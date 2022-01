Metacapitalistas y oligopolios, la otra cara de la Reforma Eléctrica de AMLO que los empresarios no quieren que sepas

El gobierno de AMLO pretende detener la expansión de los grandes capitales del sector eléctrico en México (Foto: Cuartoscuro)

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó su iniciativa de Reforma Eléctrica, el 1 de octubre del 2021, la discusión política se dividió en dos, de tal modo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, presidida por Rubén Moreira, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exhortaron a un Parlamento Abierto para discutir a fondo esta modificación a la Constitución.

Como producto de esta discusión, el legislativo federal invitó a Guadalupe Correa-Cabrera, quien cuenta con un currículum amplio en investigaciones especializadas en temas energéticos, narcotráfico y política. Ella es académica de la George Mason University. También ha colaborado para la Universidad de Texas en Brownsville y cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas, por la New School for Social Research en Nueva York.

Es autora de libros como Los Zetas Inc.: Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico, Democracy in “Two Mexicos”: Political Institutions in Oaxaca and Nuevo León y varios artículos de investigación especializada.

Respecto al tema energético, ella ha investigado con rigor los entramados económicos que existen detrás de las grandes empresas transnacionales y sus principales inversionistas, de tal modo que Infobae México se puso en contacto con la doctora y realizó una entrevista en la que ella sostiene que existe un trasfondo oligopólico y, en el intento de legitimarlo, se repiten falacias.

Guadalupe Correa-Cabrera es es académica de la George Mason University. También ha colaborado para la Universidad de Texas en Brownsville y cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas, por la New School for Social Research en Nueva York (Foto: Cortesía)

Un oligopolio, de acuerdo con la RAE es una “concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas” y, de acuerdo con Correa-Cabrera, la Reforma Energética de AMLO toca intereses económicos de dos de los fondos de inversión más grandes del mundo.

La primera pregunta que se le hizo a la investigadora es por qué la mayoría de los analistas que trabajan para firmas privadas condenan el alejamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del modelo neoliberal.

Ella explicó que el discurso de estos consultores dicta “nosotros apoyamos al mercado y esto es el Estado, y pues no es libre competencia”; sin embargo, no desarrollan una respuesta global de cómo se configura el mercado eléctrico.

“Podemos ver que está conformado con pocas empresas en un esquema oligopólico que, obviamente, tienen poder de mercado y que se equipara a un monopolio”, pues los principales inversores en empresas como Iberdrola suelen ser los mismos.

“Es muy importante entender que hay dos fondos de inversión muy importantes que son Vangard Group y Black Rock”

Iberdrola, señaló Correa, tiene participaciones muy importantes de dos fondos de inversión (Foto: Reuters / Susana Vera)

“Si uno analiza mejor quiénes son los dueños de Iberdrola o quienes tienen inversiones importantísimas en Iberdrola, pues son esos dos fondos de inversión”, aseguró. En este sentido, ejemplificó que son estos los inversores que invierten en empresas tan importantes como Coca Cola y Pepsi al mismo tiempo.

“¿De qué estabas hablando?, ¿de libre competencia?, ¿de libre mercado? ¿de competencia que va a generar precios más bajos?, pues obviamente no”

Explicó que en los mercados donde se atienden a estructuras oligopólicas, al concentrar la oferta, pues son ellos los que imponen el costo de la demanda. Además, existe un esquema de opacidad en el que un ciudadano no conoce realmente quién es el que le cobra, pues es difícil rastrear los verdaderos dueños de los fondos de inversión.

“Los fondos de inversión no se transparentan muy bien quienes son, pero estamos hablando de las personas con mayores capitales del mundo”; sin embargo, subrayó que los que tienen mayor participación son los “metacapitalistas”, los “grandes capitalistas que, al mismo tiempo, son filántropos”.

En cuanto a la legitimidad del discurso de los opositores de la Reforma Energética, Guadalupe Correa dijo que los consultores, de una manera u otra están representando esos intereses. “No directamente, pero indirectamente sí. ¿Qué es lo que están defendiendo? Están defendiendo el gran capital y el control oligopólico”.

Georgina Kessel, se desempeñó como secretaria de Energía para México y ahora trabaja para Iberdrola (Foto: Cuartoscuro)

Por ese motivo exhortó a la ciudadanía a observar lo ocurrido con los precios de la electricidad en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña y principalmente España, pues estos países cuentan con una red de Seguridad Social mucho más importante que la de México.

Asimismo, fue muy enfática con los servidores públicos que se pasan al sector privado en el mismo ramo, pues se puede ver un intento complejo de desmantelación de la paraestatal en función de atender los intereses privados y recompensando a estos ex funcionarios.

Cabe destacar los casos de Georgina Yamilet Kessel Martínez, quien fue titular de la Secretaría de Energía (Sener) durante el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2011 y desde el 2013 es miembro del consejo de accionistas de Iberdrola.

Otra es Lourdes Melgar Palacios, quien se desempeñó como subsecretaria de Hidrocarburos (2014-2016) y subsecretaria de Electricidad (2012-2014), y es fundadora de Voz Experta, una consultoría en materia energética creada en 2018, quien dijo en una entrevista “me da igual quién genera la electricidad”.

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se reconfiguró una estrategia energética que debilitó a las paraestatales (Foto: Presidencia de México)

Los consultores no tienen argumentos, aseguró la doctora Correa, por eso promovieron la reforma del 2013, en la que se promovieron contratos leoninos en la que las empresas privadas ganaban. Además, señaló una desvirtualización de los organismos autónomos dedicados a la regulación del sector energético en México.

“Hay una lógica para la creación de estos organismos autónomos que tiene que ver con la transparencia, la supervisión y la participación de la sociedad civil para eliminar la corrupción estatal; desafortunadamente, esta lógica ha operado en favor de los intereses privados”

En ese sentido recalcó que la sociedad civil ha sido capturada por estos grandes capitalistas con intereses muy importantes, por eso la importancia en la Reforma Eléctrica, pues se busca que la CFE tenga el 54% de participación en el ramo, no el 100%, para que la Iniciativa Privada (IP) pueda seguir invirtiendo en México, pero que el Estado sea el rector del sector.

Con esto, se va a tener la alternativa de que no será una firma empresarial quien decida los costos de la energía, pues en caso de que no se apruebe esta reforma, los mercados internacionales se apoderarán del sector y determinarán los costos a los consumidores, dejando en indefensión a la población.

