Hermana de Luis de Llano defendió relación con Sasha Sokol: “Un amor hermoso”

Cecilia Fuentes aseguró que su hermano nunca ha amenazado ni acosado a ninguna mujer para que acceda a un romance con él Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo

Han pasado casi tres semanas desde aquel 8 de marzo, en que Sasha Sokol aprovechó el Día internacional de la Mujer para emitir un revelador comunicado donde mencionó que Luis de Llano había sostenido una relación sentimental con ella que duró cuatro años, todos ellos siendo menor de edad, mientras el productor de televisión tenía 39.

Tras la denuncia de lo que Sasha calificó como un “abuso y un crimen”, la opinión del público pesó sobre el hijo de la fallecida Rita Macedo. No faltaron diversas voces que condenaron el hecho que muchos calificaron como un abuso de poder.

Ahora, la media hermana del creador de Timbiriche ha emitido un comunicado hablando del escabroso tema, dijo sentirse consternada y llamó a “echarle agua al fuego”, en una intención por calmar la situación y frenar el linchamiento del también hermano de Julissa.

El productor ha guardado silencio desde el 8 de marzo cuando se dio a conocer el comunicado de Sasha Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova

Cecilia Fuentes, hija del escritor Carlos Fuentes y de la actriz del cine de oro Rita Macedo, escribió un texto difundido por TVNotas, en el que pide amor, paz y comprensión para el productor de Agujetas de color de rosa y Baila conmigo, pues le preocupa que la depresión que sufre pueda llevarlo a la muerte.

“Ahí está aventado mi hermano ahorita, mientras todos disfrutan la matanza. Él ya nunca recuperará ni su credibilidad ni sus grandes logros profesionales. Lo han enjaulado en un espacio muy pequeño, amarrado a un ancla que es aventada a un mar sin fondo. Y eso no se vale. La justicia es la justicia y si ustedes piden justicia, realmente dense cuenta de cómo fueron las cosas. Ya es muy tarde para corregir nada pero por lo menos no sigan empeorándolo”, se lee en la parte inicial que redactó la escritora.

Cecilia admitió tener diferencias con Luis, pero en el plano familiar y laboral, además descartó totalmente las versiones que apunta a que el creativo también habría sido abusador de su propia media hermana.

Cecilia Fuentes es autora del libro 'Mujer en papel', un diario biográfico de su madre, la recordada Rita Macedo Foto: Instagram/@ceciliafuentesm

“Luis de Llano no es un diamante ni una monedita de oro. Pero sí es un hombre trabajador y luchador que jamás ha abusado de nadie (y mucho menos de mí) a un nivel sexual. Eso es una locura y lo mismo que buscarle 8 patas al gato. Mis diferencias con él son puramente familiares y laborales, de las cuales tal vez hablaré algún día, pero no ahorita en que buscan crucificarlo hasta por la tlayuda que se comió ayer”, añadió.

La autora del libro Mujer en papel, donde se narran las vivencias de Rita Macedo en primera persona, expresó que la relación sentimental entre su hermano y Sasha Sokol se dio en términos de consenso, e incluso señaló que el noviazgo estaba “bendecido” por los padres de la cantante de Serás el aire.

“Él nunca ha necesitado pagar o comprar o amenazar a las mujeres que le han interesado. Todo lo contrario. Todas sus relaciones han sido de consentimiento mutuo. Es un hombre que con sus parejas y la gente que ama es adorable, incondicional, generoso. Es un trabajador incansable, un visionario como hay pocos en nuestro país. Ha hecho carreras increíbles de un montón de gente que ahora le da la espalda por conveniencia.

Cecilia Fuentes admitió tener rencillas con su hermano, pero en el ámbito familiar y laboral Foto: Instagram/@ceciliafuentesm

“Creo que ambos se merecen una plática si no en persona por lo menos legal, donde se perdonen y acuerden no seguir con esta matanza ridícula que no lleva a nada. Ella estará protegida por siempre por todos los humanos que no pueden entender que un hombre y una adolescente entablaran una relación consensuada, hermosa, como jovencitos enamorados, perdidamente embelesados el uno con el otro y bendecidos por sus padres y amigos y el medio entero. Porque eso es lo único que ocurrió. Un amor hermoso en su momento, brilló”, escribió la autora.

