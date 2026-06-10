Detienen a maestro de primaria en Tecate por presuntos delitos de pornografía infantil y pederastia agravada

La investigación se centra en presuntos delitos cometidos contra alumnas de una escuela primaria en Tecate.

Un maestro de educación primaria del municipio de Tecate, Baja California, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades tras ser señalado por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y pederastia agravada, informaron fuentes de investigación.

El imputado, identificado como Néstor “N”, se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Fundadores. De acuerdo con la información disponible, permanece bajo custodia desde el pasado 29 de mayo mientras avanzan las investigaciones y procedimientos judiciales en su contra.

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Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el docente es investigado por presuntas conductas cometidas contra alumnas menores de edad a quienes impartía clases dentro del plantel educativo.

Las autoridades sostienen que existen señalamientos relacionados con presuntos tocamientos indebidos hacia las estudiantes, así como con la posible grabación de material audiovisual que posteriormente habría sido almacenado y compartido a través de sitios de internet bajo investigación.

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Es importante señalar que estas acusaciones forman parte de una carpeta de investigación en curso y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes.

Padres de familia esperan información oficial por parte de autoridades educativas sobre los hechos investigados.

Fiscalía asegura evidencia fotográfica y videográfica

Como parte de las diligencias judiciales, agentes ministeriales realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el docente investigado.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, durante la intervención se localizaron diversos elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos fotografías y videos que presuntamente muestran conductas inapropiadas hacia menores de edad.

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Las autoridades señalaron que parte del material asegurado habría sido obtenido dentro de las instalaciones escolares, específicamente en espacios donde el maestro desarrollaba sus actividades académicas cotidianas.

Asimismo, durante la revisión del domicilio fueron encontrados cartuchos de distintos calibres para armas de fuego, situación que derivó en aseguramientos adicionales y en la revisión de otras líneas de investigación.

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En el operativo también fue presentada ante las autoridades la pareja sentimental del docente, quien igualmente se desempeña como profesora en una institución educativa de Tecate. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes fue puesta en libertad al no encontrarse elementos suficientes para mantenerla bajo investigación en ese momento.

El docente permanece bajo proceso mientras continúan las investigaciones y procedimientos judiciales.

Padres de familia esperan información oficial

El caso ha generado inquietud entre padres y madres de familia de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, debido a la gravedad de los señalamientos y al posible impacto que los hechos podrían tener sobre la comunidad escolar.

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Hasta el momento, autoridades educativas municipales y la Secretaría de Educación de Baja California no han emitido un posicionamiento público detallado respecto a la situación ni han informado oficialmente sobre protocolos de atención, acompañamiento psicológico o medidas específicas para las familias potencialmente afectadas.

Ante investigaciones relacionadas con posibles delitos contra menores de edad, resulta fundamental garantizar apoyo institucional, atención psicológica especializada y mecanismos de denuncia seguros para las víctimas y sus familiares.

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Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa integrando pruebas y testimonios para fortalecer la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso permanece bajo proceso judicial y serán las autoridades competentes quienes determinen la situación jurídica del docente conforme avancen las etapas legales previstas por la ley.

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