Videoescándalo: muestran a ex funcionarios del Senado recibiendo fajos de billetes de un supuesto ejecutivo de Pemex

Video: @CiroGomezL

Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, aparecieron recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex en un video que fue difundido hace unas horas en una cuenta a nombre del hermano de Emilio Lozoya.

En la grabación de 4:15 minutos se observa a los exfuncionarios contando varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro.

“Son 200, 500, uno de 50 aquí viene, dos de 100 y uno de 50. Entonces es 500 uno, uno de 250 y 250 son uno 500″, se escucha decir a uno de los individuos en la grabación.

Información en desarrollo...