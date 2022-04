“El PAN extraña los moches”: Citlalli Hernández criticó ‘boicot’ de la oposición contra Reforma Eléctrica

La secretaria general de Morena defendió la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: Twitter- Citlalli Hernandez M)

Los partidos de oposición continúan firmes en su postura de no otorgarle ningún voto a la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que, entre otras cosas, busca que el propio país explote las minas de litio que se ubican dentro del territorio.

Sin embargo, este lunes, la coalición Va X México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), presentó su contrarreforma en esta materia, en la cual expusieron 12 ejes temáticos que marcan una diferencia entre lo propuesto por el ejecutivo federal y lo que ellos conciben como un verdadero avance en el sector.

Por ello, algunos integrantes de estas organizaciones políticas comenzaron a impulsar su idea y mantener su postura contra la Reforma Eléctrica de AMLO por medio de redes sociales. Esta estrategia tendría el fin de evidenciar el apoyo de toda la oposición contra las leyes generadas por la Cuarta Transformación (4T).

Tal fue el caso de la diputada del PAN, Mariana Gómez del Caso, la cual, desde su cuenta de Twitter, aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se quedaría con las ganas de aprobar la “nociva” modificación a la ley en materia energética.

“Seré BREVE: Morena se quedará con las ganas de su NOCIVA Reforma Energética. En la OPOSICIÓN no les daremos NI UN SOLO VOTO. PAN, PRI y PRD cerramos filas por MÉXICO”, escribió la legisladora blanquiazul.

De inmediato, la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández, salió a responder este comentario. Le pidió a Gómez del Caso “no ser breve” y cuestionó las intenciones de la contrarreforma emitida por la oposición.

En primera le solicitó explicar el motivo por el cual no votará por la Reforma Eléctrica del presidente, si es la que busca proteger el litio de empresas privadas que, señaló, podrían generar una crisis energética como en España.

Finalmente, en un tono irónico, le preguntó si la iniciativa de Va X México será para mantener los supuestos negocios del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en este sector, o si era para que Acción Nacional mantuviera los “moches”.

“No sea breve, Diputada @marianagc. Explique por qué votar en contra de una #ReformaEléctrica que cuida el litio de empresas voraces o, por qué encaminarnos a una crisis como la de España. ¿Para mantener los negocios de tu tío Calderón o porque en el PAN extrañan los moches?”, redactó Hernández.

Este mensaje estuvo acompañado con un fragmento del videoescándalo en el que se observa a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y a Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex.

Fue durante el mes de agosto de 2020 cuando este metraje fue difundido en una cuenta a nombre del hermano de Emilio Lozoya. “Son 200, 500, uno de 50 aquí viene, dos de 100 y uno de 50. Entonces es 500 uno, uno de 250 y 250 son uno 500″, se escucha decir a uno de los individuos en la grabación.

La contrarreforma propuesta por la oposición buscará, entre otros puntos, fortalecer ala Comisión Federal de Electricidad (CFE), establecer como un derecho el acceso a la electricidad y fomentar las energías renovables.

No obstante, el punto 12 causó polémica, pues señala que, aunque el litio será propiedad del Estado, su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo, las cuales incluyen rondas para exploración y extracción de los minerales para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como ganancias de esta actividad.

En pocas palabras, empresas privadas podrán obtener concesiones del gobierno, como las impulsadas por Enrique Peña Nieto, para integrarse al mercado nacional.

