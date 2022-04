Lydia Cacho arremetió contra la industria por caso Sasha Sokol: “Tierra de corrupción e impunidad”

La periodista ha demostrado en varias ocasiones su apoyo hacia Sokol (Fotos: EFE/Instagram @sashasokolova)

El caso del abuso de Sasha Sokol ha levantado la voz de diferentes personalidades del mundo del espectáculo mexicano, pues hubo quienes se posicionaron a favor de la cantante y también aquellos que la denostaron.

A casi un mes de que Sokol hiciera público en sus redes sociales que había sufrido abuso por parte de Luis de Llano, el pasado 5 de abril comentó que estaba dispuesta a llevar a tribunales su caso en contra el infame productor de Televisa.

Bajo este contexto, la periodista y activista mexicana, Lydia Cacho, felicitó a Sokol por su valentía para alzar la voz ante la creencia por parte de la sociedad sobre que la fama ofrece protección, por lo que desacreditan las denuncias de la gente que labora en este ramo.

En el hilo de Twitter también argumentó que la industria del entretenimiento tiene una deuda moral y ética con miles de víctimas de abusos sexuales. Asimismo, señaló que le había llegado la hora a Luis de Llano para que sea investigado y enjuiciado.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor

“La industria del entretenimiento tiene una enorme deuda moral y ética con miles de víctimas de abusos sexuales. El método de grooming, opresión, extorsión y amenaza velada siempre les funciona. Llegó la hora de investigación y juicio #LuisdeLlano #AntonioBerúmen”

De igual modo aseguró que culpar “a las madres de las víctimas es proteger a los pederastas del entretenimiento. El terror psicológico que los agresores instauran en niñas y niños lo silencia todo”, por lo que afirmó que se debe de poner atención “en los agresores, en su derecho a la verdad y la reparación del daño #NoMasPederastas”.

Por lo que señaló que la valentía “de personajes públicos como @SashaSokol o @martinezmau es inmensa, porque el público desacredita sus voces pensando que la fama les aporta protección. En México, tierra de corrupción e impunidad, nadie está a salvo más que los políticos en turno. #NoMásPederastas”, concluyó Cacho.

Esta no es la primera vez que la periodista muestra sus simpatías hacia la cantante, pues tras un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la cantante afirmó que podía contar con ella: “Cuenta conmigo, querida Sasha. Efectivamente, son los actos de pedófilo los que lo hunden, no la valentía de la víctima”.

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

Sokol dio a conocer durante la noche del 8 de marzo pasado que el productor televisivo había abusado de ella cuando tuvieron una relación sentimental. Esta revelación vino después de la polémica entrevista de Yordi Rosado con Luis de Llano en la que recordó su “relación” cuando la cantante tenía apenas 14 años.

Tras este comunicado y los mensajes de apoyo de miembros de entretenimiento mexicano, la media hermana de Luis de Llano, Cecilia Fuentes, salió en su defensa, quien se dijo consternada y aludió que el tema provocó que De Llano cayera en una severa depresión.

En el texto de TVNotas pidió amor, paz y comprensión para el productor: “Lo han enjaulado en un espacio muy pequeño, amarrado a un ancla que es aventada a un mar sin fondo. Y eso no se vale”.

Y tras un comunicado en el que De Llano en la que afirmó que no hubo tal abuso y no cometió ningún crimen, la ex Timbiriche lanzó una contundente advertencia al productor de 76 años: “Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales.”

