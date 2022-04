Epigmenio Ibarra celebró campaña de AMLO por el Tren Maya: “Ellos no son estrellas, pero cuidan la tierra”

Epigmenio Ibarra comparó el mensaje que compartió el mandatario con la campaña "Sélvame del Tren" (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@lopezobrador_)

El productor de televisión Epigmenio Ibarra se sumó a la campaña que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a favor de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, luego de que ha sido cuestionada y se ha exigido que se frene su realización.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación aseguró que las personas que aparecen en la grabación que compartió el mandatario mexicano, a comparación de las que participaron en la campaña Sélvame del Tren, son personas que no cuentan con millones de seguidores porque “no son estrellas”.

Además, puntualizó que se trata de pobladores que conocen, respetan y cuidan la tierra que habitan, ya que sus ancestros han pisado el mismo lugar de donde ellos provienen, por lo que invitó a sus seguidores a escuchar con atención lo que estas personas tienen que decir.

“No son estrellas, no tienen millones de seguidores, pero conocen, respetan y cuidan la tierra donde naciones sus ancestros, donde naciones ell@s, donde trabajan y donde viven. En este video -vale la pena verlo y dar RT- exponen sus razones para decir #MeSuboAlTren”, redactó este jueves 31 de marzo.

Epigmenio Ibarra pidió a sus seguidores sumarse a la campaña de AMLO a favor del Tren Maya (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Y es que la mañana de este día el jefe del Ejecutivo Federal compartió la campaña a través de sus redes sociales, en la cual aseguró que el proyecto continuará, pese a las negativas que se han presentado en el camino, debido a que considera necesario el proyecto para el desarrollo de la región.

“Su verdadera doctrina es la hipocresía […] Son unos falsarios […] Entonces no van a prosperar porque el pueblo es mucha pieza”

Y es que, aún con las denuncias por destrucción al medio ambiente; el llamado de celebridades a proteger la región, o las exigencias para que responsables de las obras comparezcan por presuntas anomalías, el mandatario aseguró que el Megaproyecto “cuenta con el apoyo del pueblo”.

Famosos y activistas se unieron a la campaña "Sélvame del Tren"(Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

El video que publicó López Obrador en sus redes sociales respondió a lo que aconteció en el marco del Día Mundial del Agua, cuando artistas lanzaron una campaña nacional de concientización ciudadana para expresar las preocupaciones que les generó la modificación del tramo 5 del Tren Maya, el cual recorrerá de Tulum a Cancún y que, presuntamente, no se consultó a la población ni se presentaron los respectivos estudios de impacto.

Lo que provocó que este 31 de marzo legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entablaran una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que dicho acto violó la veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato.

Mediante una conferencia de prensa, los morenistas indicaron que, desde su perspectiva, la campaña contra la construcción de uno de los megaproyectos de la 4T fue un movimiento de desprestigió contra el mandatario mexicano, el cual se someterá al ejercicio de democracia participativa el próximo 10 de abril.

Ciro Murayama confirmó que la denuncia de Morena fue desechada (Fotos: Cuartoscuro/REUTERS/Danny Moloshok)

Sin embargo, horas después, el integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, dio a conocer que fue desechada la denuncia que interpusieron los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra los artistas que participaron en la campaña Sélvame del Tren.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el consejero electoral indicó que no pasó el posicionamiento morenista debido a que los implicados -entre los que se encuentra Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Omar Chaparro, solo por mencionar algunos- no cometieron ninguna falta a la norma electoral, debido a que no son funcionarios.

