Critican a Jacqueline Andere por delcaraciones sobre caso Sasha Sokol: “Está de moda acordarse”

Jacquelin Andere ha participado en más de 15 tramas dentro de Televisa a lo largo de su carrera

La primera actriz, María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, mejor conocida como Jacqueline Andere con más de 60 años de carrera en cine y televisión, dio su opinión sobre los recientes casos de acoso que han salido a la luz en el mundo de la farándula nacional.

Sin embargo, sus declaraciones fueron duramente criticadas por varios internautas en la red, quienes evidenciaron su postura y la tacharon de no creer en las víctimas de algún abuso de carácter sexual.

Asimismo, la histrionisa mexicana, que es recordada por ser una de las grandes villanas en la historia de los melodramas mexicanos, fijo su postura en torno al tema de Sasha Sokol quien hace poco más de un mes denunció el abuso al que fue sometida por parte de Luis de Llano.

Hace poco la actriz arremetió en contra influencers que salen en la televisión

La madre de la también histrionisa mexicana, Chantal Andere, dijo primeramente que no estaba tan enterada del contexto de la polémica entre la ex Timbiriche y el productor mexicano, por lo que no podía expresar una postura: “Es un tema difícil de opinar, espero que todo se arregle, pues se aclare […] No sé por qué yo, en esa época, no vivía con ellos. No sé si sea verdad será mentira”, evocó en un encuentro con los medios.

Más adelante critico duramente a los artistas que han señalado los abusos de su pasado y dijo que era parte de una usanza que se estaba volviendo tendencia entre las personalidades mexicanas: “Ahora como está de moda acordarse de hace 40 años, entonces todo el mundo se acuerda y ya todo el mundo quiere decir cosas”, arguyó la actriz que participó en Por amar sin ley.

Para finalizar su intervención con los medios, la primera histrionisa de 83 años externó que desde su punto de vista, lo mejor es quedarse callados, pues el acoso siempre ha existido en el medio de los espectáculos: “Yo pienso que ya es mejor que se queden callados, si yo les contara, siempre ha habido ese acoso”.

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol

Finalmente, la actriz añadió que durante el punto más alto de su carrera, ella vivió muchas veces esas prácticas y jamás las evidenció y recalcó que para todos actualmente es muy fácil señalar con el dedo y decir que ya es acoso: “Era otro tipo, era un ‘flitreo’ ahora todo el mundo lo toma por acoso’”, remató.

Como era de esperarse, las declaraciones del video, que fue retomado por la periodista de espectáculos en su canal de YouTube, Berenice Ortiz, causó revuelo en algunos internautas, quienes en la caja de comentarios mostraron su descontento con los señalamientos de la actriz oriunda de la Ciudad de México.

“Ella es el ejemplo de que la edad NO SIEMPRE da sabiduría”, “Que aberración escuchar opiniones tan absurdas, viniendo de una mujer, que además tiene. Experiencia y un camino recorrido”, “Esta señora que yo admiraba me acaba de decepcionar cañón con estas declaraciones” y “Se nota que no ha seguido el asunto, pero que habrá pensado está señora para sugerir que se queden callados”, son algunos comentarios recuperados de YouTube.

Con un extenso hilo, Sasha Sokol volvió a referirse al caso de abuso que sufrió hace más de 30 años

La razón por el que fue cuestionada la actriz mexicana fue gracias a que durante la primera semana de abril, Sasha Sokol dio a conocer que procederá legalmente en contra de Luis de Llano, así lo detalló en un extenso hilo de Twitter.

“Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis, a él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en los tribunales”, redactó la ex integrante de Sasha, Benny y Erik.

