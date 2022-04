“El pueblo pone, el pueblo quita”: el rap con el que promovieron la Revocación de Mandato

En redes sociales se viralizó una canción estilo rap con la que periodistas y artistas promovieron el ejercicio de la Revocación de Mandato

La Revocación de Mandato ha desatado polémicas entre allegados y opositores de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), especialmente a raíz de la “falta de difusión” que el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha reprochado.

Es así que, en un esfuerzo por difundir la importancia de este ejercicio democrático, en redes sociales se viralizó una canción del género rap con el que se exhorta a la ciudadanía a participar en la consulta del próximo 10 de abril.

“El pueblo pone, el pueblo quita. Es un derecho irrenunciable. El pueblo pone, el pueblo quita. Y es momento de que hables. El pueblo pone, el pueblo quita. Ya nadie será intocable”, se pronuncia en su coro.

El videoclip fue inicialmente publicado por la periodista, Azul Alzaga, quien formó parte de la creación de dicha pieza en la que también participaron artistas como el rapero Danger AK; la cantante, Regina Orozco; el compositor, DaVIDAguilar, entre otros.

“Creemos que este #10DeAbril, #TodosALaCalle, porque #ElPuebloPoneElPuebloQuita … Esta herramienta es tuya. En mi caso la usaré para que #QueSigaAMLO”, compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Ante ello, varias y varios simpatizantes del Gobierno morenista compartieron la canción, al mismo tiempo que expresaban su afán por acudir a las urnas; entre ellos, el ferviente defensor de la 4T, Epigmenio Ibarra.

En su llamado, el productor mexicano volvió a refrendar su apoyo a la consulta promovida por López Obrador; esto, evocando al periodista, Guillermo Prieto: “Revolución que canta triunfa. Democracia que vota se consolida, pueblo que ejerce sus derecho triunfa”, rememoró en tweet, seguido de una invitación para difundir el musical.

De esa manera, varios de sus seguidores retwitearon el rap, en su mayoría, acompañados de los hashtags #QueSigaAmlo y #VotaEste10DeAbril. Aunque también hubo quienes sólo se expresaron con frases como: “Apoyemos a la 4T”, “Todos a la calle”, “A votar”, “Todos a participar”, entre otras más.

No obstante, y del otro lado de la moneda, también hubo personas que criticaron a la canción por promover el ejercicio del cual no están de acuerdo o lo catalogan como “inútil” o “mal organizado”.

“Ridículos”, “AMLO seguirá sin importar el resultado”, “Ya me convenció de no votar”, “Si no voto también sigue”, fueron algunos de los comentarios que, de igual modo, insinuaron su ausencia para el próximo 10 de abril.

Por otra parte, aunque no imperante, también hubo twitteros que señalaron una incongruencia en el trato de este ejercicio al que tuvo la campaña del pasado 22 de marzo donde celebridades y activistas pidieron el cese de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

“¿La petición de los artistas para detener la construcción del tramo del tren maya es campaña y por eso Morena los denunció ante INE, en cambio esto sí es libre expresión?”, cuestionó uno de los usuarios.

Cabe recordar que aquel movimiento fue reprobado por López Obrador al tachar de “pseudoambientalistas” a quienes participaron en éste. En tanto, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) interpuso una denuncia al Instituto Nacional Electoral (INE) contra dicha campaña al considerarla como una violación a la veda electoral.

No obstante, el órgano electoral desechó el recurso ya que los implicados - entre los que se encuentra, por mencionar algunos, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori y Omar Chaparro - no cometieron ninguna falta a la norma electoral debido a que no son funcionarios.

