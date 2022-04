Supervacaciones por Semana Santa, el Senado volverá a sesionar hasta el 19 de abril

El Senado volverá a sesionar hasta el 19 de abril (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este miércoles 6 terminó una sesión ordinaria más en el Senado de la República y, por motivos de vacaciones de Semana Santa, no se volverá a sesionar hasta el 19 de abril, lo cual significa que este organismo legislativo tendrá 12 días de asueto consecutivos.

Con el regreso de las y los legisladores a la Cámara Alta, se atenderá la agenda, donde uno de los principales temas que se atenderá será, en caso de que se apruebe en la Cámara de Diputados, la Reforma Eléctrica, pues las facciones parlamentarias guardan un gran encono entre los que están a favor y en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por motivos religiosos, se oficializaron del 10 al 16 de abril como los días de asueto relacionados a la tradición católica; sin embargo, el domingo 17 de abril es de descanso y será hasta el martes cuando sesionen.

En semana santa se espera una gran afluencia en las playas de México (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de esto, este último día de sesión se ofreció un espectáculo parlamentario entre las y los senadores que estuvieron en el Pleno del recinto, esto porque Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, discutió con algunos colegas de otras bancadas, quienes no pudieron contra los argumentos del abanderado de Morena.

Y es que después de las participaciones de Emilio Álvarez Icaza, Beatriz Paredes Rangel y Julen Rementería del Puerto, quienes criticaron el desempeño de Adán Augusto López Hernández, titular de la Segob, por usar un avión de la Guardia Nacional (GN), el doctor Monreal Ávila hizo uso de la tribuna para señalar que no es competencia de la Cámara el atender este tema, sino de la Fiscalía General de la República (FGR).

Después tuvo una segunda participación, misma en la que aceptó las preguntas de cinco senadores más (cuatro del PAN y uno del PRI): Kenia López Rabadán, Víctor Fuentes Solís, Lilly Téllez García, Erandi Bermúdez Méndez y Jorge Ramírez Marín (PRI). Siendo la del senador del Revolucionario Institucional la única que se presentó sin hostilidad.

Primero le contestó a Kenia López Rabadán, quien le preguntó si los titulares de la Segob y GN violaron la ley. En ese sentido, la panista pidió reducir la respuesta en un sí o un no; no obstante, el de Regeneración Nacional no cayó en la provocación y reiteró que como senador no le compete hacer ese juicio y le recordó que para esto existe el debido proceso, “no soy juez, no soy Ministerio Público”, le reiteró.

El líder de Morena en el Senado respondió todos los cuestionamientos que le hicieron en torno a la polémica de la Segob y la GN

“Mientras no haya una investigación que el MP concluya y una sentencia de un juez, ningún mexicano o mexicana puede acusarse de llamarse ni condenarse como corrupto o delincuente”

Igualmente, Lilly Téllez hizo uso de la palabra para increpar a Ricardo Monreal, pero la senadora no hizo ninguna pregunta, simplemente se limitó a hacer una cita del presidente López Obrador, esto para sostener que se trataba de “el mayor insulto que hemos escuchado en la historia de este país hacia las leyes y la Constitución que él mismo juró cumplir”. En consecuencia, Ricardo Monreal la felicitó:

“La felicito, qué bueno que el presidente de la república se ha convertido en su referente y en su clásico”

Finalmente, Jorge Ramírez Marín y Erandi Bermúdez hicieron lo propio en el sentido de elevar el sentido del debate público y, en un sentido más conciliador, el también líder de la bancada de Morena en el Senado señaló que así es como debería de ocurrir en la Cámara. Después, continuaron con la agenda de la sesión.

