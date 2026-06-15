Episcopado Mexicano llama a jornada nacional para recordar a víctimas de desaparición y violencia este 20 y 21 de junio

Un sacerdote, con un listón blanco en mano, observa cruces y siluetas que evocan a los desaparecidos, reflejando el llamado de la Iglesia mexicana por la paz en un contexto de violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras México celebra el Mundial 2026 entre protestas, entre ellos de familiares que tienen personas desaparecidas, la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a una jornada nacional para los días 20 y 21 de junio por el cuarto aniversario del Diálogo Nacional por la Paz.

En un comunicado, fechado el 14 de junio, firmado también por Jesuitas México y otras organizaciones eclesiales, subraya que recuperar la paz exige crear espacios de diálogo donde la sociedad se escuche y se reconozca. “Si no cruzamos el camino del encuentro será difícil recuperar la paz en nuestra familia, nuestro barrio o ciudad”, advierte el texto.

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(CEM)

El comunicado señala que la violencia no solo mata o desaparece personas: también inhibe la participación social y favorece la imposición de proyectos e ideas criminales. Ante eso, la Iglesia propone que el proceso de construir la paz implica salir al encuentro de los demás para sanar, participar y tener un criterio propio.

“Construir hoy la paz implica sanar la herida de los desaparecidos, pensar en la juventud abandonada e imaginar la institucionalidad que México necesita”, dice el texto. La CEM señala que esa herida se sana con verdad, con voluntad política y reparación del daño, y que los jóvenes se incluyen con atención a sus necesidades y la creación de redes de apoyo.

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En cuanto a las acciones del 21 de junio, los obispos piden que durante las celebraciones dominicales se eleve una oración especial por las familias buscadoras y que se invite a adolescentes y jóvenes a presentar las ofrendas. Lo describen como “signo de una Iglesia que reconoce su lugar y los acompaña en la construcción de esperanza”.

(CEM)

El comunicado también exige integridad a quienes aspiren a puestos de elección popular. “Necesitamos autoridades con libertad para poner límites a los grupos delictivos dentro y fuera de las instituciones”, afirma la CEM. La demanda de candidatos íntegros aparece como condición sin la cual, sostienen los obispos, la paz seguirá siendo inviable.

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Entre las acciones que propone la CEM están:

Sábado 20 de junio

Colocar un listón o banderín blanco en la puerta de casa, escuela o lugar de trabajo, como muestra del compromiso por la paz, el diálogo, la reconciliación o la esperanza.

Tocar las campanas de las iglesias a las 3:00 p.m., como llamado a construir la paz a todos los sectores de la sociedad y renovar el compromiso de formar la comunidad que México necesita.

Domingo 21 de junio

Colocar en los altares de las iglesias fotografías de personas desaparecidas durante las celebraciones.

Elevar una oración especial por las familias buscadoras.

Invitar a adolescentes y jóvenes a presentar las ofrendas, como signo de una Iglesia que los acompaña en la construcción de esperanza.

Días antes, el Episcopado ya había pedido que el Mundial 2026 no fuera un “distractor de los dolores”

Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

El llamado a la jornada llega cuatro días después de que la CEM publicara un mensaje sobre la Copa Mundial de futbol 2026, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. En ese texto, los obispos pidieron que el torneo no se convirtiera en un “distractor de los dolores” del país.

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Los obispos apuntaron también a las fracturas internas del país: “Vivimos muchas rivalidades que con frecuencia ensombrecen nuestra convivencia pacífica: rivalidades políticas, económicas, ideológicas, sociales, e incluso en la lucha por la vida. Estas rivalidades se pueden convertir en escuela de fraternidad en vez de rivalidades vacías”.

El llamado recoge la postura del papa León XIV, quien ha dicho que el deporte puede convertirse en escuela de fraternidad, espacio de encuentro y camino de paz.

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El secretario de Gobierno capitalino llegó a negociar con los colectivos pero no logró un acuerdo; al retirarse, manifestantes le lanzaron objetos y líquidos, y el subsecretario Fadlala Akabani resultó herido. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

El arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, se dirigió directamente a los jugadores del Mundial: “Ustedes tienen en sus manos una oportunidad extraordinaria, en un tiempo en el que nuestro país y el mundo necesitan reconciliación, unidad y esperanza”. Añadió que ayudar a millones de personas a recordar que es posible trabajar juntos “es una victoria que trasciende cualquier marcador y permanece en el corazón de los pueblos”.

La apertura del torneo, el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido México vs Sudáfrica —que terminó 2-0 a favor de la selección nacional—, estuvo marcada por protestas en los alrededores del estadio.

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Un grupo que exige justicia por los decenas de miles de desaparecidos quitó barreras del perímetro: “¡México campeón en desaparición!”, corearon los manifestantes. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Las autoridades han subrayado que hay intereses políticos detrás de las protestas y que investigarían qué los ha motivado a emprender acciones.