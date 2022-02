AMLO sugirió pausar las relaciones México-España: “No nos vean como tierra de conquista”

El presidente volvió a arremeter contra las empresas españolas que habrían perpetrado actos irregulares en sexenios pasados. (Foto: Presidencia)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sugirió “poner en pausa” las relaciones diplomáticas con España tras exponer las irregularidades que algunas empresas energéticas españolas habrían perpetrado en sexenios pasados dentro de territorio nacioanl.

“Necesitamos un respiro (...) Es nada más irnos despacio, darnos una pausa. Nos conviene una pausa por un tiempo”, comentó en su conferencia matutina.

El mandatario afirmó que, en el hipotético de llevarse a cabo dicho receso, sería con el objetivo de que “no nos vean como tierra de conquista” y, por lo tanto, no continúen los desfalcos en tierra azteca.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”.

El mandatario mexicano se ha expresado en reiteradas ocasiones en contra de Iberdrola, empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía. (Foto: EUROPA ESPAÑA ECONOMIA)

Sin embargo, aseguró que su postura se limita a “un simple comentario; una conversación”, por lo cual descartó que signifique un pronunciamiento formal para romper las relaciones con el país Europeo.

“No se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos (...) Es un comentario. ¿Ya no puedo hacer ningún comentario entonces? Es una plática aquí, una conversación”, expresó entre risas en la mañanera de este 09 de febrero.

Asimismo, destacó que la sugerencia no involucra a la nación per se, si no a las élites, quienes llevan los “contratos arriba”. En ese tenor, reconoció a su ciudadanía al evocar la labor que sus líderes llevaron a cabo en parajes históricos, tales como el Franquismo, apuntó.

“No se trata de pelearnos, hay que ser claros (...) El asunto es de arriba. No debemos confundir lo que es un Gobierno, con lo que es una nación”.

