Canelo Álvarez será invitado especial en la inauguración del Mundial 2026

El pugilista tendrá un papel importante durante el primer partido de la Copa del Mundo 2026. (PRENSA ASOCIADA)

El partido entre México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 contará con la presencia de Saúl “Canelo” Álvarez durante la inauguración. El boxeador mexicano no solo se presentará como un atleta destacado para nuestro país, también tendrá un papel clave al final del encuentro.

Como parte de la inauguración del torneo, Saúl “Canelo” Álvarez —ex campeón mundial de peso Supermedio— entregará, al finalizar el partido México vs Sudáfrica, el reconocimiento al futbolista más sobresaliente según la votación de los aficionados, lo que juntará al mejor de la cancha con el mejor del ring.

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Esta dinámica, impulsada por la FIFA, busca distinguir el desempeño individual tras cada encuentro y motivar la participación de la afición vía la plataforma oficial del organismo como parte de los trabajos de integración entre los fanáticos y el torneo de selecciones más importante del mundo.

Canelo será uno de los invitados especiales en este primer partido del Tri. (Instagram | canelo)

¿Por qué designaron al Canelo?

La designación de Álvarez como primer embajador de esta iniciativa representa un hecho sin precedentes. Por primera vez, un deportista mexicano de su talla encabezará la entrega del trofeo al Mejor Jugador (“Superior Player of the Match”) en el partido inaugural del Mundial 2026. Se pretende que esta práctica se extienda durante todo el torneo, sumando a otras figuras deportivas como embajadores en posteriores partidos.

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El trofeo será adjudicado al jugador más destacado, elegido directamente por la afición durante el encuentro. La votación permanece abierta mientras se desarrolla el partido y, una vez que concluyen los noventa minutos, se cierra la plataforma y se procesan los resultados para anunciar al ganador en una ceremonia breve posterior al silbatazo final.

El boxeador se ha consolidado como uno de los mejores deportistas mexicanos de la actualidad. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración?

La ceremonia de inauguración dará inicio este jueves 11 de junio en punto de las 11: 30 horas (tiempo del centro de México), no obstante, la apertura de las puertas para los aficionados iniciará a partir de las 9:00 horas.

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El primer enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Sudáfrica tendrá lugar a las 13:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, reviviendo el debut mundialista entre ambas selecciones que ocurrió en 2010. Tras el partido, cualquier aficionado podrá participar en la elección del Mejor Jugador accediendo a la plataforma oficial de la FIFA.

El modelo de votación asigna el poder de decisión a los aficionados —tanto mexicanos como del resto de los equipos participantes—, asegurando que la elección del galardonado responda a quienes siguieron el partido en tiempo real. Este mecanismo marca un cambio en la dinámica tradicional de estos premios, estrechando el vínculo entre el público y el futbol internacional.

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Entre los elementos destacados se encuentra el papel de Álvarez como encargado inicial de la entrega, reforzando la presencia de atletas nacionales en eventos globales y fomentando la identificación de la afición con figuras emblemáticas del deporte mexicano.

El primer encuentro mundialista reunirá a la Selección Azteca con un viejo conocido. (FIFA)

¿Cómo puedes votar?

La organización prevé que, después de Álvarez, otros deportistas funjan como embajadores en la entrega del trofeo durante las siguientes jornadas. Este planteamiento fortalece la integración entre distintas disciplinas deportivas y promueve que el reconocimiento al Mejor Jugador sea una celebración transversal para los seguidores del futbol.

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El procedimiento para votar al Mejor Jugador consiste en:

Acceder a la plataforma oficial de la FIFA mientras transcurre el partido.

Seleccionar a quien se considere el futbolista más destacado de la jornada.

Conocer al ganador al finalizar el encuentro, durante la ceremonia de entrega.

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La intervención de Álvarez y la creación de esta tradición dan a México una visibilidad especial en el escenario deportivo internacional, abriendo la puerta para que ídolos nacionales se conviertan en protagonistas de los grandes eventos organizados por la FIFA.

La presencia de Saúl “Canelo” Álvarez como el primer embajador en la entrega del Premio al Mejor Jugador anticipa una serie de reconocimientos a diversas figuras deportivas a lo largo del Mundial, consolidando una dinámica que buscará mantenerse en ediciones futuras.

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