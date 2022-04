Revocación de mandato: qué implicaciones tiene este ejercicio

El Instituto Nacional Electoral (INE) solo instaló un tercio de las casillas comparado con 2018. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Desde los inicios del gobierno de presidente López Obrador se hablaba de una Revocación de Mandato, el día de ayer 10 de abril se convirtió en una realidad. Esto significa que, a través del voto, se le preguntó a la ciudadanía si está de acuerdo en que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo. Como todo ejercicio electoral en el país, estuvo planeado y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ahora bien, ¿qué nos dice la Ley al respecto de la participación en ejercicio? De acuerdo a la Ley Federal de Revocación de Mandato, el artículo 7 establece que se requerirá al menos 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores y siempre y cuando esté sustentado por petición de 17 entidades federativas y apoyado por el 3% de las inscritas en la lista nominal de electores de los estados.

Si la Revocación de Mandato solamente se realiza, si la ciudadanía así lo requiere, ¿por qué no los vemos encabezando este ejercicio? Durante todo el periodo, lo encabezó el gobierno federal; mientras que en la ciudadanía dividía sus opiniones, algunos si están de acuerdo en participar y otros señalan que solamente es una pantomima y gasto innecesario del erario.

Un ejemplo de esto, es el apoyo constante de los gobernadores afines a la cuarta transformación, quienes señalan que los intentos de aplazar la revocación son solamente censura y bloqueo del INE ante la participación popular. Si bien, el INE solicitó retirar cada uno de los comunicados a favor, las y los gobernadores reiteraron constantemente el apoyo al presidente y a su ejercicio.

Las casillas se instalarán desde las 08:00 horas, hasta las 18:00 horas. (Foto: INE)

El conflicto se originó debido a que, según el INE organizó la revocación con lo mínimo necesario. Acorde al comunicado 047 del INE, se solicitó 3 mil 830 millones de pesos; no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó mil 567.4 millones de pesos. Esto ocasionó que el INE quisiera posponer el ejercicio; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se continuará con las actividades.

¿Qué implicaciones tiene este ejercicio? Para comenzar a responder esto, es necesario analizar la participación que hubo en la elección. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley, la revocación solo procede solamente si al menos se registró una participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En caso contrario de que 1. Vote menos del 40% del patrón electoral o 2. No alcance la mayoría absoluta la opción de remover al presidente, este terminaría su período en el 2024.

El escenario pre votación por revocación de mandato, posicionaba al presidente como ganador de la confianza ciudadana. De acuerdo con el sondeo realizado por El Financiero, durante el seguimiento sobre la revocación de mandato, la encuesta reveló que el 52% prefiere que continúe en su cargo y 42% que no continúe. No es de sorprenderse este resultado, siendo que esta misma encuesta señala que en febrero el Presidente tenía una aprobación de 54% y una desaprobación del 43%.

El10 de abril cientos de mexicanos salimos a ejercer nuestro derecho al voto. De acuerdo con los Resultados Preliminares de Infobae, el INE a las 21:00 horas comunicó sobre su conteo rápido, preliminarmente la participación ciudadana se ubicó entre el 17 y 18.2%. De esto, las respuestas sobre las que se voto se distribuyeron de la siguiente forma: 1. que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza: entre el 6.4 y 7.8%; 2. que siga en la Presidencia de la República: entre el 90.3 y 91.9% y, 3. votos nulos: entre 1.6 y 2.1%.

Los votos nulos representaron entre 1.6 y 2.1%.( FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, también se informó sobre el voto electrónico. El cual tuvo el 46.53% de participación. Sobre esto, 1. 6324 de votantes decidieron que el mandatario continué al frente de la presidencia de México; 1915 votantes decidieron que se dé la Revocación de Mandato y, 48 fueron nulos. En ambas tipos de votaciones, el voto favorece al presidente Andrés Manuel. No obstante, los resultados arrojan que este ejercicio democrático no resultará vinculante.

¿Qué se nos avecina posterior al 10 de abril? El presidente Andrés Manuel ha declarado que realizará una reforma electoral que en generalidad pretende:

1. eliminar a los diputados y senadores plurinominales; 2. reducir costos en las elecciones y, 3. que un solo organismo organice las elecciones federales y locales desapareciendo a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Esto representaría un retroceso, ya que centralizaría las elecciones a lo federal, tal y como hemos visto en las decisiones del gobierno actual.

Definitivamente la creación de la figura de Revocación de Mandato favorece nuestra democracia, donde el gobierno tome en serio a la rendición de cuentas, a la transparencia y a la participación ciudadana para que informarnos y cuestionarlos con base a resultados si están conformes o no con el gobierno actual.

Uno de los resultados fue que siga en la Presidencia de la República: entre el 90.3 y 91.9%. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

No obstante, hay que tener cuidado en quién lo promueve y las razones por las que se está realizando. Es por ello que las criticas se enfocaron en señalar que el presidente está buscando ratificar la legitimidad de su gobierno, con base en los sondeos y en la participación que recibió.

El problema de que la Revocación de Mandato este encabezada por quién lo promueve es que solamente se realice con tintes políticos y a modo que les convenga y no, como lo que está diseñado a ser: un ejercicio democrático para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con su gestión. Por lo que, más allá de que este ejercicio sea o no una simulación del gobierno federal, los ciudadanos debemos apropiarnos de estos ejercicios para demostrar nuestra inconformidad.

*Amparo Hinterholzer es Licenciada en política y gestión social, UAM Xochimilco @AmpHinterholzer

