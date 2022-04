Fernández de Cevallos estalló contra AMLO por jugar béisbol: “Hubiera desaparecido”

Fernández de Cevallos reaccionó al video de AMLO jugando béisbol (Fotos: Cuartoscuro//Twitter)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siempre ha demostrado su gusto por el béisbol, deporte que practica desde hace algunos años, y que no deja de hacerlo a pesar de haberse convertido en el presidente de México.

En diferentes ocasiones, desde sus redes sociales, el mandatario compartió videos en los que se le observa dentro del diamante, generalmente bateando, aunque en alguna ocasión se le vio lanzar la bola desde el montículo.

Debido a esta pasión, en la tarde del pasado 6 de abril, el tabasqueño aprovechó una tarde libre para jugar cinco entradas y dar a conocer sus estadísticas durante el encuentro. También agradeció que no hubiera lesiones, por lo que resaltó su carrera producida y se le observó correr desde tercera base para subir en el marcador de su equipo, luego de una carrera que impulsó Salvador Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”, declaró el jefe del ejecutivo federal en el metraje que compartió en redes sociales.

Ante esta publicación, Diego Fernández de Cevallo estalló contra AMLO por realizar esta actividad en lugar de gobernar el territorio nacional, que se ve hundido en la violencia, caída del peso frente al dólar, entre otras cuestiones.

Otro personaje afín a la oposición que se sumó a estos mensajes fue el ex político Javier Lozano, férreo crítico de la Cuarta Transformación (4T), que desde redes sociales y espacios en los medios de comunicación, aprovecha para cuestionar lo que sucede desde Palacio Nacional.

Desde su cuenta de Twitter, el ex secretario del trabajo, llamó “huev*n” e “indolente” a López Obrador por compartir el video en el que se ve jugando béisbol. Asimismo, le exigió “ponerse a trabajar” para cumplir alguna de las promesas que realizó durante su campaña electoral en 2018.

“Es usted un soberano huev*n e indolente. Nos vale toneladas de madre si juega béisbol o no. El país se deshace en sus manos. Póngase a trabajar para lo que lo eligieron y cumpla con alguna de sus fantasiosas promesas”, sentenció Lozano.

El partido de béisbol se disputó en el Deportivo de la Alianza de Tranviarios de México, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, un sitio que ya ha frecuentado anteriormente y desde donde ha compartido distintas imágenes, con el objetivo de impulsar un mensaje en pro de la actividad deportiva.

En esta ocasión publicó la aparición del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y originario de Ensenada, Baja California, estado donde el béisbol tiene un gran poder de convocatoria.

Crescencio incluso habría colaborado al resultado del equipo y a la cuenta de López Obrador, luego de haber conectado una bola para producir la carrera que anotó el titular del Ejecutivo Federal.

El énfasis que hizo sobre las lesiones fue porque en el pasado mes de octubre, de nuevo durante un encuentro de béisbol, informó que se lastimó, pues sufrió un desgarre que le provocó dejar de correr, luego de haber conectado para foul. A pesar de esto, continuó en el juego bateando.

“Anoté carrera, toqué la bola por la línea de primera, de foul; pequeño desgarre, regresé a batear, macaneé y otro corredor”, se leyó en la cuenta oficial de Twitter de López Obrador.

