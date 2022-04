Miguel Ángel Revilla: “A mí nadie me ha pedido que sea intermediario entre México y España, no sé de dónde lo han sacado”

(Foto: Facebook Miguel Ángel Revilla)

El presidente de Cantabria, una comunidad autónoma de España, Miguel Ángel Revilla, negó este lunes que el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, le haya pedido intermediar en la (deteriorada) relación entre México y España. “El único que lo ha insinuado es el presidente de México”, dijo en entrevista telefónica con Infobae. “Lo único que me ha dicho (el presidente español) es que sería interesante que intentaramos entre todos restituir unas buenas relaciones, pero a mí no me ha encargado nada”, reiteró.

Esto luego de que algunos medios mexicanos retomaran las declaraciones que Revilla hizo el fin de semana pasado en el medio español laSexta. Ahí el político español de 79 años de edad contó que políticos como Pedro Sánchez o Alberto Sánchez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), le habían enviado un mensaje comentándole que aprivechando su cercanía con el mandatario mexicano, podrían trabajar todos juntos en la restitución de la buena relación. Pero la prensa mexicana dio por hecho que a Revilla le habían encomendo oficialmente esa misión.

“Yo no sé quién se lo ha inventado”, dijo Miguel Ángel a Infobae, inisistiendo en que sí le han llamado para plantear de manera informal la idea, “pero a mí nadie me ha encargado nada”.





