No pudieron contra Monreal: el legislador se despachó al PRI y al PAN desde la tribuna del Senado

Este miércoles 6 de abril, el pleno del Senado de la República se sacudió casi al principio de la sesión ordinaria, pues se vio interrumpida por una serie de críticas en torno al escándalo relacionado a Adán Augusto López Hernández, titular de la Segob, respecto a la utilización de un avión de la Guardia Nacional (GN).

Los ánimos de las y los senadores de la llamada oposición parlamentaria subieron tanto que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, subió a la tribuna a contestar a los legisladores que ya habían participado y a contestar a los que sigan criticando al poder ejecutivo.

La argumentación de Monreal Ávila, presentada en su primera participación, era simple, pero bien justificada: el Senado no puede asumir funciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para iniciar un proceso de investigación contra el titular de la Segob; ni adoptar potestades únicas del poder judicial para juzgar al funcionario, de tal modo que sería un sinsentido el continuar abundando sobre el tema.

El líder de Morena en el Senado respondió todos los cuestionamientos que le hicieron en torno a la polémica de la Segob y la GN

Además, criticó la tolerancia de la Mesa Directiva del Senado, pues permitió que diversos legisladores se pronunciaran sobre un tema que no entra en competencias de ser tratado y, en adición, incurrieran en descalificaciones que no tienen carácter oficial.

Antes de que Monreal participara, los senadores Emilio Álvarez Icaza, Beatriz Paredes Rangel y Julen Rementería del Puerto hicieron uso de la palabra, pero fue el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) el que excedió su tiempo en tribuna sin hacer un señalamiento concreto, pues sólo presentó un video en el que se tacha de corrupto a López Hernández, a Andrés Manuel López Obrador y a Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Después tuvo una segunda participación, misma en la que aceptó las preguntas de cinco senadores más (cuatro del PAN y uno del PRI): Kenia López Rabadán, Víctor Fuentes Solís, Lilly Téllez García, Erandi Bermúdez Méndez y Jorge Ramírez Marín (PRI). Siendo la del senador del Revolucionario Institucional la única que se presentó sin hostilidad.

Primero le contestó a Kenia López Rabadán, quien le preguntó si los titulares de la Segob y GN violaron la ley. En ese sentido, la panista pidió reducir la respuesta en un sí o un no; no obstante, el de Regeneración Nacional no cayó en la provocación y reiteró que como senador no le compete hacer ese juicio y le recordó que para esto existe el debido proceso, “no soy juez, no soy Ministerio Público”, le reiteró.

Después fue el turno de Víctor Fuentes, quien lo quiso acorralar en un silogismo para que expresara su opinión sobre Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto; en consecuencia, el doctor Monreal Ávila se adelantó a la intención del panista y le dijo que “es congruente” con su postura y no expresó opinión alguna.

“Mientras no haya una investigación que el MP concluya y una sentencia de un juez, ningún mexicano o mexicana puede acusarse de llamarse ni condenarse como corrupto o delincuente”

Al verse frustrado, nuevamente Fuentes Solís cuestionó a Monreal y le pidió que opinara sobre las expresiones de López Obrador contra los ex presidentes, y, nuevamente, Monreal no cayó en el planteamiento. En ese sentido señaló que no puede opinar sobre la opinión de alguien y si el senador del PAN tiene esa duda, pues que se la pregunte directamente al presidente y sentenció que si no le gusta el gobierno, puede ir a participar a la Revocación de Mandato y votar en contra de AMLO.

“Por cierto, Víctor, ustedes andan muy enojados; vayan a votar el domingo en contra”

Como si esto no fuera suficiente, Lilly Téllez también hizo uso de la palabra para increpar a Ricardo Monreal, pero la senadora no hizo ninguna pregunta, simplemente se limitó a hacer una cita del presidente López Obrador, esto para sostener que se trataba de “el mayor insulto que hemos escuchado en la historia de este país hacia las leyes y la Constitución que él mismo juró cumplir”. En consecuencia, Ricardo Monreal la felicitó:

“La felicito, qué bueno que el presidente de la república se ha convertido en su referente y en su clásico”

Finalmente, Jorge Ramírez Marín y Erandi Bermúdez hicieron lo propio en el sentido de elevar el sentido del debate público y, en un sentido más conciliador, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que así es como debería de ocurrir en el Senado. Después, continuaron con la agenda de la sesión.

