Famosos se lanzaron contra el Tren Maya: “No somos adversarios, somos mexicanos”

Los famosos se unieron a la campaña "Sélvame del Tren" (Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

En el marco del Día Mundial del Agua, activistas, actrices, actores y cantantes se lanzaron en contra del Tren Maya, uno de los megaproyectos insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre los famosos figuraron: Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Barbara Morí, Omar Chaparro, por mencionar algunos.

Por medio de una serie de videos difundidos en redes sociales el pasado 22 de marzo, los famosos se unieron a la campaña Sélvame Del Tren, la cual se dio debido a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, mismo que, según sus dichos, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna. Además, acusaron que los cambios se hicieron sin consultar a la ciudadanía ni realizar los respectivos estudios de impacto.

“El Tren Maya está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Ya se han talado miles, cientos de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos del todo el plante Tierra”, iniciaron, de manera intercalada, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade y el activista e influencer Arturo Islas.

Los reclamos de los famosos se dieron debido a la modificación del Tramo 5 del tren (Foto: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

“Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos, sería imposible recuperarlos. Les estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros”, continuaron Barbara Morí y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

El Tramo 5 Sur tiene una longitud de 60.3 kilómetros y estaba previsto que fuera por un paso elevado el cual se estaba construyendo sobre la carretera federal 307 Playa del Carmen-Tulum. Pero ante la premura por terminar las obras para finales de 2023, ahora pasará a ras de tierra por la zona selvática que corre en paralelo a esa vía federal.

“No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Sí necesitamos de nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El Tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso del mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional”, añadieron Imelda Kimil y Roberto Rojo.

A inicios de marzo, AMLO viajó a supervisar el Tren Maya (Foto: Twitter)

Debido a los retrasos en la construcción de varios tramos del Tren Maya, en enero pasado se dio el relevo del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Rogelio Jiménez Pons dejó de encabezar el Proyecto del Tren Maya y la dirección del Fonatur para ser sustituido por Javier May, quien hasta ese momento se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar.

Con la llegada de May, los trabajos de construcción han apresurado el paso para concluir la obra en tiempo y forma y aunque muchas comunidades de pueblos originarios mayas se han opuesto al Tren e incluso han obtenido amparos, el tren va a pasar bajo cualquier circunstancia.

El Tren Maya es considerado uno de los proyectos insignia de la administración de AMLO (Foto: Twitter / @TrenMayaMX)

Cabe mencionar que dicha campaña no ha sido la única en contra de la modificación del Tramo 5. Diversas organizaciones como UNE México también han denunciado la destrucción del ecosistema en la zona de Playa del Carmen en donde se ha documentado la tala de miles de árboles de la selva debido al nuevo trazo del Tren Maya.

“Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península, si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Rivera Maya nos lo está pidiendo a gritos”, finalizaron en uno de los videos.

