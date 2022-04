Los mejores memes que dejó el horario de verano

El horario de verano tendrá una duración de seis meses, pues se mantendrá hasta las dos de la madrugada del próximo 31 de octubre. (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

La entrada en vigor del cambio al horario de verano en México desató una ola de memes en las redes sociales de usuarios que se mostraron inconformes con dicho decreto - el cual se ha llevado a cabo desde 1966.

A excepción de Sonora y Quintana Roo, las entidades de la República adelantaron una hora su reloj para las primeras horas de este 04 de abril; mientras que algunos municipios de la frontera norte lo llevarán a cabo el próximo 13 de abril.

Esto provocó que algunas y algunos madrugadores presenciaran con sorpresa el cambio de los dígitos de sus teléfonos celulares (que suelen estar automatizados para dicha transición), los cuales saltaron de las 01:59 horas a las 03:00 horas, sin pasar por las 02:00 horas.

(Foto: captura de pantalla / Twitter)

(Foto: captura de pantalla / Twitter)

(Foto: captura de pantalla / Twitter)

“Viajé una hora al Futuro”, “Se siente raro no haber vivido las 2 am”, “Y mágicamente dieron las 3AM”, “Una hora perdida en el espacio-tiempo”, “Gracias horario de verano, no sabes lo mucho que me gusta que me quiten una hora de sueño”, fueron algunos de los comentarios compartidos en Twitter.

En tanto, otras de las bromas que más se repitieron fue “el reproche” de que el horario de verano “robó una hora de nuestras vidas/ de sueño”, por lo que, a modo de chiste, exigían que se les fuera devuelta; especialmente, a quienes tuvieron que laborar con este cambio.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

A pesar que una gran parte de los usuarios se mostraron inconformes con la iniciativa, en la actualidad, algunas personas desconocen el objetivo con la cual fue propuesta.

El cambio de horario en México entró en vigor durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, oficializándose el 04 de enero de 1966 en el Diario Oficial de la Federación (DOF): se estipuló que la medida permitiría reducir la demanda del consumo de energía eléctrica y de los combustibles para su generación, lo cual, de igual manera, contribuiría a disminuir la emisión de contaminantes.

“Con el horario de verano, la sociedad en su conjunto realizará un mayor número de actividades a la luz del día, lo que puede redundar en mayores condiciones de seguridad pública (...) y beneficios económicos y sociales”.

No obstante, un considerable número de opiniones en la plataforma de Twitter han coincidido en la ineficiencia de este horario, así como en la dificultad de la ciudadanía para acoplarse al mismo: “Año tras año espero que lo quiten”, “Ya quítenlo, por Dios”, “No sirve de nada”, comentaron.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: Captura de pantalla)

A pesar de tener más de cinco décadas de aplicarse, el horario de verano en México podría tener sus horas contadas si es que el Gobierno Federal se compromete a analizar los resultados de los objetivos para los cuales fue aplicado.

Cabe recordar que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha buscado erradicar el decreto desde su entonces calidad de Jefe de Gobierno del antes Distrito Federal (2000-2005), esto, al intentar impedir su aplicación para el 2001 pero sin obtener el aval del nivel Federal.

No obstante, en el actual sexenio, diversas personalidades y partidos se han mostrado inconformes con el cambio de horario, por lo cual, la iniciativa para eliminar dicha instrucción debería ser presentada en los próximos meses si se deseara que la ciudadanía se libere de ésta para el 2023.

El horario de verano tendrá una duración de seis meses, pues se mantendrá hasta las dos de la madrugada del próximo 31 de octubre.

SEGUIR LEYENDO: