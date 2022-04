La diputada María Clemente abandonó Morena: “Mejor sola que mal acompañada”

La diputada María Clemente tomó la tribuna luego de que Gabriel Quadri ofendiera a Salma Luévano (Video: Twitter/@Ilse_Asecas)

La diputada María Clemente García dio a conocer que, a partir de este jueves 31 de marzo, abandonó la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al argumentar que hay actos de “hipocresía” al interior del grupo parlamentario.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora aseguró que, desde que asumió su cargo en la XLV Legislatura, se ha sentido poco acompañada por parte de los militantes del partido guinda e, incluso, más vulnerada que cuando no era representante popular.

Finalmente, indicó que algo que no puede tolerar es la “hipocresía” que presuntamente existe al interior de los diferentes grupos de la oposición, pero menos al interior de Morena, por lo que tomó la decisión de ahora ser legisladora independiente.

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde que llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de Morena. A partir de hoy me declaro independiente”, redactó este jueves 31 de marzo.

La diputada se declaró independiente (Foto: Twitter/@MARICLEMENTEMX)

La declaración de la legisladora se dio minutos después de que intentó tomar la tribuna de la Cámara de Diputados, esto en protesta a Gabriel Quadri y su actitud transfóbica contra la diputada Salma Luévano al llamarla “señor”.

“No podemos continuar con la sesión hasta que Gabriel Quadri sea expulsado del Congreso de la Unión”

Sin embargo, no fue lo único que aconteció, pues durante el acto, la diputada obligó al integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, a retirarse de su lugar en la Mesa Directiva tomándolo del brazo; situación que hizo que los representantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT) abandonaran la protesta.

Ante la actitud que se vivió en la Cámara de Diputados, la legisladora afectada, Salma Luévano, pidió disculpas a Creel Miranda en nombre de la comunidad LGBTQ y el sector trans por la violencia de la que fue parte, por lo que aseguró que en ningún espacio eso se debe de permitir.

Con un cartel hecho a mano fue como Clemente García dio a conocer su decisión de abandonar Morena (Foto: Twitter/@MARIACLEMENTEMX)

Por todo lo anterior, aunque se suspendió la sesión, Clemente García argumentó que recibió poco apoyo por parte de las y los morenistas para con ella y su compañera Luévano, por lo que decidió abandonar al partido que llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante su tuit, Gerardo Fernández Noroña le mandó ánimo a la ahora diputada independiente diciéndole que su intervención estaba siendo correcta, pues su defensa es legítima; sin embargo, apuntó que ningún integrante de la Legislatura puede sacar a otro del recinto, pues va contra las reglas.

“No te enojes ni te desesperes. Tu intervención fue dura y correcta, pero después te dejaste llevar por la pasión. No puedes sacar a @g_quadri ni a ningún diputado o diputada sin más. Es como lo explicó @SantiagoCreelM. Y no debiste tocarlo”, explicó Noroña.

Noroña le pidió no desistir a María Clemente (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Más allá de la decisión de Clemente García, el diputado Quadri fue fuertemente cuestionado por sus compañeros de la Cámara Baja al considerar que le faltó el respeto a la legisladora Luévano por lo que exigieron una disculpa pública.

Fernández Noroña lo calificó de ser un “imbéc*l monumental” debido a que ofendió a una mujer trans en el día de la visibilidad de las personas trans; mientras que la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cynthia López, le exigió una disculpa pública al argumentar que le faltó el respeto a todo el pleno y a la Constitución.

