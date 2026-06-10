Claudia Sheinbaum defiende a Julieta Venegas ante la ola de críticas por “La niña futbolista”

La presidenta Claudia Sheinbaum participa en una conferencia de prensa matutina. Viste una prenda roja con motivos negros y se dirige a un micrófono desde un podio. Un intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro. El fondo muestra la frase 'Conferencia del Pueblo'. La mandataria aborda la controversia sobre la canción 'La niña futbolista', aclarando que nunca fue concebida como el himno oficial del Mundial 2026 y respaldando su propósito original. Este video es una cobertura de evento.

La controversia en torno a “La niña futbolista” llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante la ola de críticas, memes y cuestionamientos que ha enfrentado Julieta Venegas por interpretar el tema, la mandataria aclaró que la canción nunca fue concebida como el himno oficial del Mundial 2026 y respaldó públicamente el propósito con el que fue presentada.

Sheinbaum: “Nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial”

Durante su intervención, Sheinbaum explicó el origen del proyecto y rechazó las interpretaciones que vinculan la pieza musical con la identidad oficial de la Copa del Mundo.

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“Aclaro: la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial. Obviamente, está dedicada a las niñas que juegan futbol y la pusimos ese día, pues porque regalamos los boletos a las niñas, a las jóvenes que ganaron el concurso de las dominadas para tener los boletos del Mundial”, declaró.

La precisión llega después de varios días de intenso debate en redes sociales, donde usuarios han convertido a la cantautora en tendencia a partir de críticas dirigidas tanto al mensaje de la canción como a la forma en que fue presentada.

La cantante Julieta Venegas es el foco de un collage de memes virales en redes sociales, que satirizan su participación en recientes temas musicales. (Facebook: Julieta Venegas / Captura de pantalla)

Una canción que desató una tormenta digital

“La niña futbolista” fue difundida como parte de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres para promover la participación de niñas y adolescentes en el deporte.

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Sin embargo, el lanzamiento provocó una reacción dividida entre los usuarios de plataformas digitales. Mientras algunos defendieron el mensaje de inclusión, otros cuestionaron el ritmo de la canción, su tono y el contexto político de su presentación.

La polémica escaló cuando el videoclip oficial apareció con los comentarios deshabilitados en YouTube. A partir de ese momento, cientos de usuarios trasladaron sus opiniones a otros videos de Julieta Venegas, incluyendo colaboraciones con Bronco y Natalia Lafourcade.

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Entre los mensajes publicados destacan críticas como: “Julieta, el fútbol es unión, y esa canción me parece que divide” y “¿Para qué desactivan los comentarios?”.

Pese al rechazo expresado por una parte de la audiencia, el videoclip acumula más de 1.6 millones de reproducciones y miles de reacciones positivas.

Usuarios migraron las críticas contra Julieta Venegas a todos sus videoclips en YouTube. (YouTube: Julieta Venegas)

La aclaración de Patita de Perro

La controversia también motivó la intervención de Nacho Pata, integrante de la agrupación infantil Patita de Perro, autores de la versión original de la canción.

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A través de un comunicado, el músico aseguró que el tema nunca fue pensado como la canción oficial del Mundial 2026 y explicó que su utilización respondió a la entrega simbólica de boletos a niñas destacadas en actividades relacionadas con el futbol.

“NO ES LA CANCIÓN DEL MUNDIAL, nunca fue pensada para eso”, señaló.

Asimismo, sostuvo que ninguno de los participantes recibió remuneración económica y defendió el carácter social del proyecto.

“Puede ser que no les haya gustado su versión, o la nuestra, o tal vez ninguna; también puede ser que no estén de acuerdo con la Presidenta o con cualquier cosa, eso es absolutamente válido”, escribió.

También hizo un llamado a evitar la agresión verbal y privilegiar el debate respetuoso. “Solo es una canción para niños, no se sientan amenazados, por favor”, agregó.

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Julieta Venegas mantiene silencio

Mientras la discusión continúa en redes sociales, Julieta Venegas ha evitado responder directamente a los cuestionamientos.

La postura pública de la intérprete sigue siendo la que expresó durante la presentación del proyecto, cuando explicó las razones que la llevaron a participar.

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“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse”.

Con el respaldo de Claudia Sheinbaum y las aclaraciones de los autores originales, “La niña futbolista” continúa generando conversación en redes sociales, donde la discusión ha trascendido el ámbito musical para convertirse en uno de los temas más comentados rumbo al Mundial de 2026.