Tundieron en redes a Rafael Mercadante por defender a Luis de Llano

Rafael Mercadante fue fuertemente criticado en Twitter por apoyar a Luis de Llano (Foto: Instagram/@rafamercadante)

Rafael Mercadante lanzó un mensaje para Luis de Llano en medio de la polémica por las acusaciones que Sasha Sokol hizo en su contra por presuntamente haber abusado de ella. El actor aseguró que el productor creativo es una un “excelente esposo y padre”. Las críticas no tardaron en llegar por parte de internautas que cuestionaron sus comentarios.

Después de que este 30 de marzo Luis de Llano respondió a través de un comunicado a las acusaciones que Sasha Sokol hizo en su contra el pasado 8 de marzo, usuarios de redes sociales arremetieron contra el productos. No obstante, hubo quienes lo defendieron, como en el caso de Rafael Mercadante.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador compartió que, según las veces que ha trabajado con De Llano y el hecho de que su círculo más cercano le cree su inocencia, él puede decir que es una hombre “excelente” y sólo puede expresarle su admiración.

Mercadante retuiteó el comunicado compartido por Luis de Llano, mostrando su apoyo (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Si su círculo primario lo aceptó, no tienes que rendirle cuentas A NADIE… años trabajando contigo y nadie jamás expresó más que agradecimiento por tanto que has hecho en el mundo del entretenimiento, (...) tuve la oportunidad de conocerte como excelente esposo y padre en esos encuentros,donde siempre me diste oportunidad de Conducir la parte grupera de el ‘Aca Fest’. Un fuerte abrazo y como siempre mi admiración y respeto”

Internautas arremetieron contra él, cuestionando por qué había hecho ese comentario y señalando que su tuit estaba minimizando los hechos, así como también le desearon que su hija no tenga que pasar por la misma situación que Sokol.

“Otro igual de marrano... Espero que tu hija de 13 o 14 años no llegue a esa situación de andar con un señor de 40″, se expresó uno de los usuarios.

A pesar de que borró el tuit principal, usuario continúan criticándolo por su mensaje (Foto: captura de pantalla/Twitter)

El actor decidió responder a este internauta en particular, indicándole que debía “cuidar” su boca, pues existen comunidades en donde casan a niñas de esa edad y que, si no conoce los detalles de la relación, no debía opinar.

“Cuida tu boquita... en diferentes comunidades se casan a esa edad... si la familia lo autorizó están demás tus palabras y menos si no conoces a la persona... hoy todo el mundo siente la autoridad de hablar sin conocer A FONDO los detalles”

Este tuit causó aún más polémica entre los usuarios que ya se habían unido al debate sobre lo acontecido entre Luis de Llano y Sasha Sokol. A los pocos minutos varios acusaron al actor de estar justificando y normalizando la pedofilia y que estaba apoyando a un presunto agresor.

A partir de este tuit, Rafael comenzó a borrar sus mensajes pasados (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Que pende** eres, aparte de lambiscón! La pedofilia es un delito. Investiga… solo espero que no te reproduzcas! Imbécil!”, “Justificando la pederastia, vaya marrano!”, “Aquí el tipo que admira y respeta al viejo puerco de Luis de Llano, ese que normaliza una relación con una niña de 14 años...”, expresaron en respuesta a lo escrito por el presentador.

De nueva cuenta, Mercadante respondió a uno de los tuits en donde lo criticaron, ahora argumentando que lo expresado por los cibernautas era cuestión de generación, por lo que prefería no gastar su tiempo contestando más.

“Típica nueva generación sabelotodo… me callo por que es desgastar mi tiempo”

A las pocas horas, el presentador decidió borrar varios de los tuis que había publicado, así como en el que mostró su apoyo a Luis de Llano.

