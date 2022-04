Quirino Ordaz llegó a la embajada de México en España pese a rencores del PRI

El nombramiento del ex gobernador de Sinaloa generó polémica dentro del PRI al considerarla como una jugada de AMLO para quebrantar a la oposición. (Fotoarte: Infobae México)

Quirino Ordaz Coppel finalmente se instaló en la embajada de México en España, tras un turbulento camino que le valió de la expulsión de su ex partido, el Revolucionario Institucional (PRI), para el cual había militado desde 1985.

Cabe recordar que el ex gobernador de Sinaloa fue propuesto por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO): una acción que dentro de la política mexicana figura como una premiación, retiro o un tipo de marginación de la vida pública interna para ex funcionarios.

Sin embargo, esto generó una fuerte polémica en el partido tricolor - y en la alianza Va por México - por considerar al nombramiento como una jugada de Andrés Manuel para “desarticular a la oposición”.

Por su parte, Ordaz Coppel siempre defendió que su designación no implicaba intereses de partido, mas bien, afirmó, era una distinción para la ciudadanía sinaloense y a su propia persona.

Incluso, López Obrador salió en defensa de Ordaz y exhortó a la oposición a no tomar mal la incorporación de sus militantes al Gobierno Federal: “No va a representar a un partido, él no va a renunciar a su militancia (...) no le estamos pidiendo como condición que renuncie a sus libertades, eso es inmoral”.

Quirino Ordaz Coppel aseguró que su nombramiento no implicaba intereses políticos. (Foto: Cuartoscuro)

Aún con la postura del embajador de México en España y del Jefe del Ejecutivo, Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, declaró que la bancada no autorizó la invitación de Quirino, por lo cual, en caso de que éste aceptara la invitación y fuera ratificado, sería echado del partido.

Pese a la advertencia, el Senado de la República ratificó al ex priista con una mayoría de 73 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, el pasado 08 de marzo.

Es así que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI aprobó por mayoría de votos la expulsión de Ordaz Coppel bajo la acusación de haber cometido “actos graves de indisciplina” contra las reglas del Consejo Político Nacional.

“No acató la resolución (...) y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al Revolucionario Institucional y con el que no se tiene convenio de coalición”, señaló en un comunicado.

"Ya llegamos a instalarnos en la Embajada. Saludos y que tengan una buena semana, a descansar para iniciar trabajando desde el primer día", escribió el diplomático. (Foto: Twitter @EmbaMexEsp)

De esa manera, el pasado 11 de abril la dependencia diplomática confirmó la llegada de quien fue encomendado para reforzar la quebrada relación México-España que el mismo López Obrador ha agrietado con sus constantes ataques a la nación europea.

Esto, debido a que el Jefe del Ejecutivo no le ha temblado la mano por criticar al país que figura como su segundo socio comercial de la Unión Europea (UE), tales como reproches por la conquista del México-Tenochtitlán o por la “corrupta” operación de empresas energéticas en territorio azteca durante anteriores sexenios.

Pero ninguna de éstas ha creado tanto estruendo como la sugerencia de AMLO para “poner pausa” al vínculo bilateral, de tal modo que “no nos vean como tierra de conquista”. Aunque, cabe señalar, ésta fue aclarada poco después ante el entendimiento de una posible ruptura con España, señalando que su proposición derivaba de las irregularidades perpetradas por sus compañías en México.

“Que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente. (...) No es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político”, dijo en su mañanera del 10 de febrero.

“No hablé de ruptura. No. Vamos a serenar la relación ( ... ) No hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo”.

