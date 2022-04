“No es un asunto que les incumbe”: senadora defendió a Adán Augusto López de críticas de la oposición

Lucía Trasviña desató polémica en el Senado al señalar que no es de la incumbencia de esa cámara el tema López Hernández (Fotos: Senado de la República // Cuartoscuro)

Lucía Trasviña, senadora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), defendió a Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de las críticas que recibió por parte de las y los legisladores de la llamada oposición derivado del uso que le dio a un avión de la Guardia Nacional (GN).

Este miércoles 6 de abril, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Senadores hizo uso de la palabra durante la sesión ordinaria, por lo que, desde su lugar, aprovechó para sentenciar que hay un aprovechamiento político de esta situación que se intensificó por la cercanía a la Revocación de Mandato.

El debate político se intensificó cuando las bancadas de oposición (PRI, PAN, PRD, GPP y MC) solicitaron verificar, discutir y aprobar el informe de la GN en virtud de determinar si hubo un mal uso de los recursos públicos y actuar en consecuencia de lo que se obtenga tras este proceso.

La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Senado señaló que hasta no tener el informe de la GN, el evento de la GN con la Segob no será juzgado

Al respecto, Trasviña Waldenrath señaló que desde el 3 de marzo se dictaminó el informe de la GN y, aunque se consideró una ampliación, sólo sería objeto de revisión lo ocurrido hasta ese momento; es decir, como el proceso de dictaminación en la Comisión de Seguridad Pública no contiene lo señalado por la oposición, no es de la competencia del pleno hacer una discusión.

“Hasta este momento, a la comisión, no hemos recibido ni de Movimiento Ciudadano ni de Mesa Directiva ni de la propia Guardia Nacional, información formal acerca de la ampliación de ese informe, en tanto, no está sujeto a dictaminarse hasta que no lo tengamos y lo podamos considerar para la próxima sesión ordinaria”, puntualizó desde su lugar; sin embargo, su declaración más fuerte fue cuando concluyo, pues le dijo al Senado que este tema no le incumbe.

“Por cuanto aquí se argumenta y politiza de que el secretario de Gobernación utilizó un medio público, un avión, de Guardia Nacional, para trasladarse a un estado de este país no es un asunto que les incumbe, definitivamente”

Adán Augusto López fue criticado por utilizar un avión de la GN para transportarse a un evento en favor de la Revocación de Mandato (Foto: Reuters)

Aunado a esto, sentenció que las acciones que emprenda el ejecutivo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es facultad de él y no es facultad del Senado.

“Lo que están haciendo los grupos políticos es politizar porque viene, enseguida, la consulta ciudadana (Revocación de Mandato)”

Finalmente, reafirmó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante el proceso consultivo que se celebrará el próximo 10 de abril y aseguró que va “definitivamente, convencida, con principios y convicciones firmes a apoyar que continúe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como el mejor presidente de la república”.

Lucía Trasviña defendió al titular de la Segob (Foto: Canal del Congreso)

Bajo está lógica, la morenista cerró filas junto al discurso oficial que se ha pronunciado contra Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y Ciro Murayama, miembro del consejo de este organismo, y sentenció que en este apéndice electoral “son unos sátrapas y corruptos”.

Después, el debate continuó, pues las y los senadores de oposición insistieron en que la falta realizada por López Hernández debe de mantenerse en la esfera pública y que es parte de las responsabilidades del legislativo federal condenar dichos actos.

Por su cuenta, los partidos que conforman la coalición Va por México acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer su denuncia por los delitos de peculado y uso indebido de recursos públicos contra Adán Augusto López y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

