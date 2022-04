Daddy Yankee anunció tres nuevas fechas en México para su última gira

Daddy Yankee agregó conciertos en Tijuana, Cancún y Veracruz (Foto: EFE/Giorgio Viera)

Daddy Yankee abrió nuevas fechas para su tour internacional La última vuelta, entre ellas se encuentran conciertos en Tijuana, Veracruz y Cancún.

Este 10 de abril Daddy Yankee lanzó un nuevo cartel de fechas para su gira de despedida y sorprendió a sus fans de México al agregar nuevas localidades en la república. De los shows que ya se tenían previstos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Baja California, ahora se agregan los del 21 de noviembre en Tijuana, el 2 de diciembre en Veracruz y el 4 de diciembre en Cancún.

Hasta el momento no se han anunciado fechas de preventas y ventas de boletos, pues sólo se lee “próximamente” en el anuncio.

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

Las fechas anteriormente confirmadas eran en el Baja Beach Fest en las playas de Rosarito, en Baja California, el 14 y 21 de agosto; el 24 de noviembre en Monterrey; el 26 de noviembre en Guadalajara y la fecha para Ciudad de México se cambió del 2 de diciembre al 29 de noviembre. No se ha anunciado venta de boletos para esta última localidad.

Las entradas para los espectáculos en Monterrey y Guadalajara del estarán a la venta a través de la página Funticket a partir del 13 de abril a las 10:00 horas. La página promotora ya ha compartido los precios de los boletos.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

El concierto en Monterrey se llevará a cabo en el Estadio de Béisbol Monterrey, El Palacio Sultán, y las entradas menos costosas estarán desde 590 pesos en la zona más alejada del escenario y los más cercanos, de pie, estarán en 2 mil 490, sin considerar los cargos por servicios.

El evento de Guadalajara se llevará a cabo en el Estadio 3 de Marzo, los boletos más baratos estarán en 790 pesos, mientras que los más costosos son de 2 mil 490 pesos de pie, y los lugares en palcos estarán en 2 mil 890 pesos.

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Lo boletos para el Baja Beach Fest ya están a la venta a través de la página del festival y por cada fin de semana los boletos rondan entre los 429 pesos hasta los 369 pesos, sin contar cargos por servicio e impuestos.

El hecho de que el Big Boss anunció nuevas fechas de su último tour en México lo volvieron tendencia en redes sociales debido a que, después de 28 años de carrera, el pasado 20 de marzo anunció su retiro de la industria musical.

Daddy Yankee es considerado uno de los pioneros del reggaetón, pues desde hace más de tres décadas ha consolidado temas que son temas del género urbano, tales como Gasolina, Dura, Ella me levantó, entre otros.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca)

A través de un video que publicó en su cuenta de YouTube, el cantante agradeció a sus fans por el apoyo a través de su carrera y anunció que se retirará definitivamente de los escenarios, no sin antes despedirse de su público con la gira La última vuelta World Tour.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en su video titulado Al fin veo la meta.

Además de los conciertos que ofrecerá, también le dirá adiós a los escenarios con el álbum Legendaddy.

