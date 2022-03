Agustín de Iturbide: dónde se resguardó el primer emperador de México cuando fue desterrado de México

Agustín de Iturbide fue el Primer Emperador de México. (Foto: Casaimperial.org)

A lo largo de la historia de México, se han registrado dos Imperios. El primero, se dio inmediatamente después de que el país se independizara de los españoles, en 1821, luego de 300 años de dominio del país europeo. Éste estuvo a cargo de Agustín de Iturbide, el primer emperador de México.

Posteriormente, tras la segunda intervención francesa al país, se dio el Segundo Imperio en México, que fue de 1863 a 1867, y este estuvo a cargo del emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, Carlota de Bélgica.

El Primer Imperio de México estuvo conformado por lo que en ese momento comprendía el territorio de México, que incluía algunos actuales estados de Estados Unidos de América (EEUU), además de que se sumaron los también recién independizados estados centroamericanos, por lo que geográficamente, en este periodo el territorio mexicano alcanza su máxima extensión geográfica.

En ese momento, el territorio mexicano estaba constituido desde el actual estado de Oregón, al norte, actualmente perteneciente a EEUU, hasta Bocas del Toro, actual territorio de Panamá, que en ese momento era parte de Costa Rica.

A lo largo de la historia de México, ha habido dos imperios, el de Agustín de Iturbide y el de Maximiliano de Habsburgo. Foto: INAH

El gobierno de Iturbide, sin un plan económico, duró únicamente nueve meses, y la rebelión republicana, amparada por el Plan de Casa Mata, tomaría el poder, instaurando el sistema republicano federal en México en 1824, dando fin al Primer Imperio de México, y el inicio de la Primera República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, respaldada por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

Este miércoles 30 de marzo, se cumplen 199 años del exilio del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Fue el 30 de marzo de 1823, que Iturbide salió de México con destino a Liorna, Italia, como una medida de defensa hacia su persona y su familia, ante el levantamiento en armas de Antonio López de Santa Anna y la promulgación, en 1822, del Plan de Casa Mata.

Días antes, Iturbide había abdicado al trono ante el Congreso Mexicano. Éste no admitió que México se quedara sin gobernante, así que se decidió condenarlo al destierro perpetuo con una pensión vitalicia de 25 mil pesos anuales.

Previo a dejar la titularidad del Primer Imperio Mexicano y junto con el Congreso, se declararon nulos el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, esto con el fin de permitir que México se constituyera políticamente como mejor pareciera a los intereses de la nación, esto de acuerdo al periodista de la época, José Joaquín Pesado.

Agustín de Iturbide fue nombrado emperador del país por un breve periodo de tiempo, entre mayo de 1822 y marzo de 1823 (Foto: INAH)

En su libro “El libertador D. Agustín de Iturbide”, Joaquín Pesado afirmó que la decisión de salir del país se tomó en conjunto con Pedro del Paso y Troncoso y de su hermana Victoria, quienes le anunciaron la serie de revoluciones que se estaban planeando contra él y cualquiera que quisiera el regreso del reinado de España.

En su viaje se embarcó en una antigua fragata Rowlins, con dirección a Italia. Estaba acompañado por su esposa, sus ocho hijos, su sobrino, dos eclesiásticos, su secretario personal y su servidumbre. Desembarcó en Italia el 2 de agosto de 1823; sin embargo, él y sus acompañantes tuvieron que cumplir cuarentena obligatoria y pudieron salir hasta el mes de septiembre.

No obstante, las cosas no fueron nada fáciles en ese país, pues sólo se le otorgó seguridad durante un mes ya que, según el periodista Pesado, en Europa “no fue bien vista la Revolución Hispano-Americana”.

El exilio en Europa de Iturbide no duró mucho tiempo, pues entre sus constantes mudanzas de Florencia a Londres, pudo conocer los planes de reconquista sobre México que tenía España. A la par de recibir noticias a través de cartas que “pintaban a la república en un estado de anarquía”.

Portada de El libertador D. Agustín de Iturbide, libro de José Joaquín Pesado (captura de pantalla de El COLMEX).

Con esta información y aconsejado por algunas personas que querían una monarquía en América, decidió volver a México un año más tarde. Se embarcó en Londres el 4 de mayo de 1824, junto con algunos miembros de su familia, rumbo a la bahía de San Bernardo, Texas, misma a la que arribó el 27 de junio.

Pasó días en Texas planeando su entrada a México, quería hacer creer que él prestaba sus servicios a la patria para evitar que se siguieran creando conflictos y evitar una reconquista por parte de España; sin embargo, esto no funcionó y fue arrestado el 16 de julio en Tamaulipas.

Tres días después, el 19 de julio de 1824, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas, por órdenes del congreso local que ordenó cumplir el decreto de fusilar al traidor Agustín de Iturbide.

