PAN pidió al INE investigar y sancionar a Adán Augusto López por promover la Revocación de Mandato

El secretario de gobernación afirmó que Andrés Manuel López Obrador le dio autorización para promover la consulta popular. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

A escasos días de llevarse a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar y sancionar al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, por “romper el orden constitucional y desviar recursos públicos para fines privados y partidistas, además, por exhibir a la Guardia Nacional como uno más de los instrumentos electorales del gobierno”.

A través de la cuenta oficial del partido político en Twitter se compartió un contundente mensaje en contra de la consulta que el presidente de México planea realizar el próximo domingo 10 de abril, misma que calificaron como un engaño más del actual gobierno y de la supuesta austeridad que Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en defender.

Del mismo modo, Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), comunicó que la bancada panista no permitirá una reforma electoral regresiva que vaya en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), institución que consideran que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han atacado constantemente debido a los “deseos autocráticos” del mandatario tabasqueño.

“Con los resultados de la investigación que realice el INE, vamos a presentar todas las denuncias correspondientes por el uso de recursos públicos, por violar la Constitución y exhibir a la Guardia Nacional para hacer política partidista”, añadió Marko Cortés Mendoza.

Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobierno actual de México de hacer "política partidista" (Foto: Cuartoscuro)

En el mismo comunicado, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobierno federal y al partido guinda de violar la constitución de forma generalizada y sistemática, desde el presidente de la República Mexicana hasta funcionarios públicos como gobernadores y alcaldes de las entidades que gobierna Morena. Adicionalmente, acusó al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, de abandonar sus funciones en medio de la crisis de seguridad que traviesa el país para dedicarse a la propaganda presidencial y partidista.

“El gobierno, fiel a su naturaleza mentirosa y manipuladora, mantiene en marcha su gran farsa que, definitivamente, fracasará porque sus maniobras ya son muy burdas, tanto que no entusiasman a nadie, ni a los suyos, por eso están tan desesperados, utilizando todo el aparato del Estado para acarrear votantes”, señaló el líder del Partido Acción Nacional (PAN).

Adán Augusto López promovió la Revocación de Mandato en los estados de Coahuila y Sonora (Foto: Captura de pantalla)

En vísperas de llevarse a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, promocionó al norte del país dicho ejercicio democrático argumentando no solo que contaba con la autorización del presidente de México para hacerlo sino también que no temía por las sanciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera imponerle.

Augusto López aseguró que si en alguno de los excesos del INE optaban por despedirlo de su cargo, él se plantaría en la esquina de las calles Pino Suárez y Niños Héroes a decir que fue un honor que lo corrieran por apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

La acción del titular de la Secretaría de Gobernación fue fuertemente criticada por personalidades de la oposición entre los que deslumbraron los nombres de Denise Dresser, Xóchitl Gálvez o Leo Zuckerman, no obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Adán Augusto López durante su conferencia matutina, argumentando que los recorridos que ha realizado el secretario de gobernación tienen como único objetivo cumplir con sus funciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al INE de imparcialidad por sanciones a funcionarios que promocionan la consulta de Revocación de Mandato (EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Además de defender al secretario de gobernación, Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de carecer de imparcialidad ya que, aseguró, el órgano únicamente sanciona a “quienes están a favor de la transformación” y no a detractores que llaman a no participar en la consulta del próximo 10 de abril.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Hay elementos de que solo se impide que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente”, sentenció durante su conferencia matutina del lunes 4 de abril.

SEGUIR LEYENDO: