Daddy Yankee anunció su retiro de la música; éstas son sus últimas fechas en México

Daddy Yankee, artista de UMG.

Uno de los pioneros en dar a conocer globalmente el género del reggaetón es Daddy Yankee, quien desde hace más de tres décadas ha consolidado temas que hoy son emblemas del urbano.

A través de un video colgado en su cuenta de YouTube, el big boss agradeció a sus fans por el apoyo recibido en tantos años de carrera e hizo el anuncio de lo que ya se venía especulando, su retiro definitivo de los escenarios, que enmarcará con la próxima gira La última vuelta World Tour.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en su video titulado Al fin veo la meta.

Daddy Yankee dio pistas de su retiro desde hace semanas. (Foto: Instagram/Archivo)

Legendaddy es el nombre del álbum con el que el puertorriqueño se despedirá de la música en el tour que incluye México en cinco fechas.

Raymond Ayala de 45 años expresó: “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy”. En dicha producción aseguró que presentará “todos los estilos que me han definido en un solo álbum”, el cual contará con mucha “fiesta, guerra y romance”. "

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, dijo el cantante cuya gira abarcará también Estados Unidos, Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

Los mexicanos podremos disfrutar de La última vuelta en Baja California, Nuevo Léon, Jalisco y la ciudad capital:

Rosarito, MX - 14 de agosto

Rosarito, MX - 21 de agosto

Monterrey, MX - 24 de noviembre

Guadalajara, MX - 26 de noviembre

Ciudad de México, MX - 02 de diciembre

Cabe destacar que ésta última fecha será también el cierre final de la gira con la que el puertorriqueño se retire de los escenarios.

*Información en desarrollo