16 pulgadas de diámetro. Las autoridades hallaron mangueras de alta presión, dos vehículos adaptados para el almacenamiento y un túnel de 20 metros excavado dentro del predio, aunque no encontraron personas al momento del operativo.

Camionetas adaptadas para el almacenamiento

Los reportes señalan que la inspección visual del predio reveló dos vehículos tipo redilas con modificaciones artesanales. Cada unidad contaba con compresores de media pulgada y estructuras especialmente acondicionadas para el llenado de tambos, además de compartimentos superiores e inferiores habilitados para guardar el hidrocarburo sustraído.

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Según las autoridades, este tipo de vehículo modificado es una herramienta frecuente en las redes de robo de combustible, conocidas popularmente como huachicol. Su diseño permite transportar grandes volúmenes de hidrocarburo sin levantar sospechas inmediatas en vía pública.

El túnel y el material incautado

Dentro del inmueble, los especialistas encontraron un cuarto con una excavación que imitaba la estructura de un túnel. La galería medía aproximadamente 20 metros de longitud por 5 metros de diámetro.

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Un reporte vecinal por olor a combustible llevó a la Policía Municipal y a la Marina a un predio de la colonia Viento Nuevo, donde hallaron una conexión ilegal al poliducto federal Tuxpan-Azcapotzalco. Crédito: Especial

En ese mismo espacio se localizaron mangueras, tambos con aparente hidrocarburo y diverso material vinculado a la operación ilícita. Al cierre del operativo, no había ninguna persona en el lugar.

La FGR toma control del predio

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el terreno y asumió el control de las indagatorias por almacenamiento ilícito de combustible. El delito de robo de hidrocarburo a infraestructura federal es competencia federal en México, lo que explica la intervención directa de ese organismo.

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Personal especializado de Pemex Petroquímica tiene a su cargo la clausura de la toma clandestina para neutralizar el riesgo a la población del entorno. Los servicios periciales de la FGR llevan a cabo las diligencias correspondientes dentro del predio.

Cordón de seguridad activo

La Policía Municipal y elementos de la Marina mantienen un cordón de seguridad perimetral alrededor del inmueble. La medida busca resguardar la zona mientras concluyen las labores periciales y de inhabilitación de la conexión ilegal.

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La víctima, de 28 años y originaria de Texistepeque, fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Foto cortesía redes sociales)

El hallazgo en la colonia Viento Nuevo se suma a una serie de operativos contra el robo de combustible en el Estado de México. Ecatepec es uno de los municipios con mayor registro de tomas clandestinas en la entidad, según reportes previos de las autoridades estatales y federales.