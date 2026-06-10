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Alessandra Rosaldo llega a México tras la muerte de su famoso padre: así Eugenio Derbez la protegió de la prensa

El productor musical y mánager de figuras como Lupita D’Alessio y José Luis Rodríguez “El Puma” murió a los 84 años de edad

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De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, suegro de Eugenio Derbez y padre de Alessandra Rosaldo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, suegro de Eugenio Derbez y padre de Alessandra Rosaldo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Alessandra Rosaldo regresa a México tras la muerte de su padre Jaime Sánchez Rosaldo.

El productor musical y mánager de figuras como Lupita D’Alessio y José Luis Rodríguez “El Puma” falleció el pasado lunes 8 de junio del 2026, por lo que la vocalista de Sentidos Opuestos y su esposo, Eugenio Derbez, viajan de emergencia desde Estados Unidos para despedirlo.

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El deceso conmueve a la industria del entretenimiento en México, de acuerdo con información difundida el pasado martes 9 de junio por Venga la Alegría.

Eugenio Derbez acompaña y protege a Rosaldo en su llegada

La noticia del fallecimiento de Jaime Sánchez Rosaldo activa de inmediato la cobertura de la prensa nacional. La cantante y el comediante arriban a la Ciudad de México la mañana de este martes. Según el programa Venga la Alegría, la pareja viaja desde Los Ángeles de manera urgente para asistir al funeral.

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Durante su llegada, Eugenio Derbez permanece junto a su esposa en todo momento. El actor se mantiene en las salas del recinto funerario, mientras Alessandra Rosaldo realiza los trámites legales y funerarios junto a sus hermanas. La familia opta por guardar distancia ante las cámaras y mantiene un hermetismo comprensible por el duelo que enfrentan.

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)
Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y mánager de Lucero, Lupita D'Alessio, Napoleón y Sentidos Opuestos, murió el 8 de junio a los 84 años en Ciudad de México tras un presunto infarto cardiovascular. (X/@jsrosaldo)

El último adiós en la Ciudad de México

El funeral de Jaime Sánchez Rosaldo se lleva a cabo en un recinto de la capital. Los restos del productor son velados la tarde de este martes, mientras familiares y allegados llegan para despedirse. La presencia de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez resalta entre los asistentes, pero deciden no dar declaraciones a la prensa.

La cantante se concentra en los aspectos administrativos del funeral y busca mantener la privacidad de su familia. La cobertura mediática se limita a imágenes del arribo de la pareja y su traslado al interior del recinto.

Jaime Sánchez Rosaldo: figura detrás de los escenarios

Jaime Sánchez Rosaldo es reconocido por su papel como promotor artístico y descubridor de talentos en México. Durante varias décadas, coordina giras y representaciones de artistas de la balada y música latina, consolidando carreras como la de Lupita D’Alessio y José Luis Rodríguez “El Puma”.

Entre sus logros más destacados, impulsa la formación y proyección de Sentidos Opuestos, el dueto pop noventero integrado por su hija Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. Además, participa en la producción de conciertos masivos y eventos televisivos, gestionando contratos discográficos para artistas de la región.

El legado de Sánchez Rosaldo se refleja en la huella que deja en la cultura popular de Latinoamérica. Su trabajo tras bambalinas contribuye a que figuras mexicanas y extranjeras alcancen reconocimiento internacional.

Muere a los 84 años Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo. (Facebook / @alexrosaldooficial)
Muere a los 84 años Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo. (Facebook / @alexrosaldooficial)

Familia opta por privacidad en el duelo

Hasta el momento, los familiares de Jaime Sánchez Rosaldo no emiten comunicados ni declaraciones públicas. El entorno cercano mantiene el hermetismo respecto a los detalles del funeral y la despedida. La prioridad para la familia, según se observa, es sobrellevar el luto en un ambiente de respeto y privacidad.

El acompañamiento de Eugenio Derbez hacia Alessandra Rosaldo llama la atención por el apoyo constante y la protección mostrada durante el traslado y la ceremonia. El actor permanece cerca de su esposa y sus cuñadas, evitando la exposición ante medios.

La conmoción por la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo deja clara la influencia de su labor en la industria y el aprecio de quienes trabajaron a su lado. El adiós en la Ciudad de México reúne tanto a familiares como a figuras del medio artístico, bajo un ambiente de respeto y reserva.

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