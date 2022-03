Daniel Bisogno habló sobre denuncia contra Pascacio López por violación: “Tienen el beneficio de la duda”

Daniel Bisogno opinó sobre el caso de Pascacio López (Fotos: Instagram)

Daniel Bisogno volvió a ponerse en el ojo público después de mostrarse escéptico sobre la denuncia realizada por Sarah Nichols contra el actor Pascacio López, quien recientemente fue vinculado a proceso por el delito de violación.

Y es que todo empezó el 16 de marzo de 2022, cuando un juez en Jalisco emitió la orden de aprehensión contra el artista, el cual el cual fue arrestado en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, para llevar a cabo su proceso legal.

En este sentido, el pasado martes, el actor de Guerra de Vecinos fue vinculado a proceso y, por ende, quedará en prisión preventiva oficiosa después de que las autoridades encontraran datos de prueba suficientes para autorizar al ministerio público la investigación complementaria.

Fue ante esta noticia que los conductores del vespertino Ventaneando comentaron durante una emisión del programa el caso. Esto, después de que Nichols diera en fechas recientes una entrevista para el show conducido por Pati Chapoy.

El actor fue acusado de violación (Foto: Ig pascaciolopez)

Así, mientras mencionaban que Pascacio permanecería en prisión por un tiempo, Daniel Bisogno no se contuvo y explotó al comparar la situación con lo sucedido a Pablo Lyle, famoso que fue acusado de homicidio en Miami, pero que llevó su proceso en libertad.

En este sentido, el conductor de Ventaneando sentenció que sería difícil para López permanecer recluido por este tiempo y criticó los procesos legales que existen en México respecto a los delitos de violencia contra las mujeres.

“Ya lo dejan cuatro meses en la cárcel, esos no se recuperan sea culpable o no. No puede suceder así”, comentó Bisogno.

El presentador de espectáculos aprovechó el momento para opinar sobre algunos mensajes filtrados entre Sarah Nichols y Pascacio López que días antes el mismo programa dio a conocer.

Filtraron mensajes entre Pasccio y Sarah (Foto: Ig pascaciolopez)

“Me brinca un poco, por supuesto que tienen el beneficio de la duda ambas partes, pero después de ver estos mensajes sí pareciera que existía un tipo de relación”, expresó.

La respuesta por parte de los internautas rápidamente apareció y varios de ellos criticaron la postura de Bisogno ante el caso.

“No faltan los que creen en su inocencia...ja,ja,ja,ja,ja, ¿que no leen todos los antecedentes? mujeres apoyan mujeres. No escupir para arriba”, “Solo en su casa lo conocen. Pero si cometió un delito debe pagar”, son algunas de las menciones.

Esta no es la primera vez que el actor originario de Chiapas ha sido señalado por su conducta violenta contra sus exparejas o compañeras de escena. Irán Castillo e Ivonne Montero ya han revelado los episodios explosivos de Pascacio, quien ha trabajado también en proyectos como Rosario Tijeras, La diosa del asfalto y 40 y 20.

La protagonista de La loba comentó frente a las cámaras del programa Hoy que podría hacerlo siempre (Foto: Instagram/@pascaciolopez)

Así, tras la detención de Pascacio, Ivonne Montero no descartó la posibilidad de testificar contra su expareja sentimental. Con notable seriedad, la protagonista de La loba comentó frente a las cámaras del programa Hoy que podría hacerlo siempre y cuando cuente con asesoría legal.

“Podría ser, tendría que ser realmente asesorarme con alguien, con un abogado que me diga si vale la pena o no vale la pena de acuerdo con lo sucedido. No habría pruebas más que cuando salió a la luz, cuando se dio a conocer esa situación”, declaró.

