Mario Delgado se lanzó contra el INE a días de la Revocación de Mandato: “Los traidores a la democracia”

El dirigente de Morena se lanzó contra el órgano electoral (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, tachó de “dictadores y traidores” a los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), a días de que se lleve a cabo la consulta de Revocación de Mandato.

La tarde de este 6 de abril, durante el evento en apoyo a la Reforma Eléctrica desde el Monumento de la Revolución, el dirigente del partido guinda aseguró que el próximo 10 de abril, día que se realizará el ejercicio democrático impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pueblo de México realizará una “revolución pacífica” a favor del Jefe del Ejecutivo.

“El próximo 10 de abril tenemos la oportunidad histórica de expandir y profundizar nuestra vida democrática como nación. Este domingo el pueblo de México se alzará en urnas y encabezará una revolución pacífica contra la dictadura del Instituto Nacional Electoral”, declaró Mario Delgado.

La consulta se llevará a cabo el próximo 10 de abril (Foto: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con las declaraciones de Delgado Carrillo, el órgano electoral “le tienen miedo al pueblo, a que el pueblo se empodere, le tienen miedo a que nos acostumbremos a vivir en una democracia real y efectiva”.

“Vamos a ratificar a nuestro presidente para que la Transformación continúe y para proteger lo mucho que se ha logrado. Los únicos revocados serán los traidores a la democracia del INE”, agregó el dirigente nacional de Morena.

Mientras tanto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que “algunos consejeros del INE no tienen autoridad moral”. No obstante, respaldó la propuesta del Jefe del Ejecutivo sobre que los mexicanos sean quien escojan a quien represente el Instituto.

Claudia Sheinbaum encabezó el evento a favor de la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: Twitter/@Claudiashein)

“Ningún presidente, a partir de ahora, podrá ignorar la voluntad de su pueblo, pues a los tres años será sujeto a revocación de mandato. Hoy quien pone la consulta, su mandato a revocación, sólo puede ser un presidente valiente: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le decimos que no lo van a vencer las calumnias, nada, porque tiene un pueblo que lo acompaña. El presidente no está solo, no está solo”, dijo la mandataria capitalina.

Sheinbaum Pardo arremetió contra los antecesores del tabasqueño: “¿Cómo llegó Salinas al poder? Con fraude. ¿Quién puede olvidar cómo trataron de evitar que López Obrador participara en la elección de 2006? ¿Recuerdan el desafuero? Ahí tienen a Calderón, hablando todos los días de López Obrador. ¿Y cómo llegó al poder Calderón? Dicho por él mismo, ‘haiga sido como haiga sido’. Llegó con un fraude electoral. Puso la seguridad del país en manos de un delincuente”.

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que los mensajes difundidos por la Jefa de Gobierno y López Obrador constituyeron propaganda gubernamental en periodo prohibido.

El TEPJF afirmó que AMLO y Sheinbaum violaron las medidas del INE (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En una sesión pública por videoconferencia, los magistrados consideraron válida la advertencia que había recibido Sheinbaum, puesto que la Ley Federal de Revocación de Mandato prohíbe a los servidores públicos difundir acciones y logros de gobierno del 4 al 10 de abril, fecha en la que se llevará acabo la consulta popular.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes presentaron dos proyectos que afirmaban que AMLO y Sheinbaum Pardo violentaron sus deberes constitucionales e ignoraron los llamados del INE.

De igual manera el INE ordenó a 13 gobernadores de Morena y partidos aliados en que eliminaran tuits que desde su perspectiva representaban propaganda gubernamental. Entre los implicados se encontraban Miguel Ángel Navarro Quintero, Layda Sansores San Román e Indira Vizcaíno Silva.

