“Ofrecí disculpa a la gobernadora”: AMLO sobre ‘madruguete’ a Banxico

Conferencia de prensa del viernes 25 de marzo de 2022. Foto: Andrés Manuel López Obrador

Luego de la polémica que se generó debido al madruguete que dio Andrés Manuel López Obrador al Banco de México, este aseguró haber ofrecido disculpas a su gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. El presidente de la República se adelantó a la entidad al anunciar el aumento de la tasa de interés que se estableció por unanimidad para mitigar la inflación en el país.

En la conferencia de prensa de este viernes 25 de marzo, el mandatario señaló que fue Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e integrante del Consejo en Banxico, quien le hizo saber sobre el aumento en los 50 puntos base, es decir, del 6% al 6.5%.

“El secretario de Hacienda me informó que se había tomado la decisión por unanimidad de aumentar la tasa de interés. Me mandó la tarjeta por la tarde noche de antier. Pensé que ya se había dado a conocer y en la mañana yo lo di a conocer, pero todavía no se anunciaba de manera formal. Me adelanté a informar. Le ofrecí disculpa a la gobernadora del Banco de México y ellos entendieron que fue un error de mi parte”, comentó el morenista.

FOTO DE ARCHIVO: La fachada del edificio del Banco de México es fotografiada en el centro de Ciudad de México, México 28 de febrero de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

Las críticas se generaron alrededor de una injerencia inapropiada por parte del presidente en las actividades de Banxico y sobre un ataque a su autonomía. Personalidades como Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, de inmediato calificó de poco responsable el accionar de López Obrador.

“Y la autonomía del Banco de México? El gobierno morenista no se cansa de violentar equilibrios constitucionales y órganos autónomos. Que @lopezobrador_ filtrara información y decisiones de @Banxico es ilegal, irresponsable y una clara violación a la autonomía de la institución”, escribió el político en su cuenta oficial de Twitter.

Otro en cambio, restaron importancia a lo sucedido al comentar que no tuvo mayor relevancia. Es el caso de David Páramo, analista económico, quien durante la transmisión de un noticiario nocturno en Imagen Televisión sostuvo que el mandatario pecó de de falta de información, pero que al final todo resultó en un tema divertido.

Marko Cortés aseguró que AMLO vulneró la autonomía del Banco de México (Foto: Twitter/@MarkoCortes) (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

“Por la mañana el presidente dijo que subió la tasa de interés medio punto y de ahí, a rasgarse las vestiduras todo el ‘fifizaje’. No faltó quien dijo que se tenía que repetir la junta con otra decisión de política monetaria. Nadie tomó ventajas. Termina siendo divertido ver como algunos se rasgan las vestiduras, se avientan de la azotea, preocupados, cuando fue una falla de forma, no una falla en el fondo”, expresó.

La Asociación de Bancos de México fue otro ente que se pronunció al respecto, pero al igual que el Páramo, expresó su posición de tranquilidad al asegurar que no ve ningún riesgo a la autonomía de Banxico por parte de López Obrador. Mediante su presidente, Daniel Becker, la ABM descartó cualquier tipo de polémica por el anuncio anticipado.

“Claramente nos ha indicado y nos ha expresado la autonomía que le ha dado tanto el presidente, el Gobierno federal, como su apoyo de la Junta de Gobierno, y no vemos ningún riesgo que se pierda ningún tipo de autonomía con la nueva gobernadora” dijo Becker durante su intervención en la 85 Convención Bancaria.

