“La voz de Sofi queda en cada una de las mujeres que están luchando”: Daniel Morales, hermano de la estudiante de Prepa 4 que murió

Marchan en Ciudad de México para exigir justicia por Sofi, joven de 17 años que perdió la vida en un hospital después de ser drogada en un bar. Sus familiares acompañados por contingentes feministas llegaron al Zócalo capitalino gritando por Sofi.

“Sofi llegó y dio la vida para el movimiento. Sofi alzó la voz cuando ella era una persona introvertida, que tal vez le costaba trabajo socializar. El día de hoy Sofi no comienza una conversación, sino que la enaltece y alza la voz por las demás. La voz de Sofi no queda en su muerte o en sus dibujos, queda en cada una de las mujeres que están luchando”.

Se llevó a cabo una marcha en protesta por la muerte de Sofía Morales, joven que falleció después de acudir la tarde del viernes 8 de abril al Bar Marvelous, donde se presume que fue drogada con alguna sustancia que posteriormente le costó la vida. Daniel Morales, hermano mayor de quien era estudiante de la Preparatoria 4 de la UNAM, relató para Infobae México su testimonio.

Las investigaciones ya se encuentran en marcha bajo el protocolo de feminicidio, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El caso fue abordado por el departamento especializado en la investigación del delito. Sofi como era referida por sus familiares y amigas, tenía 17 años de edad, era una activista por los derechos de las mujeres y por los animales.

Marcha por feminicidio de Sofía Morales en Ciudad de México.

“Seguimos esperando resultados toxicológicos, seguimos esperando testimonios e información. No me gustaría entorpecer la investigación porque también es nuestra obligación como ciudadanos dar un voto de confianza a las autoridades. Yo sé que es cansado, pero me gusta creer en que puede haber un cambio gracias a ella, una oportunidad para que las autoridades hagan de la mejor manera su trabajo”, narró Daniel.

Seis años de diferencia entre uno y otro, no fueron suficientes para evitar una estrecha relación entre hermanos. Con un conocimiento pleno de su hermana menor, Daniel se mostró orgulloso al contar cuáles eran los intereses y aseguró que según los ideales de Sofía, espera que en algún punto se logren colectivamente.

“La causa que Sofi siempre defendió fue la lucha para el feminismo y por los animales. Era la persona más empática que yo conozco, que yo conocí. Por ella espero que realmente haya un cambio. Tal vez no se acaben los feminicidios de la noche a la mañana, pero puede haber pasos para que mañana sea uno menos y pasado mañana uno menos, así hasta llegar a días donde las mujeres puedan sin miedo a la calle”, dijo.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio. Durante una manifestación en Zócalo capitalino para exigir justicia por su muerte.

La movilización tuvo lugar apenas un día después de que el titular del Poder Ejecutivo, López Obrador, dio su primer informe trimestral respecto a su cuarto año de gobierno. En él, reconoció el aumento de 15% en los casos de feminicidios registrados durante su vigente administración de lo que acusó: “posiblemente antes no se calificaba como ahora”.

“Hoy siento un dolor muy grande y sé que la lucha de mi hermana valdrá cada paso. Yo sólo pido que se sepa qué pasó, pido que haya justicia en caso de ser necesario, que se escuche su caso porque ella era una activista increíble y admirable. Les doy un voto de confianza para que las autoridades hagan las cosas mejor que ayer. La violencia de género en México es un tema que se tiene que observar, que se tiene que voltear a ver y que es nuestra responsabilidad como ciudadanos visibilizarla.

“Las mujeres no deberían estar luchando por llegar y regresar (a casa) cada día. Yo sé que si Sofi está en algún lugar, va a cuidar lo más que pueda de todas sus hermanas y de todas las que estuvieron hoy con ella, y que van a estar siempre para ella. Que la van a defender a ella y a la causa con sus vidas”, sostuvo el hermano con la voz entrecortada.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio. Durante una manifestación en Zócalo capitalino para exigir justicia por su muerte.

