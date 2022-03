Masacre en Celaya: lo que se sabe de los siete cuerpos calcinados hallados en una camioneta

Una camioneta con siete cuerpos calcinados fue localizada en el municipio de Celaya, el municipio más letal del estado de Guanajuato (Foto: EFE)

Después de que la noche de este martes 22 de marzo fuera localizada una camioneta con siete cuerpos calcinados en el sur de Celaya, Guanajuato, los pobladores se han comenzado a preguntar quiénes eran las víctimas y cuál fue el origen del crimen. La desaparición de un conjunto de músicos originarios de la comunidad de Juan Martín pareciera estar a punto de confirmar lo peor, aunque las autoridades no han dado mayor información al respecto.

La noche del martes fue la última vez que fueron vistos los integrantes del grupo musical “Los Chuparrecio”. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ellos. Sus familiares indicaron que esa tarde fueron contratados para ir a un evento a una comunidad cercana. Fueron hacia allá desde las tres de la tarde y debían regresa a eso de las nueve de la noche. El último contacto que tuvieron con sus seres queridos fue a las 15:45 horas.

También se supo que un menor de 15 años identificado como Juan Diego, que había acompañado a los músicos como su ayudante, no regresó el martes a su casa. Desde entonces sus familiares comenzaron a buscarlo y reportaron su desaparición a las autoridades, activando por protocolo la alerta Amber. En total son seis integrantes y dos acompañantes los desaparecidos.

A las siete víctimas encontradas al interior de la camioneta les prendieron fuego (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

Extraoficialmente se señaló que al menos dos de los músicos si corresponden a los cuerpos encontrados sin vida en la batea de una camioneta Ford roja tipo pickup, modelo 1987, con placas del estado de Michoacán. Ambos habrían sido reconocidos por una serie de fotografías que circularon en las redes sociales y en las que se pueden apreciar algunas características (como la ropa) de los cadáveres encontrados.

Los familiares de los músicos añadieron que la camioneta en la que fueron encontrados los cuerpos no era la misma en la que trasladaron para ir asistir al evento. Sin embargo, confirmaron que el vehículo que llevaban fue hallado abandonado la tarde de este miércoles 23 en la colonia Villas del Romeral intacto y sin ningún instrumento. Algunos parientes denunciaron que las fiscalía no les ha dado respuesta, pese a que ya les realizaron pruebas de ADN. “Nos mandaron hacer pruebas genéticas, a hacer la denuncia y ya. No nos dan más respuestas”, dijeron al periódico Correo.

Autoridades de Celaya recibieron el reporte la noche del martes 22 de marzo de una camioneta incendiándose en la comunidad de San José el Nuevo a Rincón de Tamayo, ubicada al sur de Celaya. Al llegar, poco después de las 11:00 de la noche, y tras apagar el fuego, bomberos y policías descubrieron que en la batea de una camioneta había siete cuerpos calcinados.

En redes sociales se reporta que los siete cadáveres serían de los integrantes del grupo Chuparrecio (Foto: Facebook/ Juan Martín Gto, sin censura)

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado, Sophia Huett López, informó que la camioneta tenía matrícula del estado Michoacán y contaba con reporte de robo en aquella entidad. Además, indicó que todavía no han sido identificadas las víctimas de este crimen. “La Fiscalía habrá de revisar quiénes eran estas personas y de dónde eran originarias. Por lo pronto, no hay indicios para determinar que eran personas locales”, afirmó.

El estado de Guanajuato, hasta 2021, era el estado que concentraba la mayor cantidad de homicidios dolosos en el país tras concluir el año con 3.516 víctimas de este delito. Sin embargo, en el primer bimestre de 2022 bajó al segundo lugar, con 477 casos, solo por debajo del estado de Michoacán, que acumula 484 asesinatos.

En el caso del municipio de Celaya, en los primeros dos meses del año, se ubicó como la quinta ciudad mexicana con más asesinatos, con 71, lo cual representa un incremento del 24,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

