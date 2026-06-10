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Mexicanos corrigen a reportero extranjero que le cambió el nombre al Barrio de Tepito durante su cobertura del Mundial 2026

Usuarios en redes sociales criticaron diversos errores en un reportaje realizado por un enviado especial que visitó el famoso barrio capitalino

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Un policía de la SSC con casco y uniforme táctico mira a la derecha, de pie junto a un exhibidor de camisetas deportivas, algunas con logotipos de equipos de fútbol y una señal de "no tocar"
Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX custodia mercancía deportiva presuntamente apócrifa durante un operativo en la zona de Tepito. (Cuartoscuro)

La cuenta regresiva para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica ha provocado la llegada de decenas de medios internacionales al país. Periodistas de distintas partes del mundo han comenzado a recorrer las ciudades sede para documentar historias relacionadas con la cultura, el futbol y las tradiciones mexicanas que rodean al evento más importante del balompié.

Sin embargo, una de esas coberturas terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales debido a una serie de errores que no pasaron desapercibidos para los usuarios mexicanos.

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El protagonista de la polémica fue el periodista argentino Pablo Brunetto, colaborador de la cadena Todo Noticias (TN), quien visitó el tradicional barrio de Tepito, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Su intención era realizar un reportaje sobre una de las historias más recordadas de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo de 1986.

La cobertura de una cadena argentina provocó un intenso debate entre quienes criticaron los errores y quienes defendieron las diferencias culturales.
La cobertura de una cadena argentina provocó un intenso debate entre quienes criticaron los errores y quienes defendieron las diferencias culturales.

La anécdota está relacionada con el encuentro de cuartos de final frente a Inglaterra, partido en el que Diego Armando Maradona brilló con una de las actuaciones más memorables en la historia de los Mundiales. De acuerdo con diversas versiones históricas, el entonces entrenador Carlos Bilardo no estaba convencido del uniforme alternativo que utilizaría el equipo argentino, ya que consideraba que era demasiado pesado para las condiciones climáticas del encuentro.

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Ante esa situación, integrantes del cuerpo técnico habrían buscado una nueva indumentaria en México. La historia señala que encontraron camisetas en la capital del país y posteriormente fueron adaptadas para representar oficialmente a la selección albiceleste. Incluso se ha contado que costureras mexicanas participaron en la colocación del escudo nacional y los números que utilizarían los jugadores.

A Sotheby's art handler poses with the shirt worn by Argentinian soccer player Diego Maradona in the 1986 World Cup, ahead of it being auctioned by Sotheby's, in London, Britain, April 20, 2022. REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY
A Sotheby's art handler poses with the shirt worn by Argentinian soccer player Diego Maradona in the 1986 World Cup, ahead of it being auctioned by Sotheby's, in London, Britain, April 20, 2022. REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY

Con ese contexto, Brunetto decidió trasladarse a Tepito para narrar el episodio histórico. Sin embargo, varios detalles de su presentación provocaron reacciones inmediatas entre los internautas mexicanos.

Uno de los principales señalamientos fue que el reportero se refirió al barrio como “Tepitos”, cuando el nombre correcto es simplemente Tepito. Además, algunos usuarios consideraron incorrecto que describiera la zona comercial como una “feria”, ya que tradicionalmente es reconocida como un tianguis.

Las críticas comenzaron a multiplicarse en plataformas digitales, donde numerosos usuarios compartieron comentarios corrigiendo la información presentada.

“Ora que feria, ora que tepitos ora que truchas ora que jajajajajaja”; “Tepito es el nombre del lugar, tepitos comes”; “¡Pásele pásele a Tepitoss!”; “Ora que feria, es un tianguis”; “No es feria, es un barrio, se llama TEPITO, y es un barrio bravo, pero muy aguerrido y muy leales todos ahí. Ojalá investiguen bien bien”; “Es Tepito no “Tepitos” por favor investigue bien antes de desinformar a su población. además es una zona comercial no una feria”.

(GERMANY OUT) 1986 FIFA World Cup in Mexico Armando Diego Maradona *30.10.1960 Football player, Argentina, member of the national team - Maradona as captain of the Argentine team before the quarter-final against England - (Photo by Schlage/ullstein bild via Getty Images)
(GERMANY OUT) 1986 FIFA World Cup in Mexico Armando Diego Maradona *30.10.1960 Football player, Argentina, member of the national team - Maradona as captain of the Argentine team before the quarter-final against England - (Photo by Schlage/ullstein bild via Getty Images)

A pesar de la oleada de críticas, también hubo usuarios que salieron en defensa del periodista argentino. Algunos señalaron que las diferencias culturales y lingüísticas entre países de América Latina podrían explicar parte de la confusión.

Varios comentarios recordaron que en distintas regiones de Sudamérica la palabra “feria” se utiliza comúnmente para describir mercados populares o espacios de comercio similares a los tianguis mexicanos, por lo que consideraron exageradas algunas de las reacciones.

La discusión rápidamente trascendió el contenido original del reportaje y abrió un debate sobre la importancia de conocer las particularidades culturales de cada país al momento de realizar coberturas internacionales.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y acumulando miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados entre aficionados mexicanos y argentinos en la antesala del Mundial 2026, un torneo que ya comienza a generar historias dentro y fuera de la cancha.

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