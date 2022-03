Luis de Llano: Comisión dependiente de Gobernación reprobó su comunicado respecto a Sasha Sokol

Luis de Llano emitió un comunicado que fue duramente criticado Foto: Luis de Llano

Tras el comunicado difundido por el productor Luis de Llano, donde habla la relación que sostuvo con Sasha Sokol siendo ésta una adolescente y él un hombre 25 años mayor, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres CONAVIM reprobó su texto.

Y es que el productor de televisión en su misiva destacó y reiteró que “no ha cometido ningún delito”, pese a que técnicamente una relación entre una persona mayor de edad y una menor podría tener otras implicaciones legales.

“La CONAVIM reprueba el tipo de declaraciones mediáticas hechas por el productor Luis de Llano Macedo, quien fue señalado de abusar desde una posición de poder para mantener una relación sexo-afectiva con una menor de edad”, publicó el organismo federal en su página web.

La página de prensa de Gobernación publicó el comunicado referente a Luis de Llano Foto: Captura de pantalla

Asimismo destacó la importancia de siempre creer en el testimonio de las mujeres de todas las edades que denuncien a sus agresores, así haya pasado tiempo desde su abuso.

“Desde esta comisión recalcamos la importancia de creer en las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian, sin importar el tiempo que haya pasado, o quién sea el agresor”, difundió el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Para dar contexto a su postura, la CONAVIM refirió que México vive una situación delicada, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado 111 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio, 166 de homicidio doloso y más de 3 mil 250 de lesiones dolosas. Además, 259 niñas y adolescentes fueron víctimas del delito de trata de personas.

La cantante compartió su mensaje durante el 8M en sus redes sociales (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

“Durante enero y febrero de este año, las niñas y adolescentes víctimas de delito han sido: 19 por feminicidio, 25 por homicidio doloso, 518 por lesiones dolosas y 38 por trata de personas”

En el comunicado 037/2022, disponible en la página de prensa de Gobernación, se señala que el caso de Luis de Llano será evaluado por las autoridades.

“En el caso mencionado serán las autoridades correspondientes quienes definan el alcance del presunto delito y las consecuencias que eso traerá.

Las y los mexicanos no podemos ser omisos ante el nivel de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en razón de su género, ni tampoco debemos permitir prácticas y discursos que reproduzcan y justifiquen estas violencias”.

Luis de Llano aseguró que su relación con Sokol fue libre y consensual Foto: Archivo

Y es que tras casi un mes de que Sasha Sokol diera a conocer detalles de la relación que sostuvo con el productor televisivo, en el comunicado donde expresó que De Llano “la metió a su cama en vez de cuidar de ella”, el hermano de la actriz Julissa se pronunció.

En su defensa, el creador de Timbiriche, Garibaldi y Kabah, expresó que la relación sentimental que sostuvo con la cantante de Rueda mi mente fue “libre” y consensuada, además de que nunca ha cometido delito alguno.

“Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas.

Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”, escribió.

Pocos días antes del comunicado de Sasha, Luis concedió una entrevista donde habló acerca de la relación. Usuarios cuestionaron el hecho de que Yordi y Luis de Llano hablaran del tema de Sasha Sokol con total naturalidad (Foto: Instagram)

De Llano destacó que “en todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión”.

El hijo de Luis de Llano Palmer, pionero de la televisión en México, aseguró que en el transcurso de su vida no ha cometido ningún delito y condenó las acusaciones que sobre él se han vertido en distintos espacios de comunicación.

“En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones”, añadió.

