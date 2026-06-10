Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

En la víspera del Mundial 2026, la revista de sociales Caras México incluyó a Israel Reyes Romero y Santiago Giménez como los únicos representantes de la selección nacional en su listado “Los jugadores más guapos – ellos robarán miradas en el Mundial 2026”.

La publicación, difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del medio, destaca en la primera línea que el atractivo físico de algunos futbolistas también acapara la atención de los aficionados, además de su desempeño en la cancha.

PUBLICIDAD

El listado reúne a figuras internacionales como Rodrigo de Paul, Francisco Trincão, Ferran Torres, Lucas Bergvall, Leandro Paredes, Micky van de Ven y Cristiano Ronaldo.

Solo dos mexicanos aparecen entre los seleccionados. En el pie de foto se lee: “¡No solo brillan por su talento! En el Mundial 2026, estos futbolistas también se han convertido en los favoritos de los fans.

PUBLICIDAD

Ellos han demostrado que el atractivo también juega un papel importante en el torneo más esperado del fútbol. ¿Quién es tu favorito?”, según la publicación de Caras México.

Israel Reyes Romero y Santiago Giménez aparecen junto a referentes globales del futbol actual Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/File Photo

Solo dos mexicanos en el ranking internacional

La edición 2026 del listado “Los jugadores más guapos” de Caras México solo incluyó a dos integrantes de la selección nacional. Israel Reyes Romero y Santiago Giménez aparecen junto a referentes globales del futbol actual. De los más de veinte jugadores que integran el plantel oficial del conjunto mexicano, únicamente estos dos futbolistas figuran en la selección hecha por la revista.

PUBLICIDAD

En el mismo grupo aparecen nombres como Cristiano Ronaldo, quien participa en su sexto Mundial, y Rodrigo de Paul, actual campeón de América con Argentina. El resto de los seleccionados mexicanos no fue considerado por el comité editorial del medio, que cada año difunde esta lista antes de las grandes competencias internacionales.

Criterios de selección y reacción en redes sociales

La publicación en Instagram de Caras México provocó comentarios de seguidores que manifestaron su acuerdo o desacuerdo con los nombres elegidos. El criterio de selección se basa, según la revista, en el atractivo físico y el nivel de popularidad de los jugadores en redes sociales y medios internacionales. En la edición de este año, la diversidad de nacionalidades y estilos de los futbolistas incluidos resalta la globalización del futbol profesional y la importancia de la imagen pública en la carrera de los atletas.

PUBLICIDAD

La lista de “Los jugadores más guapos” es una tradición anual en la cobertura de Caras México. Suele anticipar la conversación digital en torno a los protagonistas del torneo, más allá de su rendimiento deportivo.

Israel Reyes Romero: defensa central con proyección internacional

Israel Reyes Romero, nacido en Jalisco en 2000, se desempeña como defensa central y es uno de los jugadores más jóvenes en consolidarse en la selección mayor en los últimos años. Actualmente, juega en el Club América, donde ha ganado notoriedad por su capacidad de anticipación y juego aéreo. En la temporada 2025-2026, suma más de tres mil minutos disputados entre torneo local y competencias internacionales.

PUBLICIDAD

A sus 26 años, Reyes Romero representa a una generación de futbolistas mexicanos que combinan disciplina táctica con proyección en redes sociales. En el último año, sus publicaciones en Instagram superan los 400,000 seguidores, lo que refuerza su perfil mediático. Su inclusión en la lista de Caras México lo posiciona como uno de los rostros visibles del futbol nacional hacia el exterior.

En las convocatorias previas al Mundial 2026, Reyes Romero ha sido titular en al menos diez partidos oficiales, mostrando regularidad y liderazgo en la defensa. Esta visibilidad contribuyó a su selección en el listado, donde solo aparecen dos mexicanos. La publicación de la revista enfatiza tanto su papel en la cancha como el impacto de su presencia fuera de ella.

PUBLICIDAD

Israel Reyes Romero: defensa central con proyección internacional REUTERS/Henry Romero

Santiago Giménez: goleador de tres nacionalidades

Santiago Giménez, delantero con triple nacionalidad –mexicana por naturalización, argentina por nacimiento e italiana por ascendencia–, es el segundo mexicano incluido en la lista de Caras México. Nació en Buenos Aires en 2001 y se formó futbolísticamente en México. Actualmente, juega en el Feyenoord de los Países Bajos, donde ha sido goleador en la liga local y en competencias europeas.

Giménez es hijo del exfutbolista Christian Giménez, figura en la Liga MX. En el último año, Santiago ha marcado más de 25 goles entre liga y copas internacionales. Su proyección internacional y su actividad constante en plataformas digitales le han dado un perfil global, apreciado por los editores de la revista.

PUBLICIDAD

El delantero suma más de 1.2 millones de seguidores en redes sociales y aparece en campañas comerciales dentro y fuera de México.