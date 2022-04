Revocación de Mandato: Vicente Fox invitó a no participar en la consulta de AMLO

Vicente Fox tachó a AMLO de "mam*n y sangr*n" (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

El expresidente Vicente Fox (2000-2006) invitó a la ciudadanía a no participar en la consulta de Revocación de Mandato, con la cual se decidirá si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue o no bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo, misma que se realizará el próximo 10 de abril.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en el que ha sido muy activo, debido a que se convirtió en el medio donde expresa su descontento hacia el actuar de López Obrador como presidente de México, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido que lo llevó a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Fox compartió un video en el que invitó a la ciudadanía a “pegarle duro” al ego del tabasqueño.

“Yo, en lo personal, tengo un mensaje que le va a calar a López Obrador más que ningún otro. Hagámosle el vacío para pegarle duro en su ego y en su soberbia. Porque, además, no hay otro camino, lo demás él se las va a arreglar para sacar ventaja. El vacío, no ir a votar, es el consenso que tenemos quienes pensamos que hay que derrotar a ese hombre”, declaró el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

No obstante, Vicente Fox tachó al Jefe del Ejecutivo como “mam*n y sangr*n”. Finalmente, el material audiovisual, con una duración menor a un minuto, culmina mostrando al expresidente sonriendo.

El expresidente invitó a la ciudadanía a no participar en la consulta (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Las declaraciones del panista causaron revuelo en dicha plataforma, pues algunos usuarios de redes sociales compartieron el pensar de Fox Quesada, mientras que otros criticaron su actuar como presidente.

“Este hombre también estuvo coludido con el narco, pero estoy de acuerdo, no salgan de casa este 10 de abril”, “Vacío te estás quedando tú porque se te acabó la pensión y todo lo que te robaste ya te lo estás terminando”, “Te aplaudo y me pongo en pie”, “Nadie debe decirte si debes votar o no”, “Dejaremos solo a López con su consulta que insulta”, fueron algunas de las reacciones emitidas por los cibernautas ante el video de Fox Quesada.

Cabe mencionar que para que la consulta de Revocación de Mandato tenga un impacto es necesario que participe al menos el 40% de esos 92 millones de ciudadanos, es decir, el próximo 10 de abril deberán acudir a las urnas 37 millones 129 mil 287 electores como cifra mínima.

La Revocación de Mandato se llevará a cabo el próximo 10 de abril (Foto: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

De no alcanzar esta cifra, sin importar que la mayoría esté a favor o en contra de la revocación del Jefe del Ejecutivo, el resultado no tendrá valor legal, por lo que López Obrador seguirá en el cargo hasta 2024.

En el caso de que se cumpla la meta mínima de participación de 37 millones, ganará la opción que tenga mayoría absoluta, esto significa la mitad más uno.

De esta forma, para que el tabasqueño perdiera en la consulta, al menos 18 millones, 564 mil 645 ciudadanos tendrían que marcar la opción por la Revocación de Mandato debido a la pérdida de confianza.

El INE se dijo listo para la instalación de las casillas para la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/INEMexico)

Sin embargo, la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre alguna de las opciones es igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

Posteriormente, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponderá realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados y remitir toda la documentación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

