Hombre se vuelve viral por pedirle matrimonio a su novia con un mensaje escrito con catsup: usuarios se burlan

La historia abrió debate sobre si el amor necesita lujo para ser especial.

Las propuestas de matrimonio han evolucionado con el paso del tiempo y actualmente muchas de ellas dejan de ser momentos privados para convertirse en contenido viral dentro de redes sociales. Sin embargo, no todas las historias generan admiración, ya que algunas terminan provocando críticas y debates entre usuarios de internet.

Ese fue el caso de una joven usuaria de TikTok que compartió el instante en que su novio le pidió matrimonio en un restaurante de comida rápida, situación que rápidamente desató opiniones divididas en plataformas digitales.

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En el video publicado por la creadora de contenido se observa una bandeja con hamburguesas y papas fritas. Lo que parecía una comida común tomó un giro inesperado cuando en el plato de unicel apareció escrito con catsup el mensaje: “Casate conmigo”. Posteriormente, la joven mostró emocionada su anillo de compromiso, dejando claro que aceptó la propuesta.

Usuarios criticaron la sencilla pedida, mientras otros defendieron el gesto romántico.

Aunque para la pareja el momento representó un recuerdo especial y significativo, numerosos usuarios reaccionaron con burlas y comentarios negativos sobre la forma en que ocurrió la pedida de matrimonio.

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“No se esforzaba nadita para algo especial siento que hay mejores opciones con poco presupuesto también…pero cada quien”; “amor con hambre no dura”; “Qué lindo ojalá nunca me pase; “Bien decía mi abuelita: en el almuerzo se sabe lo que habrá en la comida”, fueron algunos de los mensajes críticos que aparecieron en la publicación.

Internautas discutieron si el detalle fue romántico o una propuesta sin esfuerzo.

Sin embargo, otras personas defendieron el gesto y destacaron que el valor de una relación no depende del dinero ni de la extravagancia. “Ahora todos nacieron en cunas de Oro y comiendo Caviar, la economía no es la misma para todos, lo importante es que se respeten y sean felices. los felicito”; “Si mi novio hace eso la verdad le diría que obviamente si porque sabe cuánto amo las hamburguesas con papas y significaria que me conoce bien y que me ama”; “La gente espera mucho y a la final no consiguen nada”, comentaron algunos usuarios.

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La novia terminó defendiendo públicamente a su prometido por las críticas recibidas.

Debido a la magnitud de la polémica, la joven decidió pronunciarse públicamente para pedir respeto hacia ella y su pareja.

“Hola, mi nombre es Sofía. Yo soy la chica del video a la que le propusieron matrimonio. Solo vengo a pedir una simple cosita exijo respeto hacia mi persona y mi pareja… A mi me gustó, es mi boda, es mi proposición de matrimonio, es mi problema”, expresó la futura novia en un mensaje difundido en TikTok.

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