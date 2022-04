“Es su derecho”: INE desechó denuncia de Morena contra Derbez y otros artistas por campaña del Tren Maya

Ciro Murayama confirmó que la denuncia de Morena fue desechada (Fotos: Cuartoscuro/REUTERS/Danny Moloshok)

El integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, dio a conocer que la denuncia que interpusieron los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra los artistas que participaron en la campaña Sélvame del Tren fue desechada.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el consejero electoral indicó que no pasó el posicionamiento morenista debido a que los implicados -entre los que se encuentra Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Omar Chaparro, solo por mencionar algunos- no cometieron ninguna falta a la norma electoral, debido a que no son funcionarios.

Asimismo, puntualizó que tampoco se ha buscado censurar al histrión Damián Alcázar, pese al apoyo que éste ha mostrado a favor de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debido a que está en su derecho como ciudadano de mostrar simpatía por cualquier movimiento político.

“¿Se imaginan al @INEMexico censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque lo actores no violan ninguna norma electoral”, redactó este jueves 31 de marzo.

Ciro Murayama dio a conocer que la denuncia de Morena fue desechada (Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

El tuit del consejero aconteció horas después de que legisladores de Morena anunciaron que presentaron una denuncia ante el INE contra algunos artistas y activistas por la campaña Sélvame del Tren, al considerar que ésta violó el periodo de veda electoral por la realización de la consulta de Revocación de Mandato.

Mediante una conferencia de prensa, los morenistas indicaron que, desde su perspectiva, la campaña contra la construcción de uno de los megaproyectos de la 4T fue un movimiento de desprestigió contra el mandatario mexicano, el cual se someterá al ejercicio de democracia participativa el próximo 10 de abril.

“Se solicita que se elimine el contenido propagandístico en medios de comunicación en contra de quien será sujeto de la Revocación de Mandato; evitar cualquier pronunciamiento de los denunciados en su contra; así como la aplicación de las sanciones correspondientes a los que resulten infractores”

Ante lo cual, los diputados exigieron que el órgano electoral actúe de forma imparcial, es decir, que aplique la ley de igual forma para todos los involucrados en el escenario político y se sancione la falta. No obstante, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral fue la encargada de desechar dicho instrumento jurídico al considerar que se trata de ciudadanos y no de funcionarios.

Información en desarrollo…

